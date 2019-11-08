​Остановки плюс автобусы

Сургут и жители не первый год наблюдают, как власти пытаются сделать лучше остановочные комплексы. Много про это говорили и писали.

Сначала планировали теплые павильоны с Wi-Fi, камерами видеонаблюдения, информационным табло, зарядкой для смартфонов. Вопрос конечно – зачем все это? Если можно обойтись теплыми скамейками и тепловой завесой. Установку таких видов завершили. Но последняя версия автобусной остановки меня удивила – из крайности в крайность.

Типичная, как в остальной России, остановка с доской для объявлений и урнами. Где же теплые сиденья, освещение? Размер павильона даже для нашего города-середняка совсем небольшой. Неужели нельзя найти подходящий вариант? Услышать желание горожан? Или госзаказ не позволяет?

Ладно, хватит об остановках. Не только из этого складывается общественный транспорт. Давайте про автобусы. Сейчас нормально доехать можно только в основном на центральные, главные улицы и периметр города, промзоны.

Конечно, тихоходные «автобусы-слоны» в этом плане хороши, но они уже не справляются, пассажиропоток увеличивается. Как, например, доехать до улицы Профсоюзов или Нефтеюганского шоссе, где много разных организаций, госорганов, торговых центов и окружной травматологический центр?

Получается, основной выбор – маршрутки. Но вы же знаете, как возят пассажиров желтые газельки и ПАЗы? Даже дрова путешествуют с большим комфортом. Забрался в салон, водитель дает быстрый старт, держишься руками за поручни, в этих условиях передаешь сумму за проезд. По ходу движения водитель выспрашивает, кого высадить, и то и дело смотрит на смартфоне интервал движения конкурентов в приложении «Умный транспорт». Наверное, удобно. Раньше созванивались. Из этого вывод: может, нужно больше нормальных автобусов?

Считаю, что этот вопрос для Сургута города очень важен. У нас все больше автомобилей, Варламов тоже об этом говорил – наш город приспособлен только для личных машин. Но я уверен, что если в Сургуте улучшить общественный транспорт, тротуары, остановки, многие жители это оценят и пересядут на автобусы, или, когда погода позволяет, будут, как во многих городах мира, прогуливаться со стаканчиком кофе по улице.