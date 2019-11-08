Занимательная ответственность

Зачастую конфликты являются первым и важным звеном в решении сложных проблем. Однако в большинстве случаев этим этапом все начинается и тут же заканчивается. И это плохо. Проблемы не решаются, а отношения между участниками безнадежно портятся. К сожалению, это в нашей сегодняшней жизни происходит очень часто. Важно уметь управлять конфликтами – направлять энергию в конструктивное русло, искать наилучшее решение.

Уже почти год в ходе моих приемов жителей города по различным житейским и городским проблемам я общаюсь с очень неравнодушным и принципиальным гражданином. Юрий Григорьевич – представитель старшего поколения, человек с железным характером и четким представлением о том, как все должно быть правильно, особенно если это касается строительных норм, правил электро- и пожарной безопасности. Еще в советское время он инспектировал и вел приемку объектов народного хозяйства в одном из российских регионов. Несколько раз я просил его проконсультировать по вопросам правильности расположения и функционирования нестационарных объектов торговли в моем избирательном округе, и мнение Юрия Григорьевича реально пригодилось. По его инициативе удалось убрать мешавший жителям овощной ларек. Однако основной точкой приложения усилий Юрия Григорьевича является борьба со строительными нарушениями, которые были допущены в прошлые годы: во времена ведомственной застройки города, последовавшей за этим перестройки и хаоса 90-х годов.

Конкретно это – необособленные входы/выходы из подъезда и подвала. Юрий Григорьевич выступает за решение проблемы в своем доме. Причем проектной документацией на дом предусмотрены отдельные входы. На самом деле, таких домов в Сургуте достаточно много. МЧС говорит, что необособленные входы/выходы – нарушение, подпадающее под административную ответственность. Нарушителем является управляющая компания. Я написал письмо в управляющую компанию, пришел ответ о том, что для них это обстоятельство не является препятствием в эксплуатации дома, а также нет никаких запахов из подвала. Если люди хотят обособленный вход в подвал, то УК готова этим заняться, конечно, за счет самих жителей. Последнее предложение в наших условиях выглядит сомнительно. Часто невозможно организовать собственников жилья даже на гораздо менее затратные вещи (установку внешнего настенного освещения для безопасного прохода детей в школу, заливку катка из домового водопровода и др.). А тут еще такое «наследство» от строителей.

Получается: нарушил один, пропустил нарушение второй, должен исправить третий, а виноват четвертый.

Дилемма…

На днях все-таки решил сделать еще оду попытку. Подготовил и отправил запрос в Югорский фонд капитального ремонта о возможности включения подобных видов работ в обязательный перечень. На первый взгляд кажется все логично: нужно обеспечить безопасность и комфорт жителей в соответствии с требованиями, для этого требуются капитальные работы. Посмотрим, что из этого получится.

А вы как считаете, как надо (и надо ли) решать эту проблему?

Берегите себя и окружающий мир!