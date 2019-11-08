16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,7295   EUR  70,4211  

​Остановки плюс автобусы

Фото автора
Фото автора

Сургут и жители не первый год наблюдают, как власти пытаются сделать лучше остановочные комплексы. Много про это говорили и писали.

Сначала планировали теплые павильоны с Wi-Fi, камерами видеонаблюдения, информационным табло, зарядкой для смартфонов. Вопрос конечно – зачем все это? Если можно обойтись теплыми скамейками и тепловой завесой. Установку таких видов завершили. Но последняя версия автобусной остановки меня удивила – из крайности в крайность.

Типичная, как в остальной России, остановка с доской для объявлений и урнами. Где же теплые сиденья, освещение? Размер павильона даже для нашего города-середняка совсем небольшой. Неужели нельзя найти подходящий вариант? Услышать желание горожан? Или госзаказ не позволяет?

Ладно, хватит об остановках. Не только из этого складывается общественный транспорт. Давайте про автобусы. Сейчас нормально доехать можно только в основном на центральные, главные улицы и периметр города, промзоны.

Конечно, тихоходные «автобусы-слоны» в этом плане хороши, но они уже не справляются, пассажиропоток увеличивается. Как, например, доехать до улицы Профсоюзов или Нефтеюганского шоссе, где много разных организаций, госорганов, торговых центов и окружной травматологический центр?

Получается, основной выбор – маршрутки. Но вы же знаете, как возят пассажиров желтые газельки и ПАЗы? Даже дрова путешествуют с большим комфортом. Забрался в салон, водитель дает быстрый старт, держишься руками за поручни, в этих условиях передаешь сумму за проезд. По ходу движения водитель выспрашивает, кого высадить, и то и дело смотрит на смартфоне интервал движения конкурентов в приложении «Умный транспорт». Наверное, удобно. Раньше созванивались. Из этого вывод: может, нужно больше нормальных автобусов?

Считаю, что этот вопрос для Сургута города очень важен. У нас все больше автомобилей, Варламов тоже об этом говорил – наш город приспособлен только для личных машин. Но я уверен, что если в Сургуте улучшить общественный транспорт, тротуары, остановки, многие жители это оценят и пересядут на автобусы, или, когда погода позволяет, будут, как во многих городах мира, прогуливаться со стаканчиком кофе по улице.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:25, просмотров: 434, комментариев: 5


QR код
Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 12:37
Это же очевидные вещи.
Но попробуй написать подобное в любом городском паблике - начнется нытье про сто месяцев зимы, 12 детей развести по кружкам, мол, без машины никуда, автобусы не нужны, давай больше дорог и парковок
Bert_A.R Моби
не нравится
Сегодня в 13:00
Нытье будет. Уверен, сделать лучше общественный транспорт, окружающую среду - пересядут. Заметил в Сургуте, тема автомобиля продвинута.У многих переезжающих сюда, первым делом купить личный авто.
Есть еще жители, кому этот крайне не рекомендовано. Например мне. Сосед тоже перестал водить.
Про парковки. Надо сделать жестче. Как в Казани, был этой осенью, просто так не бросишь машину. Припарковаться, оставить машину -платно. Даже на окраинах города. Волей не волей, ходили с семьей пешком и город смотрели )
Д.Щеглов
не нравится
Сегодня в 13:07
Нытья будет не просто много, его будет бесконечное количество. Но когда город осознает, что у него просто нет ресурсов не то что развивать, а просто поддерживать в нормальном состоянии всю инфраструктуру, которая предназначена для личных автомобилей, он спохватится и начнет что-то делать. Но к тому времени проблема, скорее всего, превратиться из нынешней сложной в чудовищно гигантскую.
6xz34e
не нравится
Сегодня в 13:53
Уважаемый автор!вы абсолютно правы.для того.чтобы жители пересели на общественный транспорт.его необходимо "реанимировать".для меня пример-Тюмень.Автобусы чистые.новые.движение по времени...Остановки простенькие.но отдельная доска для объявлений.приклеите не в положенном месте информацию-штраф.Приучили к аккуратности "рублем".Без светового табло увидишь время отправления своего автобуса с любой остановки.В новых микрорайонах по возможности "перекраивают" маршруты для удобства пассажиров.И главное-транспортные карты для всех (справедливые карты!)категорий граждан.Маршрутки чистые.цена как в автобусе и нет отличия транспорт муниципальный или частный.на календаре октябрь,но все знают,что с 1 января -проезд 26 рублей и 27 -за наличный расчет.В нашем городе -прАблема,начиная с проездного билета для школьника,непонятной цены на проезд,и внешнего вида автобуса,в который не очень хочется войти.
Bert_A.R 6xz34e
не нравится
Сегодня в 13:59
Спасибо за отзыв.
Пусть Тюмень а за одно и Сургут с ней, становятся лучше.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Остановки плюс автобусы

