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​Сургут Сити Базар

Фото автора
Фото автора

ТРЦ «Сургут Сити Молл» без преувеличения был моим любимым местом шопинга. Удобные подъездные пути, большое количество стояночных мест. Залитые солнечным светом галереи, без этой вездесущей глянцевой плитки, от которой рябит в глазах. Ну и разные приятные мелочи, типа рыбок. В общем очень уютное место. Но так было в начале.

Со временем я стал замечать, что посещение молла начинает сопровождаться каким-то дискомфортом. Причем этот дискомфорт год от года только усиливался. В конце концов я решил проанализировать, что не так. Результаты исследования меня поразили.

Причина оказалась банальной – дело в том, что каждый год администрация ТРЦ проводит уплотняет торговые площади и переводит вспомогательные территории, в первую очередь, парковки, под торговые места. И масштабы действительно поражают. Такой реконструкции я не встречал ни в одном современном ТРЦ.

Сразу скажу, что еще одной причиной дискомфорта оказалось то, что на стоянке первого этажа банально не меняют лампы. В некоторых частях паркинга почти нет света, и это очень неудобно, особенно, когда заезжаешь в эту темноту в яркий солнечный день (по крайней мере, это продолжалось некоторое время, пока я занимался своим исследованием, возможно, это была ситуативная проблема и ее уже исправили). Но давайте по порядку.

Сразу оговорюсь, что ключевые фотографии я делал еще до выпадения снега, но проблема, которую я описываю, от времени года не меняется.

Вот так «Сити Молл» выглядел на момент сдачи.

А вот так (с поправкой на время года) сейчас.

На месте стоянок для инвалидов появился каток (летом – песок), выставляются бани. Минус 75 машино-мест.

Неподалеку, прямо на 120 местах для стоянки автомобилей разместился картинг. Рядышком баньки, еще минус 15 м/м.

Пытаясь заехать на паркинг первого этажа, вы сталкиваетесь с тем, что его существенная часть (220 м/м) превратилась в магазин.

Количество въездов в паркинг ограничено, и часть из них приобрело одностороннее движение. А это, в свою очередь, добавляет нервов. Плюс — тот самый дефицит освещенности, при котором заезд со светлой улицы в темный паркинг превращается в проблему для глаз.

Кроме того, буквально весь паркинг иногда напоминает какой-то неорганизованный склад. Причем этот склад имеет две формы: во-первых, то там, то здесь хаотично разбросанные трубы (надеюсь, сейчас их убрали).

Во-вторых, более капитально сложенные какие-то строительные материалы, даже специально огороженные.

Автомойка, расположенная в другом конце, тоже разместилась на месте стоянок. Точно не помню, но, как говорят, на месте магазина Hoff, а также открытого склада возле OBI, тоже изначально были стоянки. В общем, я насчитал около тысячи машино-мест, которыми на данный момент клиенты не могут воспользоваться.

Наверное будет справедливо заметить, что собственник ТРЦ может делать то, что считает нужным. Кому это не нравится – могут выбрать другое место для отдыха и покупок. Но, во-первых, мне хотелось бы подчеркнуть – такие преобразования могут быть восприняты как не уважение к клиенту. Во-вторых, нужно еще разобраться отвечает ли требованиям по обеспечению машино-местами такая «реконструкция». В-третьих, отвечает ли такое уплотнение законодательству о противопожарной безопасности.

Ну, и, в-четвертых, мы тут на страницах портала СИА-ПРЕСС много внимания уделяем окружающей городской среде, урбанизируем, мечтаем, каким должен быть наш город. Некоторые эту мечту воплощают в жизнь, строя кампус. Но при этом у нас на глазах когда-то отвечавший всем современным требованиям торговый объект превращается в какое-то подобие базара из девяностых. Причем отдельно обращаю внимание, что такого стремительного и беспардонного передела я не видел ни в одном торговом центре ни в одном городе.

А это уже тема для размышления о портрете сургутянина. И то, что нам, жителям и клиентам, это побоку – это на самом деле хороший критерий для оценки в дискуссии о том, временщики мы или настоящие хозяева своего города.

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Сегодня в 10:36, просмотров: 2496, комментариев: 13


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Комментарии:
Флудер
не нравится
Сегодня в 11:30
В Ауре давно были? Вот уж филиал ада, не суюсь туда даже.
На этих выходных заезжал в сити-молл, не нашёл свободного места парковки на улице. Пожал плечами и поехал домой. Не очень-то и хотелось, но в итоге джинсы и пару рубашек купил на улице Ленина, а не в сити-молл. Цены, кстати, на Ленина не дороже, чем там, хотя и центральная улица.
Мудрец
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Сегодня в 11:37
Автор абсолютно прав. Сити Молл из современного ТРЦ превращается в какой-то "базар-вокзал". Мест для паркинга всё меньше и меньше. Прилегающая территория заставляется какими-то палатками и избами. и Флудер прав - парковка Ауры - это филиал ада))
Швондер
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Сегодня в 11:38
Автор, пикетируй Сити Молл.
Сергей Б
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Сегодня в 11:43
Прям сегодня надо было. День 7 ноября – красный день календаря. Долой буржуев.
Dochimacho
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Сегодня в 11:58
Сити молл изначально был колхозным рынком с рыбками. Что вы в нем современного нашли? Хоть близко живу, но бываю там по случаю походов в МФЦ. И что люди в Ауре делают тоже неизвестно.
Швондер
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Сегодня в 12:06
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Мимо проходивший
не нравится
Сегодня в 12:25
На месте Хоффа была ситимебель (или как-то так оно называлось), и под мойку тоже никто не "крал" машиноместа. под чернозвездныйбургер, пиццерию и эльдорадо перевели ту часть парковки, где почти всегда было пусто (даже в час пик можно было припарковаться). одностороннее движение на одном участке это было отличное решение - иначе там каждый день были бы драки между тупоголовыми водителями, нежелающими уступать другим.
Сергей, может вам пешком почаще ходить до ситимолла? авось выветрится из головы всякое. правильно там люди пишут - пикетируйте ситимолл, все равно бред несете
Сергей Б
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Сегодня в 12:39
А куда пропали бизнес эксперты? Что они скажут, про этот наезд на бизнес?
Мимо проходивший Сергей Б
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Сегодня в 12:57
скажут про госдолг сша
йося
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Сегодня в 13:13
Построен этот молл по кривой схеме, и судьба судьба стало быть у него такая, и судьба кампуса если он не дай бог появится этими "строителями" на мутное бабло построенный
йося
не нравится
Сегодня в 13:15
Бизьнесь, как говорит Илюша,
ничего личного
d|RRcj{}50TpzZm{ йося
не нравится
Сегодня в 15:22
Кампус!??? Не смешите мои тапочки, йося.
Миледи
не нравится
Сегодня в 15:35
Согласна. Считаю, что Сити-Молл испортил новый директор. Все это началось именно с момента ее прихода. Очень жаль.
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 17:50
Во первых хотелось бы поздравить все тех, кто считает 7 ноября днем великого октября. Это в этот день когда царя уже полгода не было, а было то что называется правительством, хоть и временным но все же.. Ему не доверял народ а оно народу.. Вот потихому его и снесли.. Благо были персоналии, не Чита нонешнему.. Во вторых, не нравиться тебе сити молл, не ходи.. Это частное заведение, прибыль извлекать надо с каждого квадратного метра.. Вот по закону рынка, так сто невидимая рука и извлекают.. Им ровно на мнение о дельного и не очень отдельного, даже группы сургутчн..

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