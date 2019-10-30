Чему Сургут действительно может поучиться у Лондона

Постоянный читатель siapress.ru Сергей Бражников отреагировал на статью Дмитрия Щеглова «10 фактов о Лондоне, на которых Сургут мог бы поучиться». Публикуем полный текст этого комментария.

Начнем с децентрализации управления. Камушек скорее всего в огород Москвы. В Сургуте децентрализовывать нечего, поскольку по численности населения Сургут примерно равен одному из 32 районов Лондона.

Сокращение единиц личного транспорта. Конечно, развитие сети общественного транспорта в Сургуте снизило бы использование личного транспорта в городе, но не его количество. Совершенно очевидно, что от личного транспорта в Сургуте никто отказываться не будет. Поэтому выход из дефицита парковочных мест, это все-таки банальное создание парковочных мест в достаточном количестве.

Развитие сети общественного транспорта в Сургуте тоже вопрос интересный. Увеличение парка автобусов и размера самих автобусов не приведет к разгрузке автомагистралей Сургута. Качественный скачок в развитии общественного транспорта, те же трамваи и монорельсовый транспорт, требуют строительства новых транспортных сетей и финансовых вложений, вопрос: у Сургута как у города есть такие перспективы роста, чтобы серьезно вкладываться в развитие общественного транспорта?

Нет, конечно, администрация города уверяет, что Сургут скоро достигнет численности населения в полмиллиона. Но смутные сомнения имеются. А может администрация, делая такие заявления не опирается на факты, а просто руководствуется текущими личными меркантильными интересами, чтобы иметь обоснования для создания крупных проектов и заработать на них. Та же концессия теплосетей.

И опять же заметьте, куда администрация собирается расселять растущее по численности, со слов чиновников, население? В малоэтажное жилье как в Лондоне? Нет, надо думать в муравейники – скопление людей и машин. Здесь есть чему поучится у Лондона и не только. Совершенно очевидно, что малоэтажное газифицированное жилье решило бы проблему с парковками для проживающих и с теплосетями, вместе взятыми. Ну а уж по комфортной среде проживания малоэтажное жилье никакие мега проекты парков и ядер города не переплюнут.

Дороги, тротуары, велодорожки. С этим в Сургуте вроде не так уж и плохо. Строят, ремонтируют. С велодорожками конечно не очень. Ну так выделить на тротуарах, нарисовать краской.

Вопрос качества, дорог и тротуаров, время от времени возникает. Здесь конечно можно постараться чтоб не хужей, чем в Лондоне. Но вот странное дело, вопрос стоимости строительства и ремонта дорог, и тротуаров, как-то находится в тени. Может стоимость работ такая как в Лондоне, а граждане то и не знают. Типа, это не ваше дело. А было бы странно, если бы строительство дорог и тротуаров в Сургуте по цене обходилось как в Британии или даже больше. Потому что экономики разные. Потому что в Британии разница в доходах между истеблишментом и средним классом не превышает шесть раз, а в России эта разница в шестьдесят раз.

И вот тут возникает вопрос: может в России две экономики? Одна для истеблишмента, к которому можно отнести и руководящих лиц из администрации, а другая для граждан.

Так пардон, зачем тогда государственной администрации вообще ориентироваться на потребности граждан, если эта администрация живет в другой экономики, которой и озабочена. Ну, вот с этого надо было и начинать.