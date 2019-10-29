Банки начали оценивать долговую нагрузку клиента перед выдачей кредита

За последние 4 года рост кредитования заметно опережает рост доходов: объем кредитов и займов, предоставленных банками жителям Тюменской области (с учетом ХМАО и ЯНАО), увеличился более чем на 40% (почти на 240 миллиардов рублей), при темпе роста номинальных зарплат за этот же период на 33%. Задолженность на каждого занятого в нашем регионе возросла с 300 до 415 тысяч рублей, то есть все большая доля доходов населения идет на обслуживание кредитов и займов.

По мнению Банка России, растущая долговая нагрузка пока не оказывает существенного негативного влияния на доходы населения, но ее дальнейший рост может нести риски для благосостояния граждан.

Поэтому с 1 октября 2019 года банки и МФО обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков (далее - ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита от 10 тысяч рублей (или в эквивалентной сумме в иностранной валюте), а также при принятии решения об увеличении лимита кредитования по кредиту, предоставляемому с использованием банковской карты, и формировать дополнительный запас капитала при кредитовании заемщиков с высоким уровнем ПДН.

Кого затронет нововведение?

В первую очередь, - заемщиков с уже накопленной долговой нагрузкой. Если ПДН заемщика будет завышенным, то кредиту будет присвоен более высокий коэффициент риска. Как следствие, банки будут резервировать больше капитала под такие кредиты, что приведет к более тщательной проверке банками своих клиентов с целью выбора наиболее надежных заемщиков, повышению стоимости кредитования для населения с высокой долговой нагрузкой.

Как рассчитывается ПДН?

ПДН рассчитывается как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам к его среднемесячному доходу.

При этом в расчет суммы среднемесячных платежей по всем кредитам и займам заемщика включаются как платежи по кредитам (займам), рассчитанные по всем заключенным и действующим договорам, в том числе по которым гражданин является созаемщиком и поручителем (в случае возникновения у такого заемщика обязанности исполнить обязательства заемщика по договору кредита (займа), по которому он выступает поручителем), так и платежи по кредитам (займам), решение о выдаче которых принимается.

При расчете величины среднемесячного дохода заемщика принимаются во внимание доходы, полученные им из различных источников (например, суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, выполняемых по срочным трудовым договорам, доходов, полученных от исполнения договоров гражданско-правового характера, доходов, полученных от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества, а также доходов, полученных от осуществления предпринимательской и иной деятельности, доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства, доходы пенсионного характера, полученные дивиденды или выплаченная часть чистой прибыли юридического лица, если заемщик является учредителем (акционером, участником), приобретателем (владельцем) акций (долей) юридического лица).

Доходы, полученные заемщиком, учитываются при определении среднемесячного дохода заемщика только при наличии подтверждающих документов, перечень и порядок представления которых устанавливаются кредитной организацией самостоятельно.

Такие меры Банка России нацелены на то, чтобы стимулировать банки, МФО и заемщиков ответственно подходить к кредитованию и не доводить уровень долговой нагрузки до той черты, за которой заемщик будет не в состоянии обслуживать кредит/заем. Увеличение надбавок к коэффициентам риска позволит увеличить запас капитала банков, который может быть использован для покрытия возможных будущих рисков.