Добросовестное выполнение служебного долга, высокая ответственность - вот главные качества сотрудников сургутской полиции

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь нелегкой и мужественной профессии – стоять на страже закона.

Добросовестное выполнение служебного долга, высокая ответственность за порученное дело - вот главные качества, которые характеризуют сотрудников сургутской полиции, выполняющих самые ответственные задания, будь то участие в антитеррористических операциях, служба в горячих точках, задержания особо опасных преступников или каждодневная работа по патрулированию улиц.

Профессионализм, самоотверженность, добросовестное отношение к службе каждого из вас помогают успешно решать сложнейшие задачи противодействия преступности, поддерживать в нашем городе надлежащий правопорядок.

Благодарю вас за службу и желаю успехов в работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!