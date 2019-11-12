​Действительно нужная концессия

Пока в Сургуте идет дискуссия по поводу концессии теплосетей и продолжаются переговоры между властью и бизнесом на эту тему, выскажу идею, куда, как мне кажется, можно было бы направить частный капитал с реальной пользой для города.

Я (как и многие, кто хоть сколько-то интересовался государственно-частным партнерством) уверен, что концессии нужно заключать в тех сферах, где ситуация чудовищно запущенная и к тому же бесперспективная — из-за того, что бюджет проблему самостоятельно решить не может. То есть — когда нет некоей нужной инфраструктуры, а город / регион не имеет денег и управленческих ресурсов это исправить.

В Сургуте такая жизненно важная сфера есть (и это не тепло — там-то как раз все более-менее нормально) — это ливневые канализации.

Вспомните, как город в любое теплое время года утопает в чем-нибудь — то в грязи, то в воде. Как люди жалуются на «моря» во дворах, на дорогах и тротуарах. Как из-за этого сургутяне вынуждены заниматься бытовым экстримом, пробираясь всеми правдами и неправдами через непригодную для пешеходов (иногда и для машин) среду.

Вы скажете: ну нашел, куда силы приложить — к лужам-то народ привык, а сколько городу нужно детсадов / школ / больниц / парковок / дорог и так далее. А я скажу, что нет — без человеческой среды передвижения город не является городом, в нем невозможны никакие преобразования, связанные с комфортом жизни.Можно сколько угодно строить тротуары, сужать дороги в пользу велосипедистов, налаживать общественный транспорт и стимулировать пешеходную активность (когда Сургут до подобного дорастет, конечно), да даже если просто строить город без всяких изысков — все пойдёт прахом, если первый же дождик / растаявший снег пресекает любые попытки перемещаться своими ногами.

В том же Лондоне, где я пробыл неделю, дожди с разной степенью интенсивности шли пять дней из семи. И ни разу ни в одном районе я не видел ничего хотя бы примерно похожего на сургутские «моря».

Вот вам и точка приложения сил бизнеса. Строить и содержать качественные ливневки, а уж тем более обновлять существующие, власть явно не способна (иначе откуда у нас супер-лужи?), так и пусть бы это забрал себе какой-то квалифицированный концессионер. С той же механикой — вкладываешь свои средства в инфраструктуру, получаешь ежегодные отчисления кучу десятилетий, потом либо отдаешь добро городу в хорошем состоянии, либо продлеваешь контракт.

Сейчас орда умников опять расскажет мне, почему подобное невозможно, и что законы-де не позволяют, и что нельзя вообще сделать в Сургуте такую ливневку, чтобы она нормально работала и не забивалась, и вообще уйди отсюда со своим Лондоном. Я не говорю, что завтра эта концессия будет. Я предлагаю выйти из плоскости и ложных дихотомий и задуматься — вот есть у нас тема, на которую завязано гигантское количество проблем с комфортом горожан. Как ее решить? Концессия? Минимизация грязевых стоков с газонов? Хитрые средства очистки засоров? Более грамотная проектировка пространств?

Хоть что-нибудь. Если не думать о решении проблемы, она точно никогда не решится.