​Остановки плюс автобусы
Как, например, доехать до улицы Профсоюзов или Нефтеюганского шоссе, где много разных организаций, госорганов, торговых центов и окружной травматологический центр? Получается, основной выбор – маршрутки
Альберт Исмагилов, сургутянин Сегодня в 11:25
433 5
​Рустем Юсупов: «Уголовное дело на меня выглядит очень странно. Эта история больше похожа на заказ»

​Рустем Юсупов: «Уголовное дело на меня выглядит очень странно. Эта история больше похожа на заказ»
Известный бизнесмен — об уголовном деле в Пыть-Яхе, своем отношении к «Светодизайну» и обвинениях в конфликте интересов
Людмила Осьминкина, Дмитрий Щеглов 07 ноября в 16:38
1371 3
Куда обращаться, если вам перестали приходить квитанции за капремонт? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Куда обращаться, если вам перестали приходить квитанции за капремонт? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 07 ноября в 15:40
670 0
​Сургут Сити Базар

​Сургут Сити Базар
Каждый год администрация молла уплотняет торговые площади и переводит вспомогательные территории, в первую очередь, парковки, в торговые места. Такой реконструкции я не встречал ни в одном современном ТРЦ
Сергей Глинских, сургутянин 07 ноября в 10:36
5090 17
​Как государство рушит банковскую систему, а вместе с ней топит большинство бизнесов

​Как государство рушит банковскую систему, а вместе с ней топит большинство бизнесов
Я понимаю, что у руля силовики, а не экономисты, но простые-то вещи можно понять: если нет возможности кредитоваться, то бизнес на свои деньги будет развиваться крайне медленно, а вокруг глобальная конкуренция
Тарас Криштанович, предприниматель 06 ноября в 13:23
1938 79
​Привести в исполнение

​Привести в исполнение
Да, СИА-ПРЕСС, давайте уже, все бросьте и займитесь, наконец, делом. Вам наказ дали депутатский. Свистать всех наверх! Журналистам строиться! Форма одежды парадная. Брюки навыпуск
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 05 ноября в 09:48
1669 21
В Сургуте бережно хранятся традиции добрососедства и взаимопомощи

В Сургуте бережно хранятся традиции добрососедства и взаимопомощи
Вадим Шувалов, глава Сургута 04 ноября в 11:00
2240 13
Именно в единстве народа заключается основа могущества, величия и суверенности нашей страны

Именно в единстве народа заключается основа могущества, величия и суверенности нашей страны
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 04 ноября в 10:56
1622 2
Этот праздник не только напоминает нам о подвигах наших предков, но и обращает внимание в будущее

Этот праздник не только напоминает нам о подвигах наших предков, но и обращает внимание в будущее
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 04 ноября в 10:33
1532 0
Благодаря подвигам предков и единению народов процветает современная Россия

Благодаря подвигам предков и единению народов процветает современная Россия
Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО-Югры 04 ноября в 10:15
1726 6
Этот важный государственный праздник – символ единства, взаимопонимания и согласия между жителями огромной России!

Этот важный государственный праздник – символ единства, взаимопонимания и согласия между жителями огромной России!
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 04 ноября в 10:09
1400 0
Наша общая задача на сегодня состоит в сбережении бесценного наследия, завещанного нашими предками

Наша общая задача на сегодня состоит в сбережении бесценного наследия, завещанного нашими предками
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 04 ноября в 10:04
1465 2
Нина Сергеева: «Я с уверенностью могу сказать, что критика — это очень хорошо»

Нина Сергеева: «Я с уверенностью могу сказать, что критика — это очень хорошо»

Сургутская поэтесса, победительница международной поэтической премии «Фонарь» — о своем творческом пути, отношении к критике и профессии
Сергей Большов 02 ноября в 17:42
2328 1
​Авторитарный миф

​Авторитарный миф
Люди на местах всегда лучше знают, что им нужно. Может, Сургут хотел бы на пересечении Островского-Мира планетарий или сквер, а не храм – но был вынужден действовать с оглядкой на округ и РПЦ
Дмитрий Щеглов 01 ноября в 17:11
4049 40
​Как изменить повседневные привычки горожан, не будучи диктатором и запретителем

​Как изменить повседневные привычки горожан, не будучи диктатором и запретителем
Рассказываем на примере пересадки людей с машин на велосипеды
Дмитрий Щеглов 01 ноября в 08:46
2142 35
​На благоустройство поселений в этом году в Сургутском районе выделили 117 млн рублей

​На благоустройство поселений в этом году в Сургутском районе выделили 117 млн рублей
Это рекордная сумма для муниципалитета
Сергей Большов 31 октября в 14:15
1105 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика