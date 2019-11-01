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​Авторитарный миф

Так управляется Лондон — казалось бы, хаотично, но на деле получается очень качественно. Фото автора
Так управляется Лондон — казалось бы, хаотично, но на деле получается очень качественно. Фото автора

Когда я написал «10 фактов о Лондоне», первым из которых был о разделении британской столицы на 22 района с широкими полномочиями, многие сказали, мол, ну это не для Сургута, а для Москвы, нам куда делиться? На самом деле история с районным самоуправлением в Лондоне куда более глубокая и интересная, и может быть полезна даже нашему небольшому городу. Ее смысл можно изложить в двух словах – эффективность децентрализации.

Россияне в своем большинстве находятся в плену авторитарного мифа о том, что централизация и вертикализация – это синоним порядка и управляемости, а децентрализация и эти ваши демократические штучки ведут только к хаосу, анархии и вообще растаскиванию страны по углам. Прожив много лет сначала в централизованном СССР, затем последнее двадцатилетие в де-факто унитарной современной России, сложно поверить, что на самом деле все ровно наоборот.

Приведу несколько примеров. Помните, как губернатор Наталья Комарова на заре своей работы в Югре пробивала в федеральных органах власти возможность включения балочников в программы переселения. Потому что общий для России закон не знал, что такое «балок», и до проблем конкретных жителей Югры, обитающих в вагончиках и хижинках 60-х годов постройки, ему дела не было. Насколько проще было бы решить вопрос, если бы в самые «жирные» годы 2000-х у округа была возможность самостоятельно, без оглядки на центр, выделить нужные деньги на расселение балочников – может, у нас сегодня этой проблемы бы вообще не стояло.

Или, например, спускаемый в каждую губернию норматив по сдаче жилья, который, как мне кажется, нанес гигантский ущерб будущему многих регионов, и нашему в том числе. Именно из-за необходимости исполнять эти директивы сверху у нас и выросли кучи «человейников», социальные проблемы от которых предстоит расхлебывать нашим детям и внукам.

Или общественный транспорт в Сургуте. Помните, в разговоре с Ильей Варламовым глава города Вадим Шувалов сказал, что сделать выделенные полосы для автобусов по законодательству возможно только в случае, если есть четыре полосы движения в одну сторону? А вы задумывались, с какой этой стати? Почему мы в Сургуте не можем решить, что вот тут будут полосы для движения автобусов, так как мы развиваем наш общественный транспорт? Не можем. Потому что федеральный закон.

Возвращаясь к децентрализации и опыту Лондона.

Первое. Там мы говорили с советником мэра по цифровизации города Тэо Блеквеллом, и спросили его про Москву (которая, как признали коллеги-журналисты, в сфере цифровизации дает британской столице сто очков вперед). Он сказал, что это очень круто, когда власть может позволить себе (и в плане денег, и в плане политического ресурса) любой проект. И этот проект может сделать жизнь миллионов людей лучше. Но есть одно но: этот же проект, если сделан с ошибками, может сделать жизнь миллионов людей хуже. Одним махом.

А если в Лондоне параллельно разрабатывается 32 приложения, например, для организации онлайн-обсуждения вопросов микрорайона, то неудачные экземпляры не успеют сильно испортить жизнь народу – их просто заменят более качественными, разработанными в соседнем районе. Такое разнообразие дает огромный профит: если параллельно идет множество процессов, то из них впоследствии можно выбрать самый лучший кейс и его тиражировать. А если у вас один процесс, одобренный начальством свыше – то выбора нет, можно или выиграть, или проиграть все сразу. Угадайте, что эффективнее?

Второе. Децентрализация подразумевает более подробное обсуждение каждого проекта, что называется, «сверху вниз». То есть если условный губернатор двигает, например, какую-то мегастройку, то ему придется это обсуждать на уровне мэра города, а также отдельного района, где это планируется. И если район восстанет – то мегастройки не будет.

Вам может показаться: «Ну и хорошо, иначе как вообще дела делать?» И вы будете правы в этом своем убеждении – ровно до момента, когда у вас во дворе вырастет многоэтажка. И сделать с этим вы ничего не сможете.

То есть – чем больше людей вовлечено не просто в обсуждение процессов, но в обсуждение с правом голоса и вето – тем качественнее в конечном итоге окажется решение.

В этом пункте кроется один из самых кровожадных червей авторитарного мифа. Вы скажете: люди тупые, жадные, у них нет чувства вкуса, они вечно отвергают хорошие проекты и соглашаются на всякое говно, и приведете пример ужасного по своему виду дизайна нового ж/д вокзала Сургута, за который проголосовали горожане. Только учтите два нюанса: многие сургутяне на этом вокзале в жизни не побывают, им по большому счету все равно, что там будет; и если жителям города предложили на выбор несколько сортов говна – не надо обвинять их в том, что они выбрали один из них. Нужно обвинять местных архитекторов в том, что они в принципе допустили на условное народное голосование эти сорта говна.

Третье. Люди на местах всегда лучше знают, что им нужно. Поэтому у нас муниципальная власть де-юре по Конституции отделена от государственной (де-факто конечно же нет). Может, Сургут хотел бы на пересечении Островского-Мира планетарий, а не храм – но был вынужден действовать с оглядкой на окружное руководство и РПЦ. Или городу хочется изменить высоту бордюрного камня между тротуарами и газонами, чтобы грязюка весной и осенью не выливалась на места общего пользования, но сейчас это запрещает ГОСТ. Или мы не хотим строить бессмысленные заборчики, но федеральный закон...

Итого. Практика показывает, что централизация в государственном управлении иногда дает позитивный эффект, но обычно – краткосрочный. На длинной дистанции децентрализованные системы показывают лучшие результаты. Собственно, для примера вам: почти все успешные западные страны сильно децентрализованы, и чувствуют себя прекрасно.

В конце попрошу не воспринимать эту статью как призыв к анархии, а также доводить мои слова до абсурда, типа – раз уж такое дело, то давайте каждый подъезд в доме будет самоуправляться и каждый дом делать свои правила (на самом деле если вдуматься – то в этом не было бы ничего страшного). У нас одно государство, один Уголовный, Гражданский и иные кодексы, общие магистральные законы, – нужно просто грамотно распределить полномочия и ресурсы, дав людям на местах возможность больше влиять на свою жизнь. Эффект будет ошеломительным, поверьте.


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Сегодня в 17:11, просмотров: 156, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 18:31
Да ладно. А кто Тулееву помещал коттеджный поселок в пригороде Кемерово построить вместо муравейников как в Сургуте? За квадратные метры которых радостно рапортовала в Кремль Наталья Владимировна.

И кто помешал Тулееву беспроцентные ссуды выдавать гражданам на приобретение коттеджей, построенных в пригороде Кемерово? А не так как в Сургуте использовали молодые семьи для раскрутки ценовых пирамид на рынке жилой недвижимости. И вот в этом то самостоятельность и инициативу чиновники проявляли. Даже поправки делали в законы, спускаемые сверху. В 2010 году Наталья Владимировна лично дала поручение депутатам сделать поправку и разрешить приобретать жилье с гос. поддержкой на вторичном рынке. Что привело к последней ценовой пирамиде 2010-2012 годов, на рынке жилья, которая потом с треском рухнула. И последствия которой Сургут расхлебывает по сей день.

Еще шире хотите полномочия для чиновников?

Может дело прежде всего не в централизации и децентрализации?

Интересно, что бы было если Сургуту и району автономию дали в распоряжении налогами. Расцвела бы буйным цветом малина – вот что было бы.

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