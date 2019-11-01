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​Как изменить повседневные привычки горожан, не будучи диктатором и запретителем

Рассказываем на примере пересадки людей с машин на велосипеды

Фото автора
Фото автора

Мир знает много примеров массового пересаживания жителей крупных городов первого мира с машин на автобусы и велосипеды. В Лондоне этот процесс в самом разгаре, и со стороны было очень любопытно посмотреть на инструменты, которыми власть стимулирует переходить к двухколесному транспорту или совмещать пешеходную практику с метро и автобусами.

Перед началом хочу подчеркнуть: то, что я напишу дальше, не является строгим показанием к применению именно в Сургуте. Это лишь демонстрация механики, которой власть может следовать, чтобы решить ту или иную городскую проблему, связанную с привычками местных жителей. Не надо говорить: «Ой, ну ты сравнил Сургут и Лондон». Надо понять, как власти британской столицы думают и решают вопросы, и почерпнуть из этого уроки, которые можно приложить к нашей практике. Поехали.

Один из районов Лондона (а вы помните, что британская столица разделена на 32 района с собственными выборами, советами, бюджетами и вообще высоким уровнем самостоятельности) – WalthamForest – принял у себя программу по развитию пешеходной и велосипедной инфраструктуры. Они пришли к этому из-за нескольких пунктов: по их территории постоянно гоняют люди, срезающие пробки на пути в центральный Лондон и обратно; высокий трафик приводит к ДТП и смертям; машины загрязняют воздух и создают шум; люди, которые ездят на велосипедах или много ходят пешком, в целом здоровее — как минимум они сильно реже болеют и умирают от проблем с сердцем и сосудами, чем автолюбители.

В общем, есть четкое понимание – вот это нам мешает, а это нам в перспективе поможет.

Первое, что сделали местные власти – начали урезать дорожное полотно в пользу велосипедистов (крупные трассы в Лондоне подчиняются мэру, а районные – местным советам, так что они уполномочены).

Вскоре обладатели двухколесного транспорта в том районе не будут испытывать дискомфорта и опаски от езды по общей дороге с машинами, а смогут спокойно перемещаться, не боясь попасть под колеса, и при этом не притесняя пешеходов.

Далее власти изучили, как хитрые лондонцы объезжают пробки по их району, и положили в нужных местах бетонные ограждения. Для местных не составит особой трудности объехать по микрорайону такое препятствие, а вот «гастролерам» там появляться стало неудобно – и они исчезли.

Пожалуй, самое интересное, что придумали в Waltham Forest – это концепция «тихого микрорайона». То есть территории, где, во-первых, езда на машине разрешена только на минимальных скоростях, и, во-вторых, пешеходы и велосипедисты имеют приоритет.

Да, я знаю, что формально в России каждый двор такой: нельзя ездить быстрее 20 км/ч и нужно пропускать людей, но по факту вы знаете, как дело обстоит. А в Waltham Forest это реально работает. Как добились?

Самое очевидное: разложили по всем дорогам искусственные неровности, которые комфортно проезжать на велосипеде, но машина, которая разгонится больше разрешенного, получит нехилую встряску.

Второе – чисто психологическое, но, как выяснилось, рабочее – удалением «гастролеров» власти добились, что по территории катаются преимущественно только местные жители, и в дело пошла саморегуляция. Если кто-то из соседей был замечен в слишком резкой езде – он получит от живущих рядом людей порицательную обратную связь.

Как рассказывают местные активисты, после всех нововведений народ от радости владения дорогами повалил на улицы, там начали встречаться люди, проводить дворовые праздники, там играют дети (заснять это не удалось – я там был в будний дождливый день).

Надо отметить, что весь комплекс мер по «тихому району» и смещению приоритета к велосипедам и пешеходам был введен победившей на выборах в районе партией и подробно обсужден с общественностью на очных сходах и при помощи специального приложения, которое люди использовали, чтобы дать свои мнения об этой идее. То есть это не было авторитарное решение неких вело-радикалов.

Любопытная история случилась с местными школами. Когда общественники спросили у жителей, почему те возят детей в школу, а не водят пешком, те отвечали: «Но ведь пешком идти опасно – все в школу на машинах едут!» Такой вот замкнутый круг. Итог введения «тихого района» – 90 процентов детей приходят в школу пешком сами либо с родителями, и только десять процентов привозят на машине. Раньше было ровно наоборот.

Что касается велосипедов, то власти постепенно вводят небольшие, но очень важные и приятные фишки, которые помогают пересесть на двухколесный транспорт. Например, устанавливают за счет бюджета вот такие «парковки»:

Они защищают велосипеды от дождя и снега, ключи есть у жителей окрестных домов, а содержит эти сооружения частная компания – люди, оставляющие там свой транспорт, платят 25 фунтов в год – смешные деньги даже по российским меркам (2100 в год или 180 рублей в месяц).

