Уважаемые сургутяне! Поздравляю вас с Днем народного единства!

Благодаря подвигам предков и единению народов процветает современная Россия.

Дань традициям, уважение к землякам, вне зависимости от их происхождения или вероисповедания, культура общения - по моему глубокому убеждению из этих принципов формируется сплоченность и укрепление взаимоотношения жителей нашего многонационального региона.

Югорское гостеприимство, атмосфера добрососедства, чувство локтя во многом способствовали освоению северного края в далеких 50-ых годах и развитию региона сегодня, объединяя представителей разных государств.

Желаю всем жителям Югры благополучия и крепкого здоровья!