Дорогие земляки!

«Вместе за одно!» – эти слова стали девизом войска под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Войска, ставшим образцом героизма и сплоченности, символом высокой любви к Родине и бескорыстного служения ей.

Четыре века назад народ отстоял российскую государственность. Не по принуждению сверху, а по зову сердца люди объединились, чтобы решить судьбу своего Отечества, а значит и свою судьбу. Призыв нижегородского старосты отразил лучшие черты и лучшие качества российского национального характера.

Все мы хотим, чтобы Россия всегда была процветающей страной с сильным обществом и развитой экономикой. И именно в единстве народа заключается основа могущества, величия и суверенности нашей страны, потому что во все времена национальной идеей нашего Отечества была идея единения народа. Это та историческая основа, которая через настоящее связывает наше прошлое и будущее.

Поэтому в день народного единства желаю всем жителям нашего многонационального города уважительно относится к культурным традициям разных народов, к их историческому прошлому, беречь те теплые отношения, которые сложились между сургутянами разных национальностей. Пусть этот день станет для всех нас осознанием того, что мы один народ нашей великой страны! С праздником!