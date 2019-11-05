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​Привести в исполнение

Читатель siapress.ru Сергей Бражников в обсуждении статьи Дмитрия Щеглова «Авторитарный миф» обратился к редакции не с просьбой даже, а с просьбицей, сущей безделицей: «сформировать пакет предложений по улучшению городской жизни окончательно и довести до сведения депутатов с наказом: пункты которые поддержит большинство граждан обязать администрацию привести в исполнение». Не могу его идею не поддержать.

Да, СИА-ПРЕСС, давайте уже, все бросьте и займитесь, наконец, делом. Вам наказ дали депутатский. Свистать всех наверх! Журналистам строиться! Форма одежды парадная. Брюки навыпуск.

Делов-то? Собрать заинтересованных людей, систематизировать их предложения, найти единомышленников, готовых отдать большую часть личного времени на продвижение идей, из воздуха (все источники надежно перекрыты властью) добыть финансирование, хотя бы для того, чтобы привлечь настоящих профессиональных экспертов – юристов, строителей, экологов, урбанистов (прости господи), способных облечь эти несколько фраз не только в удобоваримую форму программы для ведения агитации, но и подготовить настоящие проекты и, главное, тексты законопроектов, с прописанными источниками финансирования и четкими механизмами реализации, а не филькину грамоту, зависшую в вакууме.

Снова добыть финансирование и организовать захватывающую рекламную кампанию, чтобы расшевелить общественность, которую 20 последних лет государство пичкало снотворным и довело-таки практически до состояния летаргического сна. Найти лоббистов, способных надавить на городские монополии-гиганты, перетащить на свою сторону контролируемых ими депутатов, взрастить, наконец, собственных будущих кандидатов-единомышленников, чтобы, получив большинство в гордуме, принять выдвинутые предложения, и...

Нет. Не вздохнуть спокойно, а, понимая, что депутаты сознательно лишены малейших рычагов давления на исполнительную власть, добиться изменения городского законодательства таким образом, чтобы чинуши не могли не исполнить принятую программу. То есть снова найти финансирование на экспертов, рекламу, лоббистов, юристов, поднять неподъемную общественность, найти единомышленников, чтобы продавить то, что не сургутская – вся российская властная вертикаль двадцать лет целенаправленно отменяла. И лишь тогда, когда вы, буквально чудом добившись своего, с чувством выполненного долга соберетесь было почивать на лаврах...

Придет время мобилизовать все наличные силы на неотступный круглосуточный контроль за воплощением в жизнь всего того, что вы с таким трудом достигли, положив несколько лет жизни своей семьи, карьеру, здоровье, разругавшись с половиной города и всем начальством. Вступить в бой за каждый бюджетный рубль, за каждый метр городской земли, каждую штатную единицу и единицу техники, которые, казалось бы, уже выделены, правда, только на бумаге, но российские овраги из пословицы не выкинешь.

А когда вы, буквально своротив горы для родного города – не для себя же, перережете ленточку на открытии не трамвайного депо, а хотя бы нового современного автобусного парка, или первого дома в малоэтажном коттеджном поселке, или на худой конец приюта для животных, наступит время последствий всего вами содеянного. Тут уж вы получите сполна за все от «благодарных» горожан, начальства и ваших политических конкурентов (вы же все это время именно политикой и занимались, чем же еще?). Тут уж зададут вам такую трепку, что все предыдущее покажется сущими пустяками. Если, конечно, раньше не сядете по «делу о продаже песка застройщикам малоэтажного коттеджного поселка» или за «отмывание средств, полученных преступным путем», сумма которых раз в десять превысит все собранные вами пожертвования.

Мы же с вами разумные люди, понимаем, что в противном случае ничего в исполнение «окончательно» не приведется? Да? Но разве все это не сущая безделица? Журналисты СИА-ПРЕСС! Давайте, займитесь уже. Надежда только на вас. Больше в трехсотпятидесятитысячном городе некому.


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Сегодня в 09:48, просмотров: 715, комментариев: 13


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Комментарии:
ННФ
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Сегодня в 11:16
А как можно блог на сиа-пресс завести? Простите, что здесь спрашиваю.. Не могу найти "волшебную кнопочку"
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:28
Тут и так графоманов хватает
Редакция СИА-ПРЕСС
не нравится
Сегодня в 11:32
Внизу сайта указана почта "дежурного по сайту", туда присылайте свои тексты с фото, обязательно указывайте, как вас подписать, и в теме письма нужно написать что-то вроде "Блог на СИА-ПРЕСС", чтобы сразу было понятно.
Сергей Б
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Сегодня в 13:49
СИА-ПРЕСС решило выставить троллинг Мазурина в блог. Надо думать, чтобы повеселить читателей. Осенью в самый раз. Осень унылая пора.

Ну что ж, тогда будьте добры выставить и мой ответ этому троллю. Веселиться так веселится.



Трудно быть «умным».

Трудно быть «умным» в наше время и во все времена. Чувство «умного» превосходства над остальными не дает спать по ночам и заставляет строчить пасквили на своих «глупых» оппонентов чтобы доказать свой ум.

