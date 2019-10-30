16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,8734   EUR  71,0081  

На Урале упала сеть МТС, и у нас же идет тестирование «суверенного интернета». Совпадение?

Мобильные телефоны настолько вошли в нашу жизнь что мы их воспринимаем мы их как обычное дело. В подъезд со смартфоном, в ванной смартфон с влагозащитным корпусом, заснул, проснулся с ним — уже как обыденность.

На днях «рухнула» сеть МТС в Уральском регионе. Интернета и голосовой связи не было на Ямале, в ХМАО-Югре, Тюменской области, неполадки наблюдались в Москве и Санкт-Петербурге. Связи не было почти полдня, шума в интернете соцсетях — прилично.

МТС сказал что оборвалась волокно оптическая линия связи (ВОЛС). Не все заметили, что ранее МОТИВ так же выключался.

А в СМИ пишут, что на Урале тестируют программный и аппаратный комплекс «суверенного интернета», расположенный в Екатеринбурге, который должен защитить Россию от кибератак извне, препятствовать отключению интернета в стране на доменном уровне (RU) и фильтровать незаконный контент. Уу! Ракеты прилетят!

Все это делается под существенными изменениями в закон «О связи», тестировать планировалось в половину секретности. Бюджет 30 млрд рублей. Говорят что граждане не заметят, их не коснется.

Не заладилось. МОТИВ падает, МТС рухнул. Оказалось интернет — это не рубильник чтобы просто взять и выключить.

К вечеру связь появилась, многие стоят с телефонами на улицах и говорят: «Алло не мог дозвониться до тебя связи не было, доченька зачем ушла мы же договорились встретиться в школе», и все в таком роде. Сильно сплелись со связью, а телефон – это уже не два проводка, на которые можно подключиться и слушать.

Интернет с Wi-Fi в домах – такая же привычная вещь, как радиоточка в 60-х годах. Если выключат интернет – останутся ли только российские сайты и сетевые программы, вроде сайта kremlin.ru? Мы же европейская страна, Д. Медведев постоянно сидит в планшете, депутаты ведут свои профили в социальных сетях, где ежедневно публикуют свои подвиги. Интернет везде, мы уже не замечаем как часто пользуемся им. Это не только сайты и электронная почта.

Видео «Радио Свобода»

Весь этот контроль интернета – не более чем навивание страхов, паники (ракеты прилетят!) и возвеличивания страны. Безопасность — дело каждого. Банки, крупные организации, важные программы (тот же Telegram) — каждый сам себя защищает. А если государство придет и всех накроет одним колпаком — это уже перебор.

Оригинал


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:27, просмотров: 80, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Михаил Светов: «Мы потеряли 20 лет. Посмотрите, что за это время сделал Китай, который в начале века был более нищим, чем Россия»

​Михаил Светов: «Мы потеряли 20 лет. Посмотрите, что за это время сделал Китай, который в начале века был более нищим, чем Россия»
Один из лидеров Либертарианской партии России – о плюсах и минусах Навальноого, смертной казни и отношениях власти с людьми
Дмитрий Щеглов Сегодня в 17:35
56 0
На Урале упала сеть МТС, и у нас же идет тестирование «суверенного интернета». Совпадение?

На Урале упала сеть МТС, и у нас же идет тестирование «суверенного интернета». Совпадение?
Весь этот контроль над сетью – не более чем навивание страхов, паники (ракеты прилетят!) и возвеличивания страны
Альберт Исмагилов, сургутянин Сегодня в 17:27
78 0
Чему Сургут действительно может поучиться у Лондона

Чему Сургут действительно может поучиться у Лондона
Совершенно очевидно, что малоэтажное газифицированное жилье решило бы проблему с парковками для проживающих и с теплосетями, вместе взятыми
Сергей Бражников, читатель siapress.ru Сегодня в 14:49
242 0
​Как я пикетировал думу Сургута

​Как я пикетировал думу Сургута
Я заранее, в том числе и через это публичное мероприятие, оказываю давление на депутатов, чтобы они при принятии решения о повышении тарифа учитывали мнение избирателей, а не бизнеса или администрации
Сергей Глинских, сургутянин Сегодня в 11:52
402 9
Банки начали оценивать долговую нагрузку клиента перед выдачей кредита

Банки начали оценивать долговую нагрузку клиента перед выдачей кредита
Теперь кредитные и микрофинансовые организации учитывают этот показатель при предоставлении займа от 10 тысяч рублей
Пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России 29 октября в 18:14
704 0
Он работал для людей, на благо людей

Он работал для людей, на благо людей
Депутаты Думы города Сургута, аппарат Думы 29 октября в 13:11
1610 0
​10 фактов о Лондоне, на которых Сургут мог бы поучиться

​10 фактов о Лондоне, на которых Сургут мог бы поучиться
Например, в Лондоне разрешение на высокоэтажное строительство можно получить только в случае, если рядом находится достаточно мощный транспортный узел
Дмитрий Щеглов 29 октября в 08:44
1321 31
Разделяя боль утраты…

Разделяя боль утраты…
27 октября не стало Григорьева Андрея Семеновича.
Генеральный директор АО «СПОПАТ» А.В.Попов 28 октября в 17:19
2676 1
​В Сургутском районе планируется масштабный ремонт и строительство транспортных сетей

​В Сургутском районе планируется масштабный ремонт и строительство транспортных сетей
Анастасия Якупова 28 октября в 17:09
795 0
Хоругви на глазах

Хоругви на глазах
Жители одного из домов Санкт-Петербурга решили провести крестный ход против тараканов. В смысле, не против всего вида, а конкретно против тех тараканов, которые им докучают и выселить которых не получается классическими методами
Дмитрий Щеглов 26 октября в 00:41
1706 3
​Чиновники и депутаты Сургута стали героями комиксов

​Чиновники и депутаты Сургута стали героями комиксов
В сети набирает популярность сервис BubbleFace
Константин Шперлинг, Анастасия Якупова 24 октября в 19:38
5190 13
Как живут и умирают пешеходы

Как живут и умирают пешеходы
И как высокую смертность россиян на дорогах можно исправить, если обратить внимание на опыт передовых стран
Дмитрий Щеглов 24 октября в 02:08
1696 24
Тарас Самборский: «Я сделал карьеру в любимой профессии и не дал себя трахнуть никому. Я счастливый человек»

Тарас Самборский: «Я сделал карьеру в любимой профессии и не дал себя трахнуть никому. Я счастливый человек»
Откровенное интервью с издателем «Нового Города» и siapress.ru о коллективе, семье, политических покровителях, продаже бизнеса и «эмиграции»
Анна Богдевич 23 октября в 18:27
4553 59
Речь идет не о необходимости концессии в Сургуте, а о необходимости заключения соглашения с вполне определенными людьми

Речь идет не о необходимости концессии в Сургуте, а о необходимости заключения соглашения с вполне определенными людьми
Владимир Самборский 23 октября в 11:02
4142 14
Семь вопросов о концессии, которые задали депутаты Сургута. Ответы думу не устроили

Семь вопросов о концессии, которые задали депутаты Сургута. Ответы думу не устроили
Илья Низовских 23 октября в 07:01
1508 2
Найдите их и убейте

Найдите их и убейте
​В свете трагедии в Саратове, где была убита 9-летняя девочка, россияне в очередной раз просят Кремль снять мораторий на смертную казнь.
Илья Низовских 22 октября в 21:55
1352 13
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика