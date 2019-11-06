​Как государство рушит банковскую систему, а вместе с ней топит большинство бизнесов

Никто не будет спорить, что деньги – это кровь бизнеса, а если нет доступного кредитования, то рост экономики замедляется, а после деградирует. Гайки закрутили так, что теперь получить кредит на бизнес практически невозможно.

ЦБ решил навести порядок в банковской сфере – да так, что уничтожил ее большую часть. Никто не спорит – бороться с мошенниками, обналом и так далее нужно. Но в итоге все повернулось против добропорядочных бизнесменов.

За примером далеко не буду ходить, поведаю свой.

Кредитная история идеальная. Несколько лет назад уже брал большой кредит, выплатил досрочно. Теперь решил расширить бизнес и открыться в другом городе. Есть достаточный залог, есть финансовая отчетность, есть хорошая кредитная история, с документами все ОК, нет никаких негативных факторов. Более того, у самого была компания, которая помогала брать кредиты, поэтому знаю почти все банки, и они меня знают.

Но! Я пытаюсь получить кредит вот уже более полугода! У меня потребовали мульен документов, я разве что мазок не сдавал в кожвендиспансер, хотя, не уверен, что вскоре не потребуют. Порой запрашиваемые документы, просто абсурдны. И это все в самом крупном банке, чье название и так всем понятно.

Пошел во второй банк, который совсем недавно тоже стал почти государственным (да что там кокетничать, будем честными – в государственном банке). Там несколько лет назад, до того, как он стал государственным, я получал такой же по сумме кредит, примерно за две недели и без единой проволочки.

Но в этот раз мне вообще отказали! Сказали, что раз это расширение бизнеса, и они не могут спрогнозировать мои доходы, то кроме выплаты самого кредита они еще закладывают все будущие ежемесячные расходы на проект. Не учитывая его доходы. А значит, суммы моих ежемесячных доходов будет недостаточно, чтобы покрывать все эти издержки!

Сидит, значит, там где-то в Мухосранске мелкий сморчок-аналитик, который все рассчитал и решил, что денег у меня не хватит. Главное – я, который рискует практически всем своим имуществом, не просчитал все, а он таки смог. Да если бы такие люди решали, быть бизнесу или нет, то наверное ни один бизнес так и не родился бы.

И эта ситуация повсеместна. Строители воют – им перекрыли кислород, раньше банки за ними бегали, теперь они за банками. Дают некоторым, но это капля в море, а запросы огромные.

Банки сидят на триллионах, и эти триллионы, не работают! Они не помогают открывать новые рестораны, кинотеатры, производства, строить дома или заводы. Они просто покоятся на счетах. В то время, пока китайцы повсеместно запускают производства и скупают на кредитные деньги активы в разных странах. Я уж не говорю про США. Те тупо печатают на станке доллары и раздают под смехотворный процент населению и бизнесу, тем самым увеличивая свой ВВП. Ну а мы в скором времени превратимся в СССР с плановой экономикой и сплошь госкомпаниями.

Я понимаю, что у руля силовики, а не экономисты, но простые-то вещи можно понять: если нет возможности кредитоваться, то бизнес на свои деньги будет развиваться крайне медленно, а вокруг глобальная конкуренция, где иностранные компании получают кредитование под 2-5 процентов. Они же нас обгонят опять на десятки лет.

Наши вместо этого напридумывали кучу субсидий и льготных кредитов для промышленности и сельского хозяйства, но чтобы их получить, надо костьми лечь, и вместо того, чтобы заниматься развитием бизнеса, люди тратят время на нелепые бумажки.