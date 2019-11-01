​Как изменить повседневные привычки горожан, не будучи диктатором и запретителем

Мир знает много примеров массового пересаживания жителей крупных городов первого мира с машин на автобусы и велосипеды. В Лондоне этот процесс в самом разгаре, и со стороны было очень любопытно посмотреть на инструменты, которыми власть стимулирует переходить к двухколесному транспорту или совмещать пешеходную практику с метро и автобусами.

Перед началом хочу подчеркнуть: то, что я напишу дальше, не является строгим показанием к применению именно в Сургуте . Это лишь демонстрация механики, которой власть может следовать, чтобы решить ту или иную городскую проблему, связанную с привычками местных жителей. Не надо говорить: «Ой, ну ты сравнил Сургут и Лондон». Надо понять, как власти британской столицы думают и решают вопросы, и почерпнуть из этого уроки, которые можно приложить к нашей практике. Поехали.

Один из районов Лондона (а вы помните, что британская столица разделена на 32 района с собственными выборами, советами, бюджетами и вообще высоким уровнем самостоятельности) – WalthamForest – принял у себя программу по развитию пешеходной и велосипедной инфраструктуры. Они пришли к этому из-за нескольких пунктов: по их территории постоянно гоняют люди, срезающие пробки на пути в центральный Лондон и обратно; высокий трафик приводит к ДТП и смертям; машины загрязняют воздух и создают шум; люди, которые ездят на велосипедах или много ходят пешком, в целом здоровее — как минимум они сильно реже болеют и умирают от проблем с сердцем и сосудами, чем автолюбители.

В общем, есть четкое понимание – вот это нам мешает, а это нам в перспективе поможет.

Первое, что сделали местные власти – начали урезать дорожное полотно в пользу велосипедистов (крупные трассы в Лондоне подчиняются мэру, а районные – местным советам, так что они уполномочены).

Вскоре обладатели двухколесного транспорта в том районе не будут испытывать дискомфорта и опаски от езды по общей дороге с машинами, а смогут спокойно перемещаться, не боясь попасть под колеса, и при этом не притесняя пешеходов.

Далее власти изучили, как хитрые лондонцы объезжают пробки по их району, и положили в нужных местах бетонные ограждения. Для местных не составит особой трудности объехать по микрорайону такое препятствие, а вот «гастролерам» там появляться стало неудобно – и они исчезли.

Пожалуй, самое интересное, что придумали в Waltham Forest – это концепция «тихого микрорайона». То есть территории, где, во-первых, езда на машине разрешена только на минимальных скоростях, и, во-вторых, пешеходы и велосипедисты имеют приоритет.

Да, я знаю, что формально в России каждый двор такой: нельзя ездить быстрее 20 км/ч и нужно пропускать людей, но по факту вы знаете, как дело обстоит. А в Waltham Forest это реально работает. Как добились?

Самое очевидное: разложили по всем дорогам искусственные неровности, которые комфортно проезжать на велосипеде, но машина, которая разгонится больше разрешенного, получит нехилую встряску.

Второе – чисто психологическое, но, как выяснилось, рабочее – удалением «гастролеров» власти добились, что по территории катаются преимущественно только местные жители, и в дело пошла саморегуляция. Если кто-то из соседей был замечен в слишком резкой езде – он получит от живущих рядом людей порицательную обратную связь.

Как рассказывают местные активисты, после всех нововведений народ от радости владения дорогами повалил на улицы, там начали встречаться люди, проводить дворовые праздники, там играют дети (заснять это не удалось – я там был в будний дождливый день).

Надо отметить, что весь комплекс мер по «тихому району» и смещению приоритета к велосипедам и пешеходам был введен победившей на выборах в районе партией и подробно обсужден с общественностью на очных сходах и при помощи специального приложения, которое люди использовали, чтобы дать свои мнения об этой идее. То есть это не было авторитарное решение неких вело-радикалов.

Любопытная история случилась с местными школами. Когда общественники спросили у жителей, почему те возят детей в школу, а не водят пешком, те отвечали: «Но ведь пешком идти опасно – все в школу на машинах едут!» Такой вот замкнутый круг. Итог введения «тихого района» – 90 процентов детей приходят в школу пешком сами либо с родителями, и только десять процентов привозят на машине. Раньше было ровно наоборот.

Что касается велосипедов, то власти постепенно вводят небольшие, но очень важные и приятные фишки, которые помогают пересесть на двухколесный транспорт. Например, устанавливают за счет бюджета вот такие «парковки»:

Они защищают велосипеды от дождя и снега, ключи есть у жителей окрестных домов, а содержит эти сооружения частная компания – люди, оставляющие там свой транспорт, платят 25 фунтов в год – смешные деньги даже по российским меркам (2100 в год или 180 рублей в месяц).

Также власти строят «перехватывающие парковки» для велосипедов возле станций метро или крупных автобусных узлов. Туда вмещается около 150 обычных великов, пользование этим добром стоит 30 фунтов в год. То есть совмещать езду на велосипеде с общественным транспортом становится очень удобно.

Еще одна фишка района – установка специальных ограничителей для заезда во дворы, чтобы автомобилисты были вынуждены сбрасывать скорость, когда сворачивают с основной дороги на районные улочки. Не сбросишь скорость – есть шанс поймать столб (на фото – итог неосторожного заезда во двор).

Немного отвлекаясь от Waltham Forest, скажу, что мягко стимулировать автомобилистов сбавлять обороты в Лондоне умеют. Вот типичный переход: три светофора и островок безопасности в центре улицы, который одновременно защищает пешехода, и сужает проезжую часть, вынуждая водителя тормозить для безопасного для себя маневра.

Может, на пешеходов ему и плевать, но свою машину он точно пожалеет и сбавит скорость.

Итого. Общественности и власти нужно понять и сформулировать проблему, затем выйти из плоскости и обыденности (вроде той, что люди возят детей в школу на автомобиле потому что пешком опасно потому что все возят детей в школу на автомобиле) и совместно придумать меры, которые будут стимулировать народ к новому формату поведения. И обязательно обсудить – не фиктивно, как мы привыкли, на публичных слушаниях, где никого никогда не бывает – а реально, чтобы масса людей услышала эти идеи и как-то отреагировала! Без этого пункта даже в России сейчас ничего сделать нельзя, не говоря уж о демократических странах. Если вы говорите, что «людям ничего не надо, им ничего не интересно» – значит, вы ничего хорошего им не предлагали.

И в конечном итоге – не запрещать, не заставлять, а создавать условия и показывать, что так (по-новому) – удобнее, полезнее, и это поддерживают ваши сожители. Тогда что-то начнет получаться.