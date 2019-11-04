Уважаемые земляки! Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот молодой для России праздник напоминает нам о том, что в истории нашего государства случаются решающие события, когда народное сплочение стоит на защите свободы и независимости людей, живущих в нашей стране. Только в условиях согласия и единства, проявления патриотизма и соблюдения традиций возможно динамичное развитие многонациональной России.

Наша общая задача на сегодня состоит в сбережении бесценного наследия, завещанного нашими предками. Именно мы с вами делаем наше Отечество более сплоченным и могучим.

От всей души желаю вам и вашим семьям добра и благополучия. Оптимизма и новых свершений на благо района, Югры и России!