Также власти строят «перехватывающие парковки» для велосипедов возле станций метро или крупных автобусных узлов. Туда вмещается около 150 обычных великов, пользование этим добром стоит 30 фунтов в год. То есть совмещать езду на велосипеде с общественным транспортом становится очень удобно.

Еще одна фишка района – установка специальных ограничителей для заезда во дворы, чтобы автомобилисты были вынуждены сбрасывать скорость, когда сворачивают с основной дороги на районные улочки. Не сбросишь скорость – есть шанс поймать столб (на фото – итог неосторожного заезда во двор).

Немного отвлекаясь от Waltham Forest, скажу, что мягко стимулировать автомобилистов сбавлять обороты в Лондоне умеют. Вот типичный переход: три светофора и островок безопасности в центре улицы, который одновременно защищает пешехода, и сужает проезжую часть, вынуждая водителя тормозить для безопасного для себя маневра.

Может, на пешеходов ему и плевать, но свою машину он точно пожалеет и сбавит скорость.

Итого. Общественности и власти нужно понять и сформулировать проблему, затем выйти из плоскости и обыденности (вроде той, что люди возят детей в школу на автомобиле потому что пешком опасно потому что все возят детей в школу на автомобиле) и совместно придумать меры, которые будут стимулировать народ к новому формату поведения. И обязательно обсудить – не фиктивно, как мы привыкли, на публичных слушаниях, где никого никогда не бывает – а реально, чтобы масса людей услышала эти идеи и как-то отреагировала! Без этого пункта даже в России сейчас ничего сделать нельзя, не говоря уж о демократических странах. Если вы говорите, что «людям ничего не надо, им ничего не интересно» – значит, вы ничего хорошего им не предлагали.

И в конечном итоге – не запрещать, не заставлять, а создавать условия и показывать, что так (по-новому) – удобнее, полезнее, и это поддерживают ваши сожители. Тогда что-то начнет получаться.


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01 ноября в 08:46, просмотров: 1645, комментариев: 34


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Комментарии:
старикан
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01 ноября в 09:56
для Сургута именно СЕГОДНЯ это афигеть как актуально. весь город в пробках снегу по колено, айда все на велосипеды!
Д.Щеглов
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01 ноября в 10:03
"Перед началом хочу подчеркнуть: то, что я напишу дальше, не является строгим показанием к применению именно в Сургуте. Это лишь демонстрация механики, которой власть может следовать, чтобы решить ту или иную городскую проблему, связанную с привычками местных жителей"
Флудер
не нравится
01 ноября в 10:35
"...удалением «гастролеров» власти добились, что по территории катаются преимущественно только местные жители, и в дело пошла саморегуляция".

Почему такое возможно? Потому что строительство малоэтажное и жильцы знают друг-друга. У нас в дачных кооперативах практически наверняка все своих соседей знают на улице, а в "муравейниках" в лучшем случае - на этаже. И скорее всего друг с другом враждуют, потому что многоэтажная застройка - это и раздражающие шумы и войны за парковочные места у дома. Поэтому стратегически нужно брать цель на малоэтажное строительство, газификацию дачных участков в пригороде, развитие дорожной сети. Чтобы стимулировать отток населения из города. И здоровее будем, и "чувство временщика" пригасим.
Д.Щеглов Флудер
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01 ноября в 10:45
Золотые слова.
Сергей Б Флудер
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01 ноября в 11:06
Забыл добавить еще, что в «муравейниках» даже трупы в подъездах обнаруживают не сразу.
Сергей Б
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01 ноября в 11:51
Да, развитие сектора малоэтажного жилья решает многие проблемы с комфортом проживания граждан. Я об этом еще эдак в 2007 году писал в одном небольшом журнальчике. Даже в пример Уильяма Левитта приводил, который считается основоположником массовой малоэтажной застройки в Америке. Между прочим, Левитт из семьи эмигрантов из России. И вот он еще интересно сказал – если у человека есть свой дом, он не ходит по политическим митингам, в своем доме человеку и так есть чем заняться.

Но дело в том, что наши рассуждения об этом ничего не решают. Администрацию города и Думу интересуют другие вопросы – массовое расселение граждан в муравейники эконом, согласно политики «партии и правительства», а между муравейниками «комфортная среда». Доступное жилье гражданам России называется.

Однако, Тулеев еще будучи губернатором, по-своему понял политику «партии и правительства», когда в 2007 году стартовала государственная программа «доступное жилье гражданам». В пригороде Кемерово построил коттеджный поселок со всей инфраструктурой и выдал гражданам беспроцентные ссуды сроком на двадцать лет, на приобретение коттеджей.

