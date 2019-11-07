Куда обращаться, если вам перестали приходить квитанции за капремонт? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

В редакцию СИА-ПРЕСС обратился читатель с просьбой выяснить, куда нужно обращаться, если не приходят квитанции для оплаты взноса капитального ремонта и можно ли в этом случае не платить.

Если квитанция для оплаты взноса вам не пришла, первым делом необходимо позвонить доставщикам и сообщить об этом:

В городе Сургут, Пыть-Ях, Мегион, Покачи, Югорск, Лангепас, Нефтеюганск, а также в Ханты-Мансийском, Сургутском, Октябрьском, Нефтеюганском, Кондинском и Нижневартовском районах квитанции доставляет ООО «Югорский почтальон», тел. 8 3462 93-30-03 и 8 932 427-20-67.

В городе Радужном квитанции доставляет ООО «Нижневартовский расчетно-информационный центр», тел. 8 3466 61-02-05.

В городе Ханты-Мансийске квитанции доставляет АО «Информационно-расчетный центр», тел. 8800-707-3223 и 8346 738-8919

В городе Урае квитанции доставляет ТД «ПИП», тел. 8 3467 63-15-15

В городе Когалыме квитанции доставляет ООО «Единый расчетно-информационный центр», тел. 8 3466 74-30-01 и 8 3466 75-12-49

В городе Нягани, а также в Березовском и Советском районах квитанции доставляет АО «Газпром энергосбыт Тюмень», тел 8 800 100-56-06 и 8 3462 77-77-77

В Белоярском районе квитанции доставляет ООО «Единый расчетно-информационный центр», тел. 8 3467 04-12-08, 8 3467 02-32-30

Если дозвониться не получилось, можно написать на эл.почту Югорского фонда капитального ремонта: info@kapremontugra.ru.

Также можно отправить письмо Почтой РФ по адресу 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 118а.

Югорский фонд капитального ремонта предупреждает, что даже при отсутствии квитанции взнос необходимо оплатить.

Из прошлого ответа СИА-ПРЕСС вы узнаете куда можно сдать использованные батарейки.

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