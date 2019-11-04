Этот праздник не только напоминает нам о подвигах наших предков, но и обращает внимание в будущее

Дорогие друзья, коллеги, сургутяне!

Примите сердечные поздравления с государственным праздником – Днем народного единства!

Богатство, сила, могущество России – в единстве и сплоченности людей. Эти черты нашего характера помогают и в мирное трудовое время, и в тяжелые военные годы. Общие цели не раз объединяли многонациональный народ нашей Родины, встававший на защиту суверенности страны.

Этот праздник не только напоминает нам о подвигах наших предков,

о героических событиях минувших дней, но и обращает внимание в будущее –

к новым свершениям во имя благополучия и процветания нашей Отчизны.

В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, новых успехов в деятельности на благо нашего Отечества!