То есть, не политика «партии и правительства» конкретно определяла «доступное жилье» на местах. Его определяли именно чиновники на местах. Правительство Югры, забабахоло две пирамиды на рынке жилой недвижимости Сургута. Стимулируя развитие строительной отрасли государственными деньгами. Чем закончилась эта стимуляция мы сейчас все видим.
Сергей Б
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01 ноября в 11:54
А при чем здесь велосипеды, я так и не понял.
Сергей Б
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01 ноября в 12:03
Однако, мечты о том, как космические корабли бороздят оперные театры, не отменяют того, что доступными стояночными местами для авто граждан Сургута необходимо обеспечивать, в том городе, который есть, здесь и сейчас. И этому не что не препятствует, кроме администрации города и Думы, которые, как бы это сказать помягче, недолжным образом исполняют свои обязанности.
Моби старикан
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01 ноября в 12:59
Ну и машины не актуальны сегодня - дороги ж не чищены, чего в пробках толкаться, так?
Моби Сергей Б
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01 ноября в 13:01
Как альтернатива вёдрам же.
Правда, у нас и альтернативы в виде общественного транспорта-то толком нет
Сергей Б Моби
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01 ноября в 13:24
Вот, уже писал где-то, не поленюсь повторить: улучшение работы общественно транспорта может снизить использование личных авто в городе, но не их количество. От личных авто никто отказываться не станет.

Сергей Б
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01 ноября в 13:26
То же самое и про велосипеды, на которых прикольно перемещаться летом, но никак не альтернатива личным авто.
Д.Щеглов Сергей Б
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01 ноября в 13:36
Я бы не стал утверждать, что количество и качество общественного транспорта не повлияет на желание людей ездить на автомобилях. Представьте, например, две альтернативы: ехать в автобусе, ожидание которого для вас составит не более 10 минут на остановке (плюс его перемещение видно в приложении в телефоне), и который едет мимо пробок по выделенной полосе; ЛИБО - ехать на личном транспорте, как и куда хочешь, свободный, как ветер, только стоя в пробке, пока мимо тебя проезжают лохи на автобусах, для которых выделена отдельная полоса.

От такой постановки вопроса сразу тень сомнения возникает, да? Я ж об этом и пишу - нужно создавать условия. Если условия езды на общественном транспорте будут более выгодны, чем автомобиль - люди постепенно (очень медленно, но все же) будут пересаживаться на общественный транспорт, таким образом давая ему дополнительные деньги и стимулы к развитию. Примерно так.
Моби Сергей Б
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01 ноября в 13:53
Поспорю - альтернатива, очень даже - в воронеже много людей ездит на работу на великах, так избегают пробок и платных парковок
d|RRcj{}50TpzZm{
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01 ноября в 13:54
Толковая статья.
Моби Сергей Б
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01 ноября в 13:55
Ну мы пока говорим про разгрузку дорог, хорошие автобусы бы хорошо в этом помогли
Моби Д.Щеглов
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01 ноября в 13:57
Москва пример - общественным трансплртом пользуются чаще, чем личным авто, ибо это удобнее и выгоднее
Сергей Б Моби
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01 ноября в 14:13
В Воронеже то сугробы намело уже как в Сургуте, чтоб на великах ездить? И у жителей Воронежа такие же доходы как в Сургуте, чтоб лишний раз авто себе позволить? А то мы тут в Сургуте не знаем. Может давно уже пора в Воронеж валить.

А громадные автобусы да, хорошо дороги разгрузят. И экологию улучшат, выхлопами саляры.

Сергей Б Д.Щеглов
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01 ноября в 14:24
Я разве на японском языке пишу?

«Улучшение работы общественно транспорта может снизить использование личных авто в городе, но не их количество. От личных авто никто отказываться не станет». Потому что: дети, дача, рыбалка, грибы, ягоды, бизнес и т.д. и т.п.. – никто пока еще не отменил. И наконец, просто есть люди, которым нравится на своем авто проехаться.

Вот моей тетке, в советское время еще нравилось. Говорила, что в спортзал и особенно из спортзала, лучше на своем авто доеду – это здоровый образ жизни.

