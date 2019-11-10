Я искренне благодарен защитникам правопорядка за добросовестный труд, мужество и принципиальность

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы нашли свое призвание в почетной профессии защитника правопорядка. Не каждый осмелится связать свою судьбу с такой ответственной, опасной и героической деятельностью. Самоотверженно, порой рискуя жизнью и жертвуя личным временем, вы ежедневно боретесь с преступностью и правонарушениями, коррупцией и терроризмом, обеспечиваете общественный порядок.

Я искренне благодарен защитникам правопорядка за добросовестный труд, высокую результативность, мужество и принципиальность.

Уверен, что вы и впредь будете достойно нести свою нелегкую службу, поддерживая в Сургутском районе надлежащий правопорядок.

Пусть ваши беспокойные будни всегда сопровождает удача, верные соратники, любовь и понимание близких! Здоровья вам, бодрости духа, успехов в служении Отчизне!