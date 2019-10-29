Депутаты Думы города Сургута, аппарат Думы выражают соболезнования родным и близким, коллегам главного инженера компании «Сургутские городские электрические сети» Андрея Григорьева.

Любая смерть нелепа и обидна, но вдвойне горько, когда из жизни уходят молодые, полные сил и планов люди. Люди, которые смогли бы еще многое сделать. Андрей Семенович был именно таким – не останавливался на достигнутом, мыслил на перспективу, строил планы… Он работал для людей, на благо людей. И поэтому все, кто знал Андрея Семеновича Григорьева, все кто работал с ним, скорбят сегодня по поводу его трагической гибели…