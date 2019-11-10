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Пиар на мёртвых детях

Что в принципе партия власти сделала за эти три года в сфере организации перевозок детей? Ровным счётом ничего.

В Нефтеюганске открыли памятник юным акробатам, погибшим в жутком ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск 4 декабря 2016 года. Маленькие спортсмены возвращались с окружных соревнований с наградами. Школа спортивной акробатики в Нефтеюганске - лучшая в округе, поэтому монумент «Древо жизни» установили рядом со спорткомплексом «Сибиряк», где тренировались начинающие спортсмены.

На открытии, естественно, были родители погибших детей, представители городской федерации акробатики. Традиционно – власти города в лице главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева. Специально приехала губернатор округа Наталья Комарова и почти расплакалась в конце выступления.

Словом, все вроде привычно, нормально, как и всегда бывает на подобных мероприятиях. Кроме одного: на церемонии было много ребятишек в синих куртках с символикой «Единой России». Поначалу, просматривая видео, я подумала, что это нынешние воспитанники секции акробатики в спортивной форме. Но потом заметила силуэт медведя с развевающимся флагом на груди, а уж когда детки повернулись спиной, все сомнения отпали – там название партии написано аршинными буквами.

Вопрос: какое отношение имеет партия власти к памятнику погибшим спортсменам?

Ответ: да никакого!

Ну разве что только цветочки купили для возложения.

Предложение об установке скульптуры высказали родители погибших и пострадавших в ДТП детей. Они же обивали пороги кабинетов, чтобы оформить эту инициативу юридически. Деньги на памятник собирали всем миром сами горожане. Всякие организационные моменты по доставке, установке взял на себя общественный фонд, специально созданный после автокатастрофы. Так что «Единой Россией» на всех этих этапах даже не пахло.

Я было подумала, может, сердобольные партийцы решили укутать ребятишек в ноябрьский морозец в синие «едросовские» пуховики? Так нет же! Обычные болоньевые ветровки, какие используются на всяких партийных мероприятиях ЕР, натянуты на детей поверх верхней одежды. Зачем?

Какой партийный функционер, явно страдающий идиотизмом, придумал этот, как ему показалось, удачный пиар-ход? Что в принципе партия власти сделала за эти три года в сфере организации перевозок детей? Ровным счётом ничего. А в области безопасности передвижения по дорогам округа вообще? Ну приняла ЕР партийный проект «Безопасные и качественные дороги», который полностью совпадает с государственной программой. Деньги, естественно, - из госбюджета, статистика реализации – на сайте правительства. Только вот статистика ГИБДД говорит о том, что трассы между городами Югры от этого не становятся безопасней. И никакие партийные лозунги не помогают.

Так за каким, спрашивается, лешим нужно было облачать продрогших ребятишек в партийную униформу? Тем более в день памяти о безвременно ушедших детях, когда любой пиар выглядит так же уместно, как клоун на похоронах?

P.S. Если я правильно помню, федеральный закон запрещает привлекать несовершеннолетних к политической агитации. Или на партию власти это не распространяется?


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Сегодня в 18:22, просмотров: 494, комментариев: 9


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Комментарии:
Иван Меньшенин
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Сегодня в 19:25
Там все непросто как-то внутри.

Были мы яблочным активом на одной из акций в Нефтеюганске, в позапрошлом году, кажется. Специально ездили посмотреть, что происходит. Я даже выступал там. Меня поразило, насколько организаторы хвалят чиновников. Собственно, это меня и побудило сказать пару слов. Высказался, ладно, политизировал тему.

Потом снова взял мегафон орг, мужик с хриплым голосом, и снова сказал что мы тут все не против власти, но требуем наказать, посадить и непущать кого-то там. На разумное предложение требовать политических изменений не отреагировал. Комарова хорошая, Дегтярев тоже норм, но вот бы виновных посадить, и опять шарманку по новой завел.

Так что неудивительно, что тут ЕР присоседилось, оно перехватило управление этим протестом почти с самого начала. Как - не знаю, но вот факт такой.
444
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Сегодня в 19:50
Справедливости ради, надо сказать, что памятник оплачен из городской казны, о чем на СИАПРЕСС писали в статье: "В Нефтеюганске ищут девять миллионов на памятник погибшим в ДТП акробатам". А фонд, который собирал и, видимо, не собрал, деньги: "благотворительный фонд развития города Нефтеюганска «Созидание», собиравший средства для финансирования работ по созданию памятника, прекратил свое существование" еще в 2018-м. После (не знаю в результате ли) расследования прокуратуры по делу о незаконном выделении средств муниципальных предприятий под видом благотворительности на успешное проведение президентских выборов бессменного лидера. Как раз по профилю "Единой России".
А федеральный закон, запрещающий привлекать несовершеннолетних к политической агитации, не для того партией власти принимался (и автор это прекрасно знает), и на саму партию вечной путинской власти уж точно не распространяется.
Иван Меньшенин
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Сегодня в 20:01
Ну и еще справедливости ради тогда: запрет несовершеннолетним участвовать в агитации применяется к предвыборным кампаниям и референдумам.

Вне электорального процесса таких ограничений нет. Чем, собственно, ЕР регулярно пользуется, сгоняя на свои мероприятия зависимую молодежь.
Сергей Б Иван Меньшенин
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Сегодня в 20:44
Только ЕР пользуется?
Сергей Б
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Сегодня в 20:50
«Что в принципе партия власти сделала за эти три года в сфере организации перевозок детей?» Хороший вопрос.

И что другие партии сделали? Можно добавить.

Сборище никчемного партийного хлама.

Сергей Б
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Сегодня в 20:53
Сталина давай!.. К стенке всех этих партийных паразитов.

Неприятно слышать, но этим все и закончится, как всегда.
Иван Меньшенин Сергей Б
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Сегодня в 21:14
А что должны делать партии, по-вашему?

Давайте проверим, насколько ваше представление о политическом устройстве соответствует действительности.
444 Сергей Б
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Сегодня в 21:15
А кто кроме партии власти может разослать директорам школ и ректорам университетов циркуляр с требованием "обеспечить явку" учащихся?
И что могут сделать "за эти три года в сфере организации перевозок детей" другие партии (даже вполне себе ручные), если вся власть находится в руках партии Путина, представители которой к принятию решений никого близко не подпускают?
Ведете себя как последний... "Неприятно слышать, сталина давай, всех к стенке". Даже в комментариях к такому материалу цинично троллите от живота, лишь бы как-нибудь задеть.
Сергей Б Иван Меньшенин
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Сегодня в 21:26
Ну, просветите меня беспартейного. Чем занимаются партии в этой стране? Если даже жизни детей «не имеют полномочий» защищать, то зачем тогда вообще весь этот партийный маскарад.

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