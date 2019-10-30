На Урале упала сеть МТС, и у нас же идет тестирование «суверенного интернета». Совпадение?

Мобильные телефоны настолько вошли в нашу жизнь что мы их воспринимаем мы их как обычное дело. В подъезд со смартфоном, в ванной смартфон с влагозащитным корпусом, заснул, проснулся с ним — уже как обыденность.

На днях «рухнула» сеть МТС в Уральском регионе. Интернета и голосовой связи не было на Ямале, в ХМАО-Югре, Тюменской области, неполадки наблюдались в Москве и Санкт-Петербурге. Связи не было почти полдня, шума в интернете соцсетях — прилично.

МТС сказал что оборвалась волокно оптическая линия связи (ВОЛС). Не все заметили, что ранее МОТИВ так же выключался.

А в СМИ пишут, что на Урале тестируют программный и аппаратный комплекс «суверенного интернета», расположенный в Екатеринбурге, который должен защитить Россию от кибератак извне, препятствовать отключению интернета в стране на доменном уровне (RU) и фильтровать незаконный контент. Уу! Ракеты прилетят!

Все это делается под существенными изменениями в закон «О связи», тестировать планировалось в половину секретности. Бюджет 30 млрд рублей. Говорят что граждане не заметят, их не коснется.

Не заладилось. МОТИВ падает, МТС рухнул. Оказалось интернет — это не рубильник чтобы просто взять и выключить.

К вечеру связь появилась, многие стоят с телефонами на улицах и говорят: «Алло не мог дозвониться до тебя связи не было, доченька зачем ушла мы же договорились встретиться в школе», и все в таком роде. Сильно сплелись со связью, а телефон – это уже не два проводка, на которые можно подключиться и слушать.

Интернет с Wi-Fi в домах – такая же привычная вещь, как радиоточка в 60-х годах. Если выключат интернет – останутся ли только российские сайты и сетевые программы, вроде сайта kremlin.ru? Мы же европейская страна, Д. Медведев постоянно сидит в планшете, депутаты ведут свои профили в социальных сетях, где ежедневно публикуют свои подвиги. Интернет везде, мы уже не замечаем как часто пользуемся им. Это не только сайты и электронная почта.

Видео «Радио Свобода»

Весь этот контроль интернета – не более чем навивание страхов, паники (ракеты прилетят!) и возвеличивания страны. Безопасность — дело каждого. Банки, крупные организации, важные программы (тот же Telegram) — каждый сам себя защищает. А если государство придет и всех накроет одним колпаком — это уже перебор.

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