​Зачем сажать строителей?

Уголовное преследование грозит трем крупным строителям из Сургута: Сергею Ярушину («Салаир»), Богдану Нестору («Северстрой») по подозрению в мошенничестве с дольщиками, и Андрею Копайгоре («Югорская промышленная корпорация») из-за проблем его компании и дольщикам в том числе. И вроде все это смотрится логично – если действительно обманул людей, не выполнил обязательства, вывел-присвоил деньги – отвечай.

Но на практике это полнейшая глупость, которая ВСЕМ участникам процесса сделает только хуже.

Ну то есть, что случится, если Ярушин, Нестор и Копайгора сядут? Практически нет сомнений, что их компании рухнут еще до начала суда, собственность будет разнообразными методами растащена и спрятана по углам. Это уж не говоря о потенциальном коррупциогенном факторе, который возникает, когда уголовные дела заводятся против обеспеченных бизнесменов – я не говорю, что у нас это именно так, но практика показывает, что в России подобное происходит регулярно. Так вот, а возмещать потери дольщиков в итоге возьмется бюджет – де-факто, мы с вами все скинемся своими налогами. Скорее всего, при этом дело растянется на многие месяцы.

Как бы это было в цивилизованной стране?

Дольщики, зафиксировавшие срыв строительных работ по их домам, идут в суд. Там происходит разбирательство, по итогам которого строителей либо вынуждают отдать деньги, либо заселить людей в жилье аналогичного качества или выше, либо запускают процедуру банкротства с целью реализовать имущество и раздать дольщикам их деньги плюс с компенсацией морального вреда.

Да, наверное, строители бы попробовали сныкать свои активы, вывести их на подконтрольные фирмы или переписать на дальних родственников – куда ж без этого. Но, например, запуск процедуры наблюдения (той, что перед банкротством) резко сужает коридор принятия решений, а также позволяет отследить, как за последнее время из компании выводились деньги, и некоторые из них вернуть. Я думаю, что умные и знающие люди смогут перечислить вам еще массу других инструментов финансового контроля, которые позволили бы решить дело в экономической плоскости.

У нас же все через государство и силовиков. Проблема между дольщиками и строителями решается через главу и губернатора, потом еще врываются следователи, все это превращается в многолетнюю эпопею с митингами, пикетами, обращениями к президенту – вроде все при деле, а эффект-то где?

Вот вам еще один пример, как было бы хорошо при нормально работающей судебной системе и не сующим свой нос в каждую щель государстве.