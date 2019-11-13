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Сайма — это как очень больной человек, которому шьют дорогой костюм

Если вы видели Сайму лет двадцать, тридцать, сорок или более назад, а теперь удивляетесь: что же с ней случилось? – то учеными-экологами, биологами и химиками из сургутского университета вердикт Сайме был вынесен еще в 2009 году. «Сайма – новая свалка?» задал (теперь уже риторический) вопрос в заголовке своей статьи в университетской газете профессор СурГУ, доктор биологических наук Борис Свириденко, и сам же на него фактами, приведенными в статье, ответил: к сожалению, да:

«В настоящее время в ложе водохранилища накопилось более 50 резиновых покрышек грузовых и легковых автомобилей, свыше 28000 стеклянных бутылок, многочисленные пластиковые и алюминиевые упаковки, стальные, силикатные и железобетонные конструкции».

Все эти соединения, компоненты, вещества, именуемые твердыми бытовыми отходами, далее говорит профессор, очень опасны.

«Даже если автомобильная резина не эксплуатируется, она выделяет до ста видов химических веществ. Наиболее вредными канцерогенами являются бензпирен и другие полиароматические углеводороды, которых в шинах обнаружено до 15 соединений. Также в автомобильной резине есть несколько форм нитрозаминов — все эти вещества входят в список опасных токсикантов , который составляет международная организация по исследованию онкологических заболеваний».

Представляете, с 2009 года сколько шин добавилось в Сайму? А пластиковых бутылок? А других загрязняющих веществ? Свеж в памяти недавний дикий случай с выбросом в Сайму нефтепродуктов…

Профессор Борис Свириденко (который, кстати, уехал из Сургута) с горечью замечает: «Вполне современная и экологически оправданная идея создания водохранилища в Сургуте на несколько десятилетий опередила уровень культуры горожан, засоряющих акваторию бытовым мусором.

Ситуация усугубляется еще и тем, что «в последнее десятилетие в связи с массовым распространением автомобильного транспорта возникла совершенно новая угроза химического загрязнения водоема бензпиреном, свинцом и токсичной резиновой пылью».

Еще один серьезный источник загрязнения – ливневые и коллекторные стоки. Ливневые стоки собирают всю грязь от крупных городских автомагистралей, многочисленных необорудованных стоянок автомобилей, АЗС, стихийных свалок бытового и строительного мусора (бог весть что там выбрасывают), различных строящихся объектов.

«За Саймой мы ведем наблюдения с 2003 года, — говорит доцент кафедры экологии СурГу, кандидат биологических наук гидрохимик Елена Шорникова. — Например, мы фиксировали совершенно парадоксальные для нашей природно-климатической зоны значения pН, это говорит о том, что экосистема изменена, что сильная антропогенная нагрузка оставила свой след. Изменения фиксировались и по микробиологическим показателям …»

Понятно, что ни о каких купаниях в Сайме не может быть и речи. Рыбы в ней уже давно не водятся. Надо брать с них пример!

Ну а для Сургута Сайма становится еще более злободневной и актуальной проблемой в связи с обустройством роскошного парка с яркой приставкой «эко».

Глеб Кукуричкин, ученый – эколог СурГУ ярко и образно сравнил ситуацию по Сайме и обустройству набережных с пошивом красивого костюмчика на тяжелобольного: «Сайма находится в очень тяжелом состоянии, это тяжелобольной организм, если сравнивать с человеческим организмом. Его сначала надо вылечить, а потом шить на него костюмчик. Пусть лучше будет живая река с простыми берегами, поросшей даже естественной растительностью, чем такая большая влажная помойка, у которой зато такие шикарные набережные».

Нынешняя администрация Сургута, к счастью, занялась Саймой. Пытается вклиниться в федеральную программу «Экология», предусматривающую очистку рек и водоемов. На заседании проектной группы по созданию экопарка «За Саймой» было представлено направленное в правительство округа письмо, в котором содержится просьба включить Сайму и Бардаковку в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов». В письме его автор Алексей Жердев, замглавы Сургута, честно признается, что «с экологическим состоянием водных объектов в черте города достижение цели приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» невозможно».