В чем проблема то вообще, не пойму? В стояночных местах? Так решать надо проблему, а не изыскивать альтернативные виды транспорта в виде велосипеда в арктическом исполнении.
d|RRcj{}50TpzZm{
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01 ноября в 14:47
«Улучшение работы общественно транспорта может снизить использование личных авто в городе, но не их количество» Пусть стоят в гаражах, на парковках, платных стоянках, штрафстоянках-главное чтоб не на дорогах
Д.Щеглов Сергей Б
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01 ноября в 14:53
Чуток неправильно прочитал ваш текст, теперь ясно. Вероятно, количество машин и может остаться тем же, но если на них будут меньше кататься по городу - это уже будет достижение.
d|RRcj{}50TpzZm{ Сергей Б
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01 ноября в 14:58
С мая по октябрь на велике вполне комфортно в Сургуте. Зимой теплые остановки тоже хороши, запустить бы еще в час пик автобусы нормальной вместимости вместо газелеобразного хлама. Выделенная полоса-совсем мечта) но оно стоит того, если я на автобусе до работы буду добираться за 10 минут, вместо 25 на машине, то я серьезно подумаю-нужна ли мне она вобще
Сергей Б Д.Щеглов
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01 ноября в 15:38
Да кто против то. Осталось монорельсовый общественный транспорт запустить и будет как в Японии.

А того, что сверху, d|RRcj{}50TpzZm{, вообще почти что уболтали от личного транспорта отказаться. Дожимайте.


Д.Щеглов Сергей Б
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01 ноября в 15:52
Так будет с каждым!
Моби Сергей Б
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01 ноября в 16:00
Хмао 327/воронежская 255 на 1000. Не кратная разница.
Про сугробы - вот не надо на сугробы спихивать - понтовые сургутяне и без сугробов на великах не ездят, ибо не по-пацански.
Про автобусы - ну это глупо не понимать, что общественный транспорт БОЛЬШЕ людей перевозит, занимая меньше места на дороге. Условно 20 человек в автобусе или в 20 машинах
Dochimacho
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01 ноября в 16:03
Для вело должны быть дорожки. Вчера вечером чуть велотранспорт не наехал. И такие истории не редкость. Меня бесят вело на тротуарах. Извините кого обидела.
Моби Сергей Б
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01 ноября в 16:03
у москивичей доходы побольше, чем у сургучей, а по статистике личный транспорт используют реже, ибо общественный нормальный
Сергей Б Моби
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01 ноября в 16:20
Меня то чё убалтываешь. Я уже давно без личного авто обхожусь. Сплю по ночам спокойно.
444 Моби
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01 ноября в 16:27
Вы только не забудьте, что в Москве на одного человека в год приходится больше 160 тысяч рублей бюджетных расходов. В Сургуте с дефицитным бюджетом тысяч 65. С каких барышей в нефтяной столице страны общественный транспорт ударными темпами развивать? Один ЭЛЕКТРОБУС Собянин покупает за 33-35 миллионов рублей, а с сервисным контрактом все 65 миллионов. А их закуплено не одна сотня...
Сергей Б
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01 ноября в 17:38
Ну вот и Мазурин пригодился.

А теперь вопрос Дмитрию Щеглову: сколько там в Лондоне на одного человека в год бюджетных расходов приходится? Или как они там называются.
Сергей Б
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01 ноября в 17:41
А то, действительно, может совсем неэтично жителей Сургута убалтывать, чтоб как в Лондоне жили. Если даже как в Москве неэтично.
444
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01 ноября в 18:58
Самое интересное, что деньги в российском бюджете на умное устройство городской среды есть. С триллионным-то бюджетным профицитом! Только тратятся они на все, что угодно, кроме людей и городской среды.
Тем более странно от бессилия опускать руки жителям нефтяной столицы России, региона, который приносит 26% доходов российского бюджета. 26% бюджета!!! Минимум 5 триллионов в 2019-м выдадут нагора 1 млн. 700 тысяч человек - население как один московский округ... Москва, Лондон какой-то рядом не стояли.
Д.Щеглов Сергей Б
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01 ноября в 18:59
Не могу найти консолидированный бюджет Лондона. Там ведь какая фишка - есть бюджет, которым распоряжается мэр, а есть еще 32 (с учетом того, что Сити - это тоже отдельный округ, то 33) бюджета районов. Но, судя по тому, что я изучал, на район может приходиться под 100-120 млн фунтов, то есть около 8,5-10 млрд рублей. Это на 200-300 тысяч населения, то есть где-то 40-50-60 тысяч рублей на человека чисто местного бюджета, плюс бюджет города. Но я читал, что Москва по бюджетообеспеченности на человека выше, чем Лондон.
Сергей Б Д.Щеглов
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01 ноября в 20:04
Ну, тогда хотя бы как в Лондоне.

И вот что интересно, может и доходы среднего класса в Москве выше чем в Лондоне. А то, как-то нелепо получится, если доходы граждан в Москве ниже, а бюджетных денег на человека тратится больше, чем в Лондоне.

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