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​Как государство рушит банковскую систему, а вместе с ней топит большинство бизнесов

Никто не будет спорить, что деньги – это кровь бизнеса, а если нет доступного кредитования, то рост экономики замедляется, а после деградирует. Гайки закрутили так, что теперь получить кредит на бизнес практически невозможно.

ЦБ решил навести порядок в банковской сфере – да так, что уничтожил ее большую часть. Никто не спорит – бороться с мошенниками, обналом и так далее нужно. Но в итоге все повернулось против добропорядочных бизнесменов.

За примером далеко не буду ходить, поведаю свой.

Кредитная история идеальная. Несколько лет назад уже брал большой кредит, выплатил досрочно. Теперь решил расширить бизнес и открыться в другом городе. Есть достаточный залог, есть финансовая отчетность, есть хорошая кредитная история, с документами все ОК, нет никаких негативных факторов. Более того, у самого была компания, которая помогала брать кредиты, поэтому знаю почти все банки, и они меня знают.

Но! Я пытаюсь получить кредит вот уже более полугода! У меня потребовали мульен документов, я разве что мазок не сдавал в кожвендиспансер, хотя, не уверен, что вскоре не потребуют. Порой запрашиваемые документы, просто абсурдны. И это все в самом крупном банке, чье название и так всем понятно.

Пошел во второй банк, который совсем недавно тоже стал почти государственным (да что там кокетничать, будем честными – в государственном банке). Там несколько лет назад, до того, как он стал государственным, я получал такой же по сумме кредит, примерно за две недели и без единой проволочки.

Но в этот раз мне вообще отказали! Сказали, что раз это расширение бизнеса, и они не могут спрогнозировать мои доходы, то кроме выплаты самого кредита они еще закладывают все будущие ежемесячные расходы на проект. Не учитывая его доходы. А значит, суммы моих ежемесячных доходов будет недостаточно, чтобы покрывать все эти издержки!

Сидит, значит, там где-то в Мухосранске мелкий сморчок-аналитик, который все рассчитал и решил, что денег у меня не хватит. Главное – я, который рискует практически всем своим имуществом, не просчитал все, а он таки смог. Да если бы такие люди решали, быть бизнесу или нет, то наверное ни один бизнес так и не родился бы.

И эта ситуация повсеместна. Строители воют – им перекрыли кислород, раньше банки за ними бегали, теперь они за банками. Дают некоторым, но это капля в море, а запросы огромные.

Банки сидят на триллионах, и эти триллионы, не работают! Они не помогают открывать новые рестораны, кинотеатры, производства, строить дома или заводы. Они просто покоятся на счетах. В то время, пока китайцы повсеместно запускают производства и скупают на кредитные деньги активы в разных странах. Я уж не говорю про США. Те тупо печатают на станке доллары и раздают под смехотворный процент населению и бизнесу, тем самым увеличивая свой ВВП. Ну а мы в скором времени превратимся в СССР с плановой экономикой и сплошь госкомпаниями.

Я понимаю, что у руля силовики, а не экономисты, но простые-то вещи можно понять: если нет возможности кредитоваться, то бизнес на свои деньги будет развиваться крайне медленно, а вокруг глобальная конкуренция, где иностранные компании получают кредитование под 2-5 процентов. Они же нас обгонят опять на десятки лет.

Наши вместо этого напридумывали кучу субсидий и льготных кредитов для промышленности и сельского хозяйства, но чтобы их получить, надо костьми лечь, и вместо того, чтобы заниматься развитием бизнеса, люди тратят время на нелепые бумажки.


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Сегодня в 13:23, просмотров: 558, комментариев: 30


