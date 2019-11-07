​Война прошлого с будущим

Не так давно я писал статью, где поделил основных участников идеологических споров в России на гуманистов и людоедов, и предрек последним поражение. Пока мы ждем этого волшебного часа, в России в очередной раз обострилось еще одно противостояние, которое можно было бы назвать «старики против молодежи», но правильнее будет простая формулировка – «прошлое против будущего».

Вот президент Владимир Путин обратил внимание, что вместо «Википедии» было бы лучше сделать цифровую «Большую российскую энциклопедию» – мол, это будет более надежный и достаточно современный сборник знаний. Общественность сразу восприняла этот факт как потенциал к запрету «Википедии» на территории России – как только будет готова отечественная замена, которую сейчас активно создают всего за два миллиарда рублей.

Тут важна не судьба замечательного источника знаний (я «Википедию» имею в виду, хотя ничего против «БРЭ» не имею), а тот вроде бы очевидный, но кажущийся неожиданным факт (не него указал в своем посте журналист «Эха Москвы» Майкл Наки, за что ему спасибо) – нами управляет поколение, которое толком не знает, что такое интернет, и им практически, а то и вовсе не пользуется.

Не секрет, что Путин называет интернет «информационной помойкой», где каждый пишет все, что хочет, и верит только данным из специально положенных на стол папочек, подписанных конкретными фамилиями. Для президента это – нормальная логика, ты не будешь в принятии принципиальных решений на таком посту пользоваться данными с Pikabu или Reddit. Но согласитесь, понимать, какую роль играет интернет в жизни людей, возможно только в том случае, если ты это щупаешь ручками.

Он везде. Соцсети, в которых вы сидите (даже если вам под 60 и больше), мессенджеры, в которых переписываетесь, поисковики, которыми пользуетесь, чтобы узнать почти что угодно, навигационные системы, типа «Гугл / Яндекс карт» или «2ГИС», по которым прокладываете маршруты в магазины мимо пробок, заказ такси, заказ еды, работа банков и касс в магазинах, просмотр видео, прослушивание музыки, на подходе всякие умные колонки и управление техникой в квартире через приложение, абсолютно ВСЕ передовые технологии – у нас уже практически не осталось событий в жизни, в которых бы прямо или косвенно не был замешан интернет.

Понятно, что управляющий класс России в курсе, сколько всего завязано на сети – местами они даже делают для него много хорошего, вроде цифровизации всего подряд в Москве. Но разница в том, что эти люди не живут в сетевой среде. Они ее в лучшем случае слегка касаются, но при этом полагают, что интернет – это проект ЦРУ (что неправда), сборник фейков (отчасти да), способ слежки за людьми (тут не поспоришь) и инструмент внешней организации «оранжевых» революций (нет). Самое важное то, что в их представлении если интернет и отключится (например, от внешнего мира) – то и ладно, ничего критического, жили ведь как-то до него, и еще проживем. Сомнений в этом нет – они-то без интернета проживут. А мы – уже нет.

Но даже это – лишь внешний контур проблемы. Даже самые оголтелые охранители в глубине души понимают, что просто так дернуть рубильник может быть опасно, поэтому пыхтят над проектом «суверенного интернета». Но есть вещи, которые лежат настолько далеко за пределами их понимания, что осознать их они не смогут уже никогда. Например, компьютерные игры и киберспорт. Завтра какой-нибудь особо умный патриот на фоне выхода какой-нибудь «русофобской» игры или (не дай бог) случая расстрела, в котором обвинят очередной «шутер», предложит что-нибудь запретить в этой сфере. А потом внезапно обнаружит, что этим взбесил даже не миллионы, а десятков миллионов россиян в возрасте от 14 до 35 лет. И это только один пример. Я думаю, что на самом деле подобных можно найти много.

К чему я. Власть в России по большей части чудовищно несовременна. Она живет прошлым, своими воспоминаниями о молодости и СССР, когда все было просто и понятно – биполярный мир, ракеты, помощь братским народам Африки, однопартийность, Большая советская энциклопедия. Она с опаской смотрит на стремительно меняющийся и шагающий вперед мир, не желая пускать все это в свою воображаемую реальность. Вот и вышло, что за последние 20 лет наше общество и в моральном, и в техническом плане переросло свое руководство. И чем дальше, тем больше разрыв будет увеличиваться.

Собственно, почему в начале статьи я сказал, что правильно назвать нынешнее противостояние «борьбой прошлого и будущего» – потому что будущее всегда побеждает.