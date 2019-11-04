Дорогие сургутяне! Искренне поздравляю вас с Днем народного единства!

Россия – великая держава с богатым духовным и экономическим потенциалом. Ее сила и несокрушимость – в сплоченности многонационального народа. Всех нас объединяет стремление добросовестно трудиться в мире и согласии для достойного будущего своей семьи, города, региона, страны.

Отрадно отметить, что в Сургуте бережно хранятся традиции добрососедства и взаимопомощи. Именно совместными усилиями несколько поколений сургутян, независимо от этнической и социальной принадлежности, религиозных, политических и иных убеждений, заложили основу процветания нашего города.

Сегодня перед нами стоит важная задача – воспитать подрастающее поколение в традициях безграничной любви к Родине, взаимного уважения и поддержки, чтобы Сургут на века оставался ярким примером единения и истинного патриотизма, территорией успеха и больших возможностей!

Желаю вам крепкого здоровья, мира и гармонии в семьях, надежных друзей. Пусть славные победы и трудовые подвиги предшественников вдохновляют вас на достижение новых высот!