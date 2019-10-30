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​Зачем сажать строителей?

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

Уголовное преследование грозит трем крупным строителям из Сургута: Сергею Ярушину («Салаир»), Богдану Нестору («Северстрой») по подозрению в мошенничестве с дольщиками, и Андрею Копайгоре («Югорская промышленная корпорация») из-за проблем его компании и дольщикам в том числе. И вроде все это смотрится логично – если действительно обманул людей, не выполнил обязательства, вывел-присвоил деньги – отвечай.

Но на практике это полнейшая глупость, которая ВСЕМ участникам процесса сделает только хуже.

Ну то есть, что случится, если Ярушин, Нестор и Копайгора сядут? Практически нет сомнений, что их компании рухнут еще до начала суда, собственность будет разнообразными методами растащена и спрятана по углам. Это уж не говоря о потенциальном коррупциогенном факторе, который возникает, когда уголовные дела заводятся против обеспеченных бизнесменов – я не говорю, что у нас это именно так, но практика показывает, что в России подобное происходит регулярно. Так вот, а возмещать потери дольщиков в итоге возьмется бюджет – де-факто, мы с вами все скинемся своими налогами. Скорее всего, при этом дело растянется на многие месяцы.

Как бы это было в цивилизованной стране?

Дольщики, зафиксировавшие срыв строительных работ по их домам, идут в суд. Там происходит разбирательство, по итогам которого строителей либо вынуждают отдать деньги, либо заселить людей в жилье аналогичного качества или выше, либо запускают процедуру банкротства с целью реализовать имущество и раздать дольщикам их деньги плюс с компенсацией морального вреда.

Да, наверное, строители бы попробовали сныкать свои активы, вывести их на подконтрольные фирмы или переписать на дальних родственников – куда ж без этого. Но, например, запуск процедуры наблюдения (той, что перед банкротством) резко сужает коридор принятия решений, а также позволяет отследить, как за последнее время из компании выводились деньги, и некоторые из них вернуть. Я думаю, что умные и знающие люди смогут перечислить вам еще массу других инструментов финансового контроля, которые позволили бы решить дело в экономической плоскости.

У нас же все через государство и силовиков. Проблема между дольщиками и строителями решается через главу и губернатора, потом еще врываются следователи, все это превращается в многолетнюю эпопею с митингами, пикетами, обращениями к президенту – вроде все при деле, а эффект-то где?

Вот вам еще один пример, как было бы хорошо при нормально работающей судебной системе и не сующим свой нос в каждую щель государстве.


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Сегодня в 15:28, просмотров: 369, комментариев: 5


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Комментарии:
Мимо проходивший
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Сегодня в 15:37
щеглов оправдывает мошенников? типа ну украл и ладно, идите в суд? бред и спекуляция на горячей теме
Д.Щеглов Мимо проходивший
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Сегодня в 15:46
Щеглов никого не оправдывает. Перечитайте статью (два раза). Я говорю, что подобные вещи должны решаться иным способом, и через суд они могли бы решиться так, что кому-то не пришлось бы сидеть, не пришлось бы платить за откуп от уголовки, дольщикам не пришлось бы ждать свои квартиры годами а либо получить деньги обратно, либо заселиться в другие квартиры, а власти не пришлось бы разруливать эту ситуацию месяцами.
Мудрец
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Сегодня в 17:03
Дмитрий, ваши идеи гладки только на бумаге. Но! Оттого, что эти деятели НЕ сядут - дома не построятся. Активы выводятся задолго до суда. Скажу больше - активы из Северстроя были разворованы еще несколько лет назад людьми, которым Нестор безоговорочно доверял. А как не доверять, если на все ключевые посты в Северстрое он поставил ....свою родню! Вот они по-родственному всё и вывели. И что суд в таком случае сможеит сделать для дольщиков? Если "всё украдено до нас".
Сергей Б
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Сегодня в 17:13
Ну, возбуждение дела не означает посадку. Вину и меру наказания определяет суд. Если дело доходит до суда.

А так-то, если по закону, то прецедент наступает уже с момента невыплат неустоек за просроченную сдачу долевки. То есть, еще вчера.

Так что, пока все похоже на бутафорию, чтобы успокоить обманутых дольщиков. И,.. наверное, потому, что реальное решение проблем с застрявшей долевкой затянулось, ввиду нерасторопности администрации.

А так, свято место пусто не бывает. Желающие достроить долевку и заработать на этом, найдутся. И вовсе не за наши налоги. А наши налоги в африках ищите и пардон, в британиях.

И всего-то нужна администрация, которая решает проблемы граждан и делает это вовремя. Иначе зачем она нужна, администрация. Если бы губернаторша не прискакала, глава города, наверное, до сих пор бы рогом не шевелил по обманутым дольщикам. У него другие заботы. Комфортная среда, парки, концессии. С горки покататься.
Сергей Б
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Сегодня в 17:18
А депутаты так и вовсе отморозились. Я не я и граждане не моя, которых обувают. Странные какие-то «народные представители». И кто их выбирал?..

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