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 13:27
Че, не хватает на разливайку в Каркатеевых
Gopnik
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Сегодня в 13:57
Что -то не наблюдал прямо глобальную конкуренцию западных компаний на нашем рынке. Америкосы хоть деньги на станке и печатают как стоил у них киловатт в час 30 лет назад так сейчас стоит.
Альберт Леонов
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Сегодня в 13:59
Началось...
Не бери кредиты, на свои расчитывай. Или в староверы иди, они всей общиной одному помогают. Можешь кооператив открыть и привлечь деньги под свой проект..
Gopnik
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Сегодня в 14:13
Да ,банкиры совсем оборзели, ещё и бабки за капремонт крутят. Вообще в России выгодный бизнес это выводить деньги вкладчиков ( Банк Москвы, Открытие) или дольщиков в оффшоры, потом все зальют деньгами из бюджета и ты в шоколаде.
444 Gopnik
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Сегодня в 14:21
Автор о глобальной конкуренции говорит, а не о толкании локтями на российском монополизированном рынке размером с...
Gopnik 444
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Сегодня в 14:27
Я понял о чем говорит автор, только не знаю что он может предложить рынку ,какой свой товар или услугу там где глобальная конкуренция.
444
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Сегодня в 14:28
Мне понравился экономический анализ автора: "США тупо печатают на станке доллары и раздают под смехотворный процент населению и бизнесу". На уровне базарных экспертов телеканала "Звезда". К сожалению.
Тарас Криштанович Альберт Леонов
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Сегодня в 14:40
Ну вы может и не наблюдаете, но она есть. Так как любой произведённый товар, либо попадает на внутренний рынок, где как правило несмотря на санкции, присутствуют зарубежные аналоги товаров-услуг, либо стремится попасть на внешний. Ну и кроме как конкуренции с глобальным рынком, для масштабирования бизнеса, своих денег никогда не хватает, так как сумм дохода, не может обеспечить быстрое развитие.
Тарас Криштанович Альберт Леонов
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Сегодня в 14:42
Ох. Все у нас специалисты! Я про все инструменты привлечения средств, знаю в полной мере. Но кредит, это универсальный инструмент, который должен помогать бизнесу развиваться. И чем он доступней, тем быстрее компании растут.
Тарас Криштанович 444
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Сегодня в 14:48
Тут диванная аналитика не причём. Экономика США в том числе получает деньги, за счёт увеличения гос долга. А далее, эти деньги инвестируются в свою же экономику, помогая Американским компаниям скупать технологии и активы. Более того, вливая деньги в экономику, граждане обеспечены дешевыми кредитами, а бизнес более простой системой получения займов. Ну и не будем забывать, что в США, даже пенсионные фонды, могут инвестировать в стартапы. Я уже не говорю про действующие проекты, которые кроме кредитов, могут привлечь деньги от инвесторов, плюс выйти на биржу.
Gopnik
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Сегодня в 14:55
Ждём от автора в следующей статье: как отмена ЕНВД повлияет на рынок розничной торговли и как торговля маркировочными товарами помогает слететь с патента.
Gopnik
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Сегодня в 15:10
Автор я смотрю ещё знаток "Экономики в США это наверно на Австралийском берегу сказали что компании скупают технологии прежде всего они эти технологии создают. А крупные держатели гос . Долга это пенсионные фонды , Япония и Китай.
Д.Щеглов
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Сегодня в 15:16
Заметьте - у нас всегда так. Обсуждение сущностной проблемы (проблемы российского бизнеса из-за трудностей с привлечением кредитных денег) забалтывается каким-то абсолютно тупым и абстрактным обсуждением госдолга США. Думайте про то, что сейчас вашу страну разоряет, а не о том, как кто-то там живет (если вы это не можете использовать как пример). Тогда авось что и получится.
Gopnik Д.Щеглов
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Сегодня в 15:27
Да у нас всегда так согласен: один пишет про велодорожки для белых медведей на Крайнем Севере другой про экономику США все самое интересное тут.
Тарас Криштанович Gopnik
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Сегодня в 15:28
А вы в материале? Я например некоторым образом имею отношению к этому процессу, и бывал в долине, и видел, кто там что скупает, а кто создаёт и на чьи деньги. ;) ну и вы сами подтвердили мои слова, что держателями являются в том числе другие государства, а эти средства, потом инвестируются в Американскую экономику. От сюда, и покупка всех, мало мальски стоящих технологий, компаний и команд, которые эти самые компании потом и создают, под юрисдикцией США.
Но в статье в основном речь шла о другом, а именно, что доступность кредитных средств, за последнее время, сильно ухудшилась, а она и так была не на высоком уровне. И это несомненно скажется на экономике, если мы конечно не хотим жить как Северная Корея.
444 Д.Щеглов
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Сегодня в 15:37
Справедливости ради, именно автор в довольно странной форме решил зачем-то высказаться о госдолге США. И еще. Вы отдайте себе отчет, что обсуждать всем известные вещи, с которыми ты согласен, довольно сложно. В остальном же автор очевидно прав. Поэтому молчание комментаторов значит лишь одно - знак согласия.
Швондер
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Сегодня в 15:39
С чего автор взял что кто-то не хочет как в Северной Корее? По-моему, к этому и прилагаются максимальные усилия последних лет
Тарас Криштанович 444
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Сегодня в 15:52
Я привел в пример не только США, но и Китай, и не в тему вечной риторики гос СМИ про запад, а как картинку другого поведения государства, которое стремится развивать свою, конкурентноспособную экономику, а не строить Потемкинские деревни.
Я как всегда, не претендую на истину в последней инстанции, я лишь высказываю свою точку зрения, основываясь на собственном опыте.
Сергей Б Тарас Криштанович
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Сегодня в 16:07
Криштанович, открой уже фирму в офшорах и не парься. 80% бизнеса уже давно там. Или не созрел еще?
Швондер
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Сегодня в 16:09
Или в депутаты иди. Как некоторые неудачники прогоревшие
Будулай Алмазов
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Сегодня в 16:10
Если много лет в бизнесе, то, может, на свои уже пора развиваться? Некритичное снижение текущего потребления, помноженное на время, могут дать такую возможность. Если захотеть.
444 Тарас Криштанович
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Сегодня в 16:14
Просто ваше " тупо печатают на станке доллары и раздают" это как раз и есть риторика госСМИ уровня ... Вообщем, недостойного вас уровня. Может, у вас это само собой вырвалось, но симптомчик так себе.
Тарас Криштанович Будулай Алмазов
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Сегодня в 16:21
На свои и развиваюсь. За 18 лет, один раз только и брал кредит, да и тот отдал по быстрому. Но, есть бизнесы, которые интересней развивать на кредитные деньги. Если математика хорошая, то почему не стоит брать кредит? Я конечно и так выкручусь, на крайний случай, но логичней и выгодней, привлечь деньги банка.
Gopnik 444
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Сегодня в 16:21
Автор наверно хочет такой же льготный кредит как у Гусара и ко и чтобы ещё мазок под залог не давать.
Тарас Криштанович 444
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Сегодня в 16:29
)) ну нет, это у вас просто настрой такой. Меня уж точно нельзя упрекнуть в любви к гос пропаганде, но некоторые её штампы, действительно близки к правде.
Я на самом деле считаю, что экономика Америки, это большой мыльный пузырь. У них под руками, печатный станок, который они потом конвертируют в технологии. Они поступают более разумно, так за счёт этого, прокачивают свою экономику. Но их ситуация тоже не очень хороша.
Правда это тема совсем другой дискуссии , и так как я всё же гражданин России, мне важнее условия ведения бизнеса у нас.
Тарас Криштанович Gopnik
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Сегодня в 16:33
Автор хочет обыкновенный кредит по обычным ставкам, и я не требую никаких спец условий. Если бы я получал льготные гос деньги, то наверное сидел и не рыпался. Я же, на общих условиях и под залог недвижимости. Так что, надеялся на быстрое решение. И ошибся. Но дело то только во мне. История то не одного человека, это ситуация банковской сферы в целом. И тут вина даже не банков, а регулятора. Это ЦБ ужесточил требования и загнал банки в такие условия. Я то понимаю, в чём корень зла.
Gopnik Тарас Криштанович
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Сегодня в 16:38
Про мыльный пузырь наверное Вата ТВ много посмотрел. Они по долгам вроде исправно платят.
Сергей Б
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Сегодня в 16:41
В европах кредиты на бизнес быстро дают. Там последнее слово за психологом, который по фэйсу порядошность клиента определяет. Вот интересно Криштановичу, он бы дал денег?

