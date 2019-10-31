​На благоустройство поселений в этом году в Сургутском районе выделили 117 млн рублей

В 2019 году в Сургутском районе выделили 117 млн рублей на благоустройство. Никогда за всю историю существования муниципалитета Сургутский район не выделял столько средств по этой статье.Все деньги были направлены на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Его особенность в том, что список мест составляют исключительно сами жители округа: заявляют проекты, а затем за них голосуют.

Солнечный

В сельском поселении Солнечный в 2019 году в рамках работ по благоустройству территории была построена новая детская площадка во дворе домов № 31 по улице Космонавтов и № 11/1 по улице Спортивной.

«Стоимость проекта составила 14,7 млн рублей. Всего в Сургутском районе 525 дворовых территорий, и большая часть из них нуждается в благоустройстве», — подчеркнул глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Отметим, что проект стал уникальным, потому что жители этих домов также приняли участие в финансировании строительства площадки. Заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина заявила, что инициатива от людей всегда очень важна для проведения каких-либо работ.

Также в поселении появилось долгожданное архитектурно-художественное освещение в парке. Стоимость реализации этого проекта составила 11,5 миллионов рублей.

«Это, в первую очередь, пожелание самих жителей. Не хватает света, не хватает радости. Тем более, у нас больше полугода постоянно темно», — отметил Андрей Трубецкой.

Белый Яр

Большую часть средств по благоустройству направили в Белый Яр. В поселении была оборудована детская площадка по улице Есенина, соответствующая всем современным требованиям, а главное — потребностям детей. Теперь здесь есть пешеходная зона с местами для отдыха, площадка для игр, смонтировано освещение и система видеонаблюдения. Стоимость работ превысила 9,2 млн рублей (в том числе: средства фед. бюджета – 2,9 млн рублей, средства рег. бюджета – 4,6 тыс. рублей, бюджет Сургутского района – 1 млн рублей). В Белом Яре реализован проект архитектурно-художественного освещения на ул. Горького и сквере, ул. Лесной, и на ул. Фадеева. На модернизацию системы освещения было выделено порядка 12 миллионов рублей.

На этом благоустройство поселения не заканчивается.

«Территорию по улице Есенина у дома № 37 также обновим. Установим там многофункциональную спортивную площадку с тренажерами, малые архитектурные формы. Данный проект запланирован к реализации в 2020 году за счет средств районного бюджета (объем вложений – 20 млн 700 тыс. рублей). В ближайшей перспективе будем работать над парковой зоной в 1 микрорайоне. Данную территорию будем облагораживать два года. Стоимость затрат 41, 7 млн рублей. Источник поступлений – муниципальная казна. (2020 год – 11,7 млн рублей; 2021 год – 30 млн рублей.)», - поделился планами глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Барсово

В 2019 году в поселке Барсово появился новый сквер с арт-объектами, детскими игровыми площадками, футбольным полем, тренажерным комплексом, а также волейбольной площадкой.

Как отметил глава Сургутского района, сквер получился хорошим, а его стоимость составила 10 миллионов рублей.

«Это не последний объект в Барсово. В 2019 году также начнем строить в поселении многофункциональный центр досуга и творчества с киберареной, а также крытый хоккейный центр. Поселок будет сроиться и становиться лучше», — рассказал Андрей Трубецкой.

Кроме того, в поселении появились пешеходные тротуары на участке улиц Обской – Сосновый бор, а также была обновлена подсветка не только в общественных пространствах, но и на улицах поселка.

Отметим, что стоимость работ по модернизации освещения на территории Барсово составила 12,3 миллионов рублей.

Другие поселения Сургутского района

Подчеркнем, что благоустройство проходило и в других поселениях Сургутского района. Так, например, в Лянторе была обновлена набережная, проект которой занял первое место в региональном конкурсе, после чего был направлен в Москву как лучшая муниципальная практика.

В Федоровском поселении были отремонтированы тротуары и ряд общественных территорий и дворов.

По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, в 2020 году на благоустройство общественных пространств поселений, из районного бюджета будет выделено до 150 миллионов рублей. В 2021 году район планирует направить на эти цели 200 млн рублей.