Когда я прочитал в комментариях призывы заморского «демократа», «либерала» Александра Мазурина (444) к редакции СИА-ПРЕСС, вместо комментариев к теме, удалять всех не согласных с его «умным» мнением и публиковать только его – «лучше с умным потерять, чем с дураком найти» – то разумеется, кроме смеха эти призывы ничего не вызвали.

Ну в самом деле, где вы видели умного человека, который бьет себя в грудь заявляя, что он умный. Позвольте, зачем умному человеку это доказывать?

Ну а предмет самой претензии Александра Мазурина, «защитника» СИА-ПРЕСС, конечно заслуживает внимания чтобы его выставили в блог. Заподозрить, что какой-то комментатор в комментариях оказывает давление на СИА-ПРЕСС, это надо быть очень «умным».

Конечно, я не собирался ничего объяснять Александру Мазурину, ну разве что с подачи СИА-ПРЕСС.

И так, особо «умным» хочется сказать, что СИА-ПРЕСС, это, наверное, все-таки пресса. И мне как читателю СИА-ПРЕСС, как может быть и другим читателям, было бы интересно увидеть блог – чего же все-таки хотят жители Сургута от своих депутатов. Такой блог мог бы вполне логично выйти из серии материалов, про то как живут в Лондоне, которые опубликовал Дмитрий Щеглов.

Ну в самом деле, не хотят же жители Сургута чтоб только велодорожки сделали как в Лондоне.

А так как СИА-ПРЕСС, это, наверное, все-таки пресса, то ее, наверное, читают и депутаты Сургута. И, наверное, было бы интересно в прессе, опубликовать наказ какой-то части граждан, своим депутатам. Ну хоть какой-то контакт. И интересно было бы услышать ответ депутатов.

Нет, ну если это никому не интересно, то на нет и суда нет. Но, то, что я хочу и могу кого-то заставить это сделать, комментаторов или СИА-ПРЕСС, могло прийти только в очень «умную» и «демократичную» голову.

Вот примерно так, проще некуда. Думаю, даже самые «умные» поймут. А если, кто не в состоянии считывать смысл из текста моих комментариев, то это не моя проблема. И уж тем более, если кто-то хочет извратить смысл моих комментариев.

Однако, по материал Дмитрия Щеглова – как там устроено в Лондоне – еще много чего можно было раскопать интересного, сравнивая. Но, увы, материалы Дмитрия Щеглова были затерты нечистоплотными выяснениями личных отношений Мазурина (444), на которые СИА-ПРЕСС, увы и переключился.

Вот такие они, российские «либералы» «демократы» – лучше с «умным» потерять.

Сергей Б
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Сегодня в 13:58
Не, я конечно польщен вниманием СИА-ПРЕСС к моей персоне. Но вообще-то, это отстой тупой троллинг в блоги выставлять.

Иван Меньшенин
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Сегодня в 14:01
Александр, а почему урбанисты "прости господи"?
444 Иван Меньшенин
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Сегодня в 14:44
Да просто сегодня урбанистами себя называют все, кому не лень.
444
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Сегодня в 15:09
Говорил же, что лучше убрать упоминание С.Б. Дело-то не в нем...
йося
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Сегодня в 15:43
Тоже поддерживаю и предлагаю разобрать по косточкам анахранизим под названием молодежнвя политика, и наконец то привести ее в чувство! Либо уже зачистить до основания, а то смердящего духмана, от нее исходящего уже тошно!
Сергей Б йося
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Сегодня в 15:52
Мазурин против.
Сергей Б
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Сегодня в 15:54
А то, у Сиа, потом проблемы будут.

«Тут уж вы получите сполна за все от «благодарных» горожан, начальства и ваших политических конкурентов».
Сергей Б йося
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Сегодня в 15:56
Предлагай лучше Крым возвертать в зад. Мазурин за. И проблем не будет.

Иван Меньшенин 444
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Сегодня в 16:31
Ну да, много их стало, чем-то похоже как в нулевых все резко вебмастерами стали или в 10-х СММщиками. Но нормальные есть, "Горпроекты" Варламова/Каца, к примеру.

Вернусь к вашему посту. У депутатов все-таки есть рычаги влияния на исполнительную власть - это принятие бюджета и депутатские запросы. Еще голосование за сити-менеджера. Иструменты-то есть, короче, осталось пользоваться начать, а не поздравлять людей с процветающей Россией.

А так согласен, пусть СМИ занимаются прямыми обязанностями, делают это хорошо и без помех. А для остального описанного депутаты нужны и общественные активисты.

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Мнения

​Привести в исполнение

​Привести в исполнение
Да, СИА-ПРЕСС, давайте уже, все бросьте и займитесь, наконец, делом. Вам наказ дали депутатский. Свистать всех наверх! Журналистам строиться! Форма одежды парадная. Брюки навыпуск
Александр Мазурин, читатель siapress.ru Сегодня в 09:48
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