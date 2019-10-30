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​Как я пикетировал думу Сургута

Фото автора
Фото автора

Сегодня в Сургуте прошел одиночный пикет против заключения концессионного соглашения, по которому городские теплосети и котельные могут на 25 лет перейти в частные руки. Пикет организовал активист Сергей Глинских. СИА-ПРЕСС публикует его текст, написанный для пресс-релиза пикета.

Меня зовут Глинских Сергей Евгеньевич. Являюсь городским активистом. Сегодня, 30 октября 2019 года, я организовал и провел публичное мероприятие в форме одиночного пикета. Время проведения – с 9:30 до 10 часов. Пикетировал здание думы города Сургута. Это время я выбрал для того, чтобы пикет увидели депутаты и работники администрации города, которые подъезжали на очередное 29-е заседание городского парламента.

Цель публичного мероприятия: несколько месяцев администрация совместно с депутатами обсуждают вопрос передачи городских тепловых сетей в концессию «Корпорации СТС». При этом у меня складывается устойчивое ощущение, что администрация продавливает это решение.

В то же время к условиям концессии, которая пока представлена только финансовой моделью, много вопросов. Прежде всего потенциальный концессионер выдвигает требования о повышении тарифов на тепло для населения только в 2020 году на 8,2 процента, что больше чем в два раза превышает установленную законам границу (4 процента). Чтобы иметь возможность повысить тариф свыше установленной нормы, необходимо решение думы. Именно поэтому я заранее, в том числе и через это публичное мероприятие, оказываю давление на депутатов, чтобы они при принятии решения о повышении тарифа учитывали мнение избирателей, а не бизнеса или администрации.


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Сегодня в 11:52, просмотров: 405, комментариев: 9


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Комментарии:
Мимо проходивший
не нравится
Сегодня в 14:48
Комментарий удален модератором, так как оскорбляет автора и читателей сайта.
Редакция СИА-ПРЕСС Мимо проходивший
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Сегодня в 14:50
Попробуйте задать такой же вопрос, только без завуалированных оскорблений.
Сергей Б
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Сегодня в 14:59
Маладэц. Слова должны подкрепляться действиями. Желательно по нарастающей.
Мимо проходивший
не нравится
Сегодня в 15:05
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Мимо проходивший Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:06
по нарастающей это как? в следующий раз бомбу в думе взорвать?
Мимо проходивший
не нравится
Сегодня в 15:08
странная политика модераторов сайта. оскорбления "недрузей" портала не затираются. а тут позволил себе намек и уже удалили. ну ок чо, на совести "объективного" портала.
вопрос повторю
оказываю давление на депутатов - это разве позиция гражданского активиста?
Сергей Б Мимо проходивший
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Сегодня в 15:09
Эко какой быстрый.
Мимо проходивший Сергей Б
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Сегодня в 15:15
зависть плохое чувство
Флудер Мимо проходивший
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Сегодня в 15:18
Ну, "этим самым я оказываю давление" - это действительно не самая удачная формулировка.
Было бы лучше: "этим самым я, как представитель многонационального народа России, являющийся единственным источником власти, требую от избранных мною представителей отстаивать мои интересы перед наёмными менеджерами городской администрации.
Д.Щеглов
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Сегодня в 15:43
Оказывать давление на депутатов - это прекрасное занятие со стороны общественного активиста. Потому что таким образом он явно дает понять парламентариям, что их решение волнует общественность и общественность за этим делом пристально следит. Это - призыв депутатов к ощущению ответственности. Не сильно знакомое для них чувство, полезно дать им его попробовать на вкус.
Редакция СИА-ПРЕСС Мимо проходивший
не нравится
Сегодня в 15:47
Вам трех предупреждений не хватило? Отдохните и возвращайтесь.

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