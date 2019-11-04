Уважаемые жители Сургутского района! Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот важный государственный праздник – символ единства, взаимопонимания и согласия между жителями огромной России! И все мы, ощущая себя частью нашей великой страны, гордимся торжеством и масштабом трудовых, научных и культурных побед, созданных нынешним и живущим до нас поколениями – представителями различных национальностей!

В Сургутском районе вместе живут и работают талантливые, трудолюбивые люди! Наше единство и сила зависят от простых вещей, которым нас учат с детства, – чувства взаимопонимания и уважения друг к другу. Всё остальное у нас есть: возможность участвовать в судьбе своего поселения, заниматься собственным делом, развиваться творчески и многое другое.

Еще раз от всей души поздравляю с праздником и желаю всем крепкого здоровья, мира и процветания!