444 Тарас Криштанович
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Сегодня в 16:41
И я о том же. Штампы близки к правде, и крупнейшей экономики мира не существует. Есть только мыльный пузырь... И деньги идут туда не потому что это крупнейшая и самая стабильная экономика мира, в которую каждый готов вложиться, а потому что "деньги печатают". Ну что же вы...
Тарас Криштанович Gopnik
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Сегодня в 17:05
)) весёлый вы человек. Я и в лучшие года ТВ не смотрел, а теперь уж тем более. Я неоднократно был в Америке, и общался с представителями крупных компаний, плюс немного знаком с венчурным инвестирование и его представителями. Конечно, я не обладаю какими то секретными знаниями. Но тут не нужно быть гением, чтобы понимать, на чём зарабатывает Америка. Но они, в отличие от наших политиков и бизнесменов, реинвестируют заработанные деньги в свою страну.

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Мнения

​Как государство рушит банковскую систему, а вместе с ней топит большинство бизнесов

​Как государство рушит банковскую систему, а вместе с ней топит большинство бизнесов
Я понимаю, что у руля силовики, а не экономисты, но простые-то вещи можно понять: если нет возможности кредитоваться, то бизнес на свои деньги будет развиваться крайне медленно, а вокруг глобальная конкуренция
Тарас Криштанович, предприниматель Сегодня в 13:23
557 30
​Привести в исполнение

​Привести в исполнение
Да, СИА-ПРЕСС, давайте уже, все бросьте и займитесь, наконец, делом. Вам наказ дали депутатский. Свистать всех наверх! Журналистам строиться! Форма одежды парадная. Брюки навыпуск
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