Для восстановления проточности Саймы и Бардыковки , устранения зарастания растительностью, улучшения качества воды и восстановления их проточности администрация хочет провести дноуглубление русел и расчистку берегов, а также вывезти все отходы на утилизацию или захоронение.

Безусловно, огромная работа! Если администрация с ней справится, это будет действительно огромное дело, за которое экологически образованная часть населения (а таких становится все больше) скажет ей спасибо. Сухие слова «дноуглубление русла» означают изъятие слоя загрязненного дна, а не просто уборку мусора в реке. Эти плотные слои служат вторичным источником загрязнения воды. Однако, по мнению эколога Любови Малышкиной, отходы из этих слоев никак нельзя утилизировать. Они не в коем случае не должны подвергаться вторичной обработке и использоваться, к примеру, в качестве удобрений.

Но наш профессор Борис Свириденко еще десять лет назад говорил, что очистка Саймы с удалением слоя дна — это только начало, только часть всей работы. Часть комплексной программы, которая обязательно должна быть разработана совместно с учеными, проектировщиками, узкими специалистами и строителями. Приводит в пример Москву с ее «Целевой долгосрочной программой по восстановлению малых рек и водоемов города Москвы на период до 2010 года» (напомню, что профессор говорил это в 2009 году).

Что еще может входить в такую программу? Обратимся к мнению ученых и профессиональных, авторитетных экологов.

Елена Шорникова считает, что важно начать с мониторинга, наблюдения:«Лучше, если они будут проводиться регулярно, с определенной периодичностью. Это необходимо для более точной оценки экологического состояния водоема».

«С экологической точки зрения, — считает профессор Борис Свириденко, — водохранилище как природно-техногенная система должно быть максимально приближено к состоянию естественных пойменных озер, среднетаежной природно-климатической подзоны Западной Сибири». Это идеал, говорит Свириденко, к этому надо стремиться.

К нему мы придем, если, после очистки будет создан нормальный гидрологический режим (это мнение Глеба Кукуричкина), произойдет «заселение» Саймы биологическими компонентами, которые будут способствовать самоочищению воды в условиях неизбежного и непрерывного загрязнения (Борис Свириденко).

А Любовь Малышкина, руководитель экологической службы Сургутнефтегаза, уверена, что без строительства локальных очистных сооружений для ливневых, сточных вод не обойтись: «Ни в одном городе ХМАО их нет, а Сургут готов стать пионером».

От себя добавлю, что надо еще что-то усиленно делать с экологическим просвещением. Прямо с детского сада. И вот тут образовательный комплекс с оранжереей в Ботаническом саду принес бы городу и региону существенную пользу.

Все вместе, это огромная, просто титаническая работа. Большая программа. И конечно, колоссальные деньги. Проделать такую работу немыслимо за пару лет. Но за 5-10 лет реально. Прекрасно, что нынешняя администрация ее начала.

Говорят, экология – это политика будущего. Давайте становиться дальновидными политиками.


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Сегодня в 09:56, просмотров: 534, комментариев: 3


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:43
Ну да – набережная, пляж с фонтанариумом – комфортная среда вокруг водоема с ядовитой водой. Но рыбы там живут и утки. А куда им деваться – Родина.

Вот чет. Куда не ткни везде политика – больной человек, которому шьют дорогой костюм за бюджетный счет.

Petr
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Сегодня в 10:44
Отлично написано! Про экологию у нас думают в самую последнюю очередь. А в первую почему то про то, что приносит вред окружающей среде.

Вообще - рекомендую найти на сайте Минфина материал, где говорится об исполнении федерального бюджета в 2019 г. Очень советую с ним ознакомиться. Особенно в приложением.
Так вот, по статье: "Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод" - в 2019 г. бюджет исполнен на 6,4% Вдумайтесь в это!!!!!!
Т.е. почти на 90% ничего не сделано и средства не освоены!!! Как так?!?
А потом мы удивляемся - а почему экология такая плохая?
Сергей Б
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Сегодня в 10:53
Больная экономика, где тратятся бюджетные деньги на дорогой лоск.

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