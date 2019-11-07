16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,7298   EUR  70,5489  

Куда обращаться, если вам перестали приходить квитанции за капремонт? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

В редакцию СИА-ПРЕСС обратился читатель с просьбой выяснить, куда нужно обращаться, если не приходят квитанции для оплаты взноса капитального ремонта и можно ли в этом случае не платить.

Если квитанция для оплаты взноса вам не пришла, первым делом необходимо позвонить доставщикам и сообщить об этом:

В городе Сургут, Пыть-Ях, Мегион, Покачи, Югорск, Лангепас, Нефтеюганск, а также в Ханты-Мансийском, Сургутском, Октябрьском, Нефтеюганском, Кондинском и Нижневартовском районах квитанции доставляет ООО «Югорский почтальон», тел. 8 3462 93-30-03 и 8 932 427-20-67.

В городе Радужном квитанции доставляет ООО «Нижневартовский расчетно-информационный центр», тел. 8 3466 61-02-05.

В городе Ханты-Мансийске квитанции доставляет АО «Информационно-расчетный центр», тел. 8800-707-3223 и 8346 738-8919

В городе Урае квитанции доставляет ТД «ПИП», тел. 8 3467 63-15-15

В городе Когалыме квитанции доставляет ООО «Единый расчетно-информационный центр», тел. 8 3466 74-30-01 и 8 3466 75-12-49

В городе Нягани, а также в Березовском и Советском районах квитанции доставляет АО «Газпром энергосбыт Тюмень», тел 8 800 100-56-06 и 8 3462 77-77-77

В Белоярском районе квитанции доставляет ООО «Единый расчетно-информационный центр», тел. 8 3467 04-12-08, 8 3467 02-32-30

Если дозвониться не получилось, можно написать на эл.почту Югорского фонда капитального ремонта: info@kapremontugra.ru.

Также можно отправить письмо Почтой РФ по адресу 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 118а.

Югорский фонд капитального ремонта предупреждает, что даже при отсутствии квитанции взнос необходимо оплатить.

Из прошлого ответа СИА-ПРЕСС вы узнаете куда можно сдать использованные батарейки.

Свои вопросы для рубрики «СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ» вы можете прислать на электронную почту semikhatskikh@siapress.ru или оставить в комментариях.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:40, просмотров: 222, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Рустем Юсупов: «Уголовное дело на меня выглядит очень странно. Эта история больше похожа на заказ»

​Рустем Юсупов: «Уголовное дело на меня выглядит очень странно. Эта история больше похожа на заказ»
Известный бизнесмен — об уголовном деле в Пыть-Яхе, своем отношении к «Светодизайну» и обвинениях в конфликте интересов
Людмила Осьминкина, Дмитрий Щеглов Сегодня в 16:38
418 2
Куда обращаться, если вам перестали приходить квитанции за капремонт? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Куда обращаться, если вам перестали приходить квитанции за капремонт? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова Сегодня в 15:40
221 0
​Сургут Сити Базар

​Сургут Сити Базар
Каждый год администрация молла уплотняет торговые площади и переводит вспомогательные территории, в первую очередь, парковки, в торговые места. Такой реконструкции я не встречал ни в одном современном ТРЦ
Сергей Глинских, сургутянин Сегодня в 10:36
2493 13
​Как государство рушит банковскую систему, а вместе с ней топит большинство бизнесов

​Как государство рушит банковскую систему, а вместе с ней топит большинство бизнесов
Я понимаю, что у руля силовики, а не экономисты, но простые-то вещи можно понять: если нет возможности кредитоваться, то бизнес на свои деньги будет развиваться крайне медленно, а вокруг глобальная конкуренция
Тарас Криштанович, предприниматель 06 ноября в 13:23
1661 68
​Привести в исполнение

​Привести в исполнение
Да, СИА-ПРЕСС, давайте уже, все бросьте и займитесь, наконец, делом. Вам наказ дали депутатский. Свистать всех наверх! Журналистам строиться! Форма одежды парадная. Брюки навыпуск
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 05 ноября в 09:48
1597 21
В Сургуте бережно хранятся традиции добрососедства и взаимопомощи

В Сургуте бережно хранятся традиции добрососедства и взаимопомощи
Вадим Шувалов, глава Сургута 04 ноября в 11:00
2135 8
Именно в единстве народа заключается основа могущества, величия и суверенности нашей страны

Именно в единстве народа заключается основа могущества, величия и суверенности нашей страны
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 04 ноября в 10:56
1562 2
Этот праздник не только напоминает нам о подвигах наших предков, но и обращает внимание в будущее

Этот праздник не только напоминает нам о подвигах наших предков, но и обращает внимание в будущее
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 04 ноября в 10:33
1478 0
Благодаря подвигам предков и единению народов процветает современная Россия

Благодаря подвигам предков и единению народов процветает современная Россия
Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО-Югры 04 ноября в 10:15
1665 6
Этот важный государственный праздник – символ единства, взаимопонимания и согласия между жителями огромной России!

Этот важный государственный праздник – символ единства, взаимопонимания и согласия между жителями огромной России!
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 04 ноября в 10:09
1350 0
Наша общая задача на сегодня состоит в сбережении бесценного наследия, завещанного нашими предками

Наша общая задача на сегодня состоит в сбережении бесценного наследия, завещанного нашими предками
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 04 ноября в 10:04
1410 1
Нина Сергеева: «Я с уверенностью могу сказать, что критика — это очень хорошо»

Нина Сергеева: «Я с уверенностью могу сказать, что критика — это очень хорошо»

Сургутская поэтесса, победительница международной поэтической премии «Фонарь» — о своем творческом пути, отношении к критике и профессии
Сергей Большов 02 ноября в 17:42
2270 1
​Авторитарный миф

​Авторитарный миф
Люди на местах всегда лучше знают, что им нужно. Может, Сургут хотел бы на пересечении Островского-Мира планетарий или сквер, а не храм – но был вынужден действовать с оглядкой на округ и РПЦ
Дмитрий Щеглов 01 ноября в 17:11
3960 40
​Как изменить повседневные привычки горожан, не будучи диктатором и запретителем

​Как изменить повседневные привычки горожан, не будучи диктатором и запретителем
Рассказываем на примере пересадки людей с машин на велосипеды
Дмитрий Щеглов 01 ноября в 08:46
2071 35
​На благоустройство поселений в этом году в Сургутском районе выделили 117 млн рублей

​На благоустройство поселений в этом году в Сургутском районе выделили 117 млн рублей
Это рекордная сумма для муниципалитета
Сергей Большов 31 октября в 14:15
1082 0
​Михаил Светов: «Мы потеряли 20 лет. Посмотрите, что за это время сделал Китай, который в начале века был более нищим, чем Россия»

​Михаил Светов: «Мы потеряли 20 лет. Посмотрите, что за это время сделал Китай, который в начале века был более нищим, чем Россия»
Один из лидеров Либертарианской партии России – о плюсах и минусах Навального, смертной казни и отношениях власти с людьми
Дмитрий Щеглов 30 октября в 17:35
8098 50
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика