16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,2480   EUR  70,4203  

В Сургуте бережно хранятся традиции добрососедства и взаимопомощи

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

Дорогие сургутяне! Искренне поздравляю вас с Днем народного единства!

Россия – великая держава с богатым духовным и экономическим потенциалом. Ее сила и несокрушимость – в сплоченности многонационального народа. Всех нас объединяет стремление добросовестно трудиться в мире и согласии для достойного будущего своей семьи, города, региона, страны.

Отрадно отметить, что в Сургуте бережно хранятся традиции добрососедства и взаимопомощи. Именно совместными усилиями несколько поколений сургутян, независимо от этнической и социальной принадлежности, религиозных, политических и иных убеждений, заложили основу процветания нашего города.

Сегодня перед нами стоит важная задача – воспитать подрастающее поколение в традициях безграничной любви к Родине, взаимного уважения и поддержки, чтобы Сургут на века оставался ярким примером единения и истинного патриотизма, территорией успеха и больших возможностей!

Желаю вам крепкого здоровья, мира и гармонии в семьях, надежных друзей. Пусть славные победы и трудовые подвиги предшественников вдохновляют вас на достижение новых высот!


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

04 ноября в 11:00, просмотров: 1697, комментариев: 4


QR код
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
04 ноября в 14:01
Шувалов нынче на высоте. Сургут, многонациональный город, с этим не поспоришь.

А вот про воспитание подрастающего поколения в традициях безграничной любви к Родине – это он зря. Поди уже домик себе приглядел где-нибудь в Австрии.

Сергей Б
не нравится
04 ноября в 18:24
Разжигание национальной розни статья 282 УК РФ.
йося
не нравится
04 ноября в 21:31
– воспитать подрастающее поколение в традициях безграничной любви к Родине, взаимного уважения и поддержки, чтобы Сургут на века оставался ярким примером единения и истинного патриотизма, территорией успеха и больших возможностей!
КАК!? Как Вадим Николаевич Вы это сделаете?
Когда общественники, ветераны вооруженных сил обратились с предложением разработать и принять в городе Программу патриотического воспитания молодежи, а в ответ получили
-" Я считаю, что такая программа в городе не нужна" (а кто он такой что б так считать?)
это дословная цитата одного из Ваших подчиненных, который по прежнему руководит одной из соответствующих структур!
КАК!?
С такими начальниками Вы далеко не уедете и грош цена всем заявлениям на эту тему.
И конечно жаль Вадим Николаевич, что Вы не прочитаете этот коммент, как впрочем и написанные выше, правда если Александр о них вам не доложит (что тоже вряд ли)
Но для тех кто прочтет я напишу фамилию этого чиновника - Лаптев Евгений Геннадьевич! Начальник отдела молодежной политики г. Сургута
#злая_училка
не нравится
Сегодня в 12:41
Не стала бы столь категорична в суждениях, как йося, но есть доля истины. В узких кругах известно, что Евгений не особо принимает самостоятельных решений, всеми процессами руководит старая команда молодежки (Инга, Елена, Виталий). Может это и к лучшему, люди опытные, работают по набранной инерции, стараются держать строй. Да, может никакого видимого прогресса не виднеется, но за то и проблем никаких нет (ну, кроме летнего конфликта с трудоустройством детей в Наше время). По этому не стоит сильно нервничать, все равно эта молодежная политика не особо кому интересна в этом городе.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Привести в исполнение

​Привести в исполнение
Да, СИА-ПРЕСС, давайте уже, все бросьте и займитесь, наконец, делом. Вам наказ дали депутатский. Свистать всех наверх! Журналистам строиться! Форма одежды парадная. Брюки навыпуск
Александр Мазурин, читатель siapress.ru Сегодня в 09:48
565 7
В Сургуте бережно хранятся традиции добрососедства и взаимопомощи

В Сургуте бережно хранятся традиции добрососедства и взаимопомощи
Вадим Шувалов, глава Сургута 04 ноября в 11:00
1696 4
Именно в единстве народа заключается основа могущества, величия и суверенности нашей страны

Именно в единстве народа заключается основа могущества, величия и суверенности нашей страны
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 04 ноября в 10:56
1253 1
Этот праздник не только напоминает нам о подвигах наших предков, но и обращает внимание в будущее

Этот праздник не только напоминает нам о подвигах наших предков, но и обращает внимание в будущее
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 04 ноября в 10:33
1206 0
Благодаря подвигам предков и единению народов процветает современная Россия

Благодаря подвигам предков и единению народов процветает современная Россия
Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО-Югры 04 ноября в 10:15
1380 6
Этот важный государственный праздник – символ единства, взаимопонимания и согласия между жителями огромной России!

Этот важный государственный праздник – символ единства, взаимопонимания и согласия между жителями огромной России!
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 04 ноября в 10:09
1169 0
Наша общая задача на сегодня состоит в сбережении бесценного наследия, завещанного нашими предками

Наша общая задача на сегодня состоит в сбережении бесценного наследия, завещанного нашими предками
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 04 ноября в 10:04
1230 1
Нина Сергеева: «Я с уверенностью могу сказать, что критика — это очень хорошо»

Нина Сергеева: «Я с уверенностью могу сказать, что критика — это очень хорошо»

Сургутская поэтесса, победительница международной поэтической премии «Фонарь» — о своем творческом пути, отношении к критике и профессии
Сергей Большов 02 ноября в 17:42
2165 1
​Как изменить повседневные привычки горожан, не будучи диктатором и запретителем

​Как изменить повседневные привычки горожан, не будучи диктатором и запретителем
Рассказываем на примере пересадки людей с машин на велосипеды
Дмитрий Щеглов 01 ноября в 08:46
1974 35
​На благоустройство поселений в этом году в Сургутском районе выделили 117 млн рублей

​На благоустройство поселений в этом году в Сургутском районе выделили 117 млн рублей
Это рекордная сумма для муниципалитета
Сергей Большов 31 октября в 14:15
1017 0
​Михаил Светов: «Мы потеряли 20 лет. Посмотрите, что за это время сделал Китай, который в начале века был более нищим, чем Россия»

​Михаил Светов: «Мы потеряли 20 лет. Посмотрите, что за это время сделал Китай, который в начале века был более нищим, чем Россия»
Один из лидеров Либертарианской партии России – о плюсах и минусах Навального, смертной казни и отношениях власти с людьми
Дмитрий Щеглов 30 октября в 17:35
6913 47
На Урале упала сеть МТС, и у нас же идет тестирование «суверенного интернета». Совпадение?

На Урале упала сеть МТС, и у нас же идет тестирование «суверенного интернета». Совпадение?
Весь этот контроль над сетью – не более чем навивание страхов, паники (ракеты прилетят!) и возвеличивания страны
Альберт Исмагилов, сургутянин 30 октября в 17:27
1388 1
​Зачем сажать строителей?

​Зачем сажать строителей?
Что случится, если Ярушин, Нестор и Копайгора сядут? Практически нет сомнений, что их компании рухнут, собственность будет растащена и спрятана по углам. Не выиграет никто — ни дольщики, ни власть
Дмитрий Щеглов 30 октября в 15:28
2100 29
Чему Сургут действительно может поучиться у Лондона

Чему Сургут действительно может поучиться у Лондона
Совершенно очевидно, что малоэтажное газифицированное жилье решило бы проблему с парковками для проживающих и с теплосетями, вместе взятыми
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 30 октября в 14:49
1008 2
​Как я пикетировал думу Сургута

​Как я пикетировал думу Сургута
Я заранее, в том числе и через это публичное мероприятие, оказываю давление на депутатов, чтобы они при принятии решения о повышении тарифа учитывали мнение избирателей, а не бизнеса или администрации
Сергей Глинских, сургутянин 30 октября в 11:52
1526 16
Банки начали оценивать долговую нагрузку клиента перед выдачей кредита

Банки начали оценивать долговую нагрузку клиента перед выдачей кредита
Теперь кредитные и микрофинансовые организации учитывают этот показатель при предоставлении займа от 10 тысяч рублей
Пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России 29 октября в 18:14
1043 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика