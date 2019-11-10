Пиар на мёртвых детях

В Нефтеюганске открыли памятник юным акробатам, погибшим в жутком ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск 4 декабря 2016 года. Маленькие спортсмены возвращались с окружных соревнований с наградами. Школа спортивной акробатики в Нефтеюганске - лучшая в округе, поэтому монумент «Древо жизни» установили рядом со спорткомплексом «Сибиряк», где тренировались начинающие спортсмены.

На открытии, естественно, были родители погибших детей, представители городской федерации акробатики. Традиционно – власти города в лице главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева. Специально приехала губернатор округа Наталья Комарова и почти расплакалась в конце выступления.

Словом, все вроде привычно, нормально, как и всегда бывает на подобных мероприятиях. Кроме одного: на церемонии было много ребятишек в синих куртках с символикой «Единой России». Поначалу, просматривая видео, я подумала, что это нынешние воспитанники секции акробатики в спортивной форме. Но потом заметила силуэт медведя с развевающимся флагом на груди, а уж когда детки повернулись спиной, все сомнения отпали – там название партии написано аршинными буквами.

Вопрос: какое отношение имеет партия власти к памятнику погибшим спортсменам?

Ответ: да никакого!

Ну разве что только цветочки купили для возложения.

Предложение об установке скульптуры высказали родители погибших и пострадавших в ДТП детей. Они же обивали пороги кабинетов, чтобы оформить эту инициативу юридически. Деньги на памятник собирали всем миром сами горожане. Всякие организационные моменты по доставке, установке взял на себя общественный фонд, специально созданный после автокатастрофы. Так что «Единой Россией» на всех этих этапах даже не пахло.

Я было подумала, может, сердобольные партийцы решили укутать ребятишек в ноябрьский морозец в синие «едросовские» пуховики? Так нет же! Обычные болоньевые ветровки, какие используются на всяких партийных мероприятиях ЕР, натянуты на детей поверх верхней одежды. Зачем?

Какой партийный функционер, явно страдающий идиотизмом, придумал этот, как ему показалось, удачный пиар-ход? Что в принципе партия власти сделала за эти три года в сфере организации перевозок детей? Ровным счётом ничего. А в области безопасности передвижения по дорогам округа вообще? Ну приняла ЕР партийный проект «Безопасные и качественные дороги», который полностью совпадает с государственной программой. Деньги, естественно, - из госбюджета, статистика реализации – на сайте правительства. Только вот статистика ГИБДД говорит о том, что трассы между городами Югры от этого не становятся безопасней. И никакие партийные лозунги не помогают.

Так за каким, спрашивается, лешим нужно было облачать продрогших ребятишек в партийную униформу? Тем более в день памяти о безвременно ушедших детях, когда любой пиар выглядит так же уместно, как клоун на похоронах?

P.S. Если я правильно помню, федеральный закон запрещает привлекать несовершеннолетних к политической агитации. Или на партию власти это не распространяется?