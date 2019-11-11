Старые проблемы с новым вокзалом

В Сургуте прошло заседание круглого стола по строительству нового автовокзала. Житель города Евгений Яровой высказался по поводу принятых там решений, в частности, о неудачном, по его мнению, расположении нового здания.

Ну вот опять давно не было и снова завертелось. Решили у нас построить автовокзал, не где-нибудь, а прямо на въезде в город, на маленьком пятачке земли, где каждый день утром и вечером пробки, узкие въезды во дворы, а так же почти убитые дороги...

Нам в последнее время говорят, город для людей, нам важно ваше мнение, город должен быть удобен для горожан, вы сами должны решать каким быть городу и остальные бла-бла-бла. И вот очередной «подарок», про который, кстати, я писал давно, планы вынашивались еще при прошлом главном архитекторе. Новый автовокзал будет проектироваться и строиться на месте леса (которого и так почти нет) в той части города где высотки растут, как грибы, где уже с парковками сложилась беда (даже губернатору жаловались), где дороги израсходовали свой ресурс, где одни проблемы и только проблемы.

Везде где я бывал, автовокзалы находятся или рядом, стена в стену, с ж/д вокзалом, или на въезде в город, где нет жилой застройки. Размещение их там обусловлено, наверное, простыми логическими размышлениями, что автобусы — это много пассажиров, много такси, много личных авто и конечно много тех, кто любит пожить на вокзале. В соседних с нами городах автовокзалы находятся: на речном вокзале (Ханты-Мансийск), на ж/д вокзале (Нижневартовск, откуда и сам заказчик автовокзала Сургута), при въезде в город напротив пром. зоны и гаражей (Лянтор). У соседей по регионам, в Тобольске, например, вокзал находится почти в центре, но жилой застройки рядом почти нет, только пара общежитий, и дорога с него ведет по прямой из города. В Тюмени автовокзал находится рядом с крупной дорожной развязкой, а рядом только торговые склады и несколько офисов. Осенью я побывал в Ярославле, и там тоже автовокзал почти на выезде из города, на главном проспекте конечно, рядом офисное здание и автосалоны с СТО, но нет рядом жилых микрорайонов.

И вот получается, что строить автовокзал (место скопления людей и транспорта) выгоднее и лучше всего в местах, где есть прямой выезд из города, нет сильного трафика и, главное, нет жилой застройки. Но у нас решили поместить его, прямо в центр жилого микрорайона где живет примерно тысячи 2000 жителей с 200-500 авто. На картинках ниже будет отчетливо видно, что рядом одни дома, одни улицы на которых постоянно пробки, из-за нехватки ширины проезжей части, и притом, еще, строятся несколько жилых домов, школа и детский садик.

А еще у меня вкралась мысль, что планирование именно этого места для автовокзала было в далеком прошлом, когда места эти были густым лесом и почти не заселены людьми. Что предлагаю я: сместить строительство на территорию буквально через дорогу. Там уже строится новый ЖК, там почти прямой выезд из города. Получается, что поток машин и автобусов будет только в одном направлении. Плюс больше места для парковки и, главное, сохранен лес и учтено мнение горожан.

Я не берусь оценивать вариант эскизов предполагаемых зданий, так как нам предлагают выбрать очередное «не выбираемое». Просто непонятно, откуда взялась цифра более 2 млн человек, проходящих через этот вокзал в год, если основные потоки пассажиров уходят в районы Сургута, а туда ездят маршрутки, которых, по заверениям властей, в новый автовокзал бесплатно не пустят.