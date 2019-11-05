О машинах позаботились, про людишек забыли

В Сургуте открыт для проезда перекресток улиц Маяковского и 30 лет Победы, однако многие сургутяне заметили, что машины там передвигаться могут, а вот пешеходы — с большим трудом. По этому поводу высказался житель города Юрий Нуреев.

Вот вам анекдотец: надысь Вадим Шувалов с радостью рапортовал — открыли, мол, перекресток Маяковского — 30 лет Победы.

Ну как — открыли? О машинах позаботились, а про людишек, как водится, забыли. Тротуары не восстановлены; пешеходный переход на светофоре закрыт; в обход надо делать крюк от перекрестка до остановки УВД — к следующему переходу. Угадайте, что делают люди? Правильно, перебегают дорогу в том месте, где раньше начиналось перекрытие. Все — взрослые, дети.

Вопросы к градоначальнику: Вадим Николаевич, как думаете, станет ли первое ДТП с ребенком поводом для возобновления работы регулируемого пешеходного перехода и стоило ли вообще с помпой сообщать об открытии перекрестка, если даже такой минимальный объем работ, как приведение участка в прежний вид, не выполнен?