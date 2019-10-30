​Как я пикетировал думу Сургута

Сегодня в Сургуте прошел одиночный пикет против заключения концессионного соглашения, по которому городские теплосети и котельные могут на 25 лет перейти в частные руки. Пикет организовал активист Сергей Глинских. СИА-ПРЕСС публикует его текст, написанный для пресс-релиза пикета.

Меня зовут Глинских Сергей Евгеньевич. Являюсь городским активистом. Сегодня, 30 октября 2019 года, я организовал и провел публичное мероприятие в форме одиночного пикета. Время проведения – с 9:30 до 10 часов. Пикетировал здание думы города Сургута. Это время я выбрал для того, чтобы пикет увидели депутаты и работники администрации города, которые подъезжали на очередное 29-е заседание городского парламента.

Цель публичного мероприятия: несколько месяцев администрация совместно с депутатами обсуждают вопрос передачи городских тепловых сетей в концессию «Корпорации СТС». При этом у меня складывается устойчивое ощущение, что администрация продавливает это решение.

В то же время к условиям концессии, которая пока представлена только финансовой моделью, много вопросов. Прежде всего потенциальный концессионер выдвигает требования о повышении тарифов на тепло для населения только в 2020 году на 8,2 процента, что больше чем в два раза превышает установленную законам границу (4 процента). Чтобы иметь возможность повысить тариф свыше установленной нормы, необходимо решение думы. Именно поэтому я заранее, в том числе и через это публичное мероприятие, оказываю давление на депутатов, чтобы они при принятии решения о повышении тарифа учитывали мнение избирателей, а не бизнеса или администрации.