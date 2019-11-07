​Сургут Сити Базар

ТРЦ «Сургут Сити Молл» без преувеличения был моим любимым местом шопинга. Удобные подъездные пути, большое количество стояночных мест. Залитые солнечным светом галереи, без этой вездесущей глянцевой плитки, от которой рябит в глазах. Ну и разные приятные мелочи, типа рыбок. В общем очень уютное место. Но так было в начале.

Со временем я стал замечать, что посещение молла начинает сопровождаться каким-то дискомфортом. Причем этот дискомфорт год от года только усиливался. В конце концов я решил проанализировать, что не так. Результаты исследования меня поразили.

Причина оказалась банальной – дело в том, что каждый год администрация ТРЦ проводит уплотняет торговые площади и переводит вспомогательные территории, в первую очередь, парковки, под торговые места. И масштабы действительно поражают. Такой реконструкции я не встречал ни в одном современном ТРЦ.

Сразу скажу, что еще одной причиной дискомфорта оказалось то, что на стоянке первого этажа банально не меняют лампы. В некоторых частях паркинга почти нет света, и это очень неудобно, особенно, когда заезжаешь в эту темноту в яркий солнечный день (по крайней мере, это продолжалось некоторое время, пока я занимался своим исследованием, возможно, это была ситуативная проблема и ее уже исправили). Но давайте по порядку.

Сразу оговорюсь, что ключевые фотографии я делал еще до выпадения снега, но проблема, которую я описываю, от времени года не меняется.

Вот так «Сити Молл» выглядел на момент сдачи.

А вот так (с поправкой на время года) сейчас.

На месте стоянок для инвалидов появился каток (летом – песок), выставляются бани. Минус 75 машино-мест.

Неподалеку, прямо на 120 местах для стоянки автомобилей разместился картинг. Рядышком баньки, еще минус 15 м/м.

Пытаясь заехать на паркинг первого этажа, вы сталкиваетесь с тем, что его существенная часть (220 м/м) превратилась в магазин.

Количество въездов в паркинг ограничено, и часть из них приобрело одностороннее движение. А это, в свою очередь, добавляет нервов. Плюс — тот самый дефицит освещенности, при котором заезд со светлой улицы в темный паркинг превращается в проблему для глаз.

Кроме того, буквально весь паркинг иногда напоминает какой-то неорганизованный склад. Причем этот склад имеет две формы: во-первых, то там, то здесь хаотично разбросанные трубы (надеюсь, сейчас их убрали).

Во-вторых, более капитально сложенные какие-то строительные материалы, даже специально огороженные.

Автомойка, расположенная в другом конце, тоже разместилась на месте стоянок. Точно не помню, но, как говорят, на месте магазина Hoff, а также открытого склада возле OBI, тоже изначально были стоянки. В общем, я насчитал около тысячи машино-мест, которыми на данный момент клиенты не могут воспользоваться.

Наверное будет справедливо заметить, что собственник ТРЦ может делать то, что считает нужным. Кому это не нравится – могут выбрать другое место для отдыха и покупок. Но, во-первых, мне хотелось бы подчеркнуть – такие преобразования могут быть восприняты как не уважение к клиенту. Во-вторых, нужно еще разобраться отвечает ли требованиям по обеспечению машино-местами такая «реконструкция». В-третьих, отвечает ли такое уплотнение законодательству о противопожарной безопасности.

Ну, и, в-четвертых, мы тут на страницах портала СИА-ПРЕСС много внимания уделяем окружающей городской среде, урбанизируем, мечтаем, каким должен быть наш город. Некоторые эту мечту воплощают в жизнь, строя кампус. Но при этом у нас на глазах когда-то отвечавший всем современным требованиям торговый объект превращается в какое-то подобие базара из девяностых. Причем отдельно обращаю внимание, что такого стремительного и беспардонного передела я не видел ни в одном торговом центре ни в одном городе.

А это уже тема для размышления о портрете сургутянина. И то, что нам, жителям и клиентам, это побоку – это на самом деле хороший критерий для оценки в дискуссии о том, временщики мы или настоящие хозяева своего города.

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