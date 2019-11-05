Читатель siapress.ru Сергей Бражников в обсуждении статьи Дмитрия Щеглова «Авторитарный миф» обратился к редакции не с просьбой даже, а с просьбицей, сущей безделицей: «сформировать пакет предложений по улучшению городской жизни окончательно и довести до сведения депутатов с наказом: пункты которые поддержит большинство граждан обязать администрацию привести в исполнение». Не могу его идею не поддержать.

Да, СИА-ПРЕСС, давайте уже, все бросьте и займитесь, наконец, делом. Вам наказ дали депутатский. Свистать всех наверх! Журналистам строиться! Форма одежды парадная. Брюки навыпуск.

Делов-то? Собрать заинтересованных людей, систематизировать их предложения, найти единомышленников, готовых отдать большую часть личного времени на продвижение идей, из воздуха (все источники надежно перекрыты властью) добыть финансирование, хотя бы для того, чтобы привлечь настоящих профессиональных экспертов – юристов, строителей, экологов, урбанистов (прости господи), способных облечь эти несколько фраз не только в удобоваримую форму программы для ведения агитации, но и подготовить настоящие проекты и, главное, тексты законопроектов, с прописанными источниками финансирования и четкими механизмами реализации, а не филькину грамоту, зависшую в вакууме.

Снова добыть финансирование и организовать захватывающую рекламную кампанию, чтобы расшевелить общественность, которую 20 последних лет государство пичкало снотворным и довело-таки практически до состояния летаргического сна. Найти лоббистов, способных надавить на городские монополии-гиганты, перетащить на свою сторону контролируемых ими депутатов, взрастить, наконец, собственных будущих кандидатов-единомышленников, чтобы, получив большинство в гордуме, принять выдвинутые предложения, и...

Нет. Не вздохнуть спокойно, а, понимая, что депутаты сознательно лишены малейших рычагов давления на исполнительную власть, добиться изменения городского законодательства таким образом, чтобы чинуши не могли не исполнить принятую программу. То есть снова найти финансирование на экспертов, рекламу, лоббистов, юристов, поднять неподъемную общественность, найти единомышленников, чтобы продавить то, что не сургутская – вся российская властная вертикаль двадцать лет целенаправленно отменяла. И лишь тогда, когда вы, буквально чудом добившись своего, с чувством выполненного долга соберетесь было почивать на лаврах...

Придет время мобилизовать все наличные силы на неотступный круглосуточный контроль за воплощением в жизнь всего того, что вы с таким трудом достигли, положив несколько лет жизни своей семьи, карьеру, здоровье, разругавшись с половиной города и всем начальством. Вступить в бой за каждый бюджетный рубль, за каждый метр городской земли, каждую штатную единицу и единицу техники, которые, казалось бы, уже выделены, правда, только на бумаге, но российские овраги из пословицы не выкинешь.

А когда вы, буквально своротив горы для родного города – не для себя же, перережете ленточку на открытии не трамвайного депо, а хотя бы нового современного автобусного парка, или первого дома в малоэтажном коттеджном поселке, или на худой конец приюта для животных, наступит время последствий всего вами содеянного. Тут уж вы получите сполна за все от «благодарных» горожан, начальства и ваших политических конкурентов (вы же все это время именно политикой и занимались, чем же еще?). Тут уж зададут вам такую трепку, что все предыдущее покажется сущими пустяками. Если, конечно, раньше не сядете по «делу о продаже песка застройщикам малоэтажного коттеджного поселка» или за «отмывание средств, полученных преступным путем», сумма которых раз в десять превысит все собранные вами пожертвования.

Мы же с вами разумные люди, понимаем, что в противном случае ничего в исполнение «окончательно» не приведется? Да? Но разве все это не сущая безделица? Журналисты СИА-ПРЕСС! Давайте, займитесь уже. Надежда только на вас. Больше в трехсотпятидесятитысячном городе некому.