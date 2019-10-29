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​10 фактов о Лондоне, на которых Сургут мог бы поучиться

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Фото автора

Лондон сейчас – одна из столиц мировых финансов, а также центр борьбы с автомобилизацией и развития «умных» технологий в городской среде. Несмотря на то, что жизнь мегаполиса существенно отличается от жизни небольших городов, мы выделили несколько интересных фактов про столицу Великобритании, которые могут быть полезны Сургуту.

1. Лондон не управляется из единого центра

Мэр Лондона Садик Хан, строго говоря, не управляет своим городом как Сергей Собянин рулит Москвой или Вадим Шувалов – Сургутом. Столица Соединенного Королевства разбита на 32 района (население самых крупных – около 300 тысяч человек), которые обладают достаточно мощными полномочиями и независимостью. Их руководство определяется через выборы, которые проходят каждые четыре года – там избираются районные советы (council), в которых победившая партия определяет главу и фактически формирует управленческий аппарат этой территории. Они же оперируют бюджетами своего района, к ним поступают налоги и сборы, и так далее – в общем, полноценные города в рамках города.

Вот краткая схема системы управления Лондоном. Объяснить ее практически невозможно, но они так живут, и получается неплохо

Так, например, разрешение на строительство выдает администрация района, и именно она в переговорах с застройщиком обсуждает параметры и этажность зданий, а мэр Лондона влияет на это только работой с мастер-планом города (и другими общими для столицы документами), который «спускается» на места. Приказать местному главе что-то сделать мэр не может.

2. Лондонцы получают от мэра деньги на благоустройство, если собирают часть суммы сами

В Лондоне, как и в российских городах, власть софинансирует благоустройство в районах, но на особых условиях. Если жители нескольких домов придумали какой-то проект по усовершенствованию своего жизненного пространства, они могут получить от мэра до 20 тысяч фунтов (1,7 млн рублей), если соберут половину (в некоторых случаях, если район бедный – 25 процентов) суммы. Разница в том, что лондонцы зачастую не просто скидываются на благоустройство, как в России, а подходят к процессу творчески: устраивают аукционы, концерты, привлекают спонсоров.

В итоге статистика получилась такой: в 2015 году, когда тема краудфандинга была запущена, мэр выделил на 35 проектов 600 тысяч фунтов (51 млн рублей), а лондонцы на них же собрали 830 тысяч фунтов (70,5 млн рублей).

3. В Лондоне не получится построить небоскреб, который затмит важную достопримечательность

Несмотря на высокую самодеятельность районных глав, они не могут согласовать стройку небоскреба, который бы закрыл перспективу, например, на Вестминстерское аббатство, или стал бы доминантой над Тауэром. Для этого в Лондоне действуют особые архитектурные правила линий обзора. Будь такие нормы в Сургуте – рядом с храмом Преображения Господня не появился бы комплекс «Возрождение».

4. Высотное строительство возможно только возле крупных транспортных узлов

Крупные влиятельные девелоперы, которые жаждут строить как можно более высокие жилые дома, чтобы продать больше квартир – реальность не только российская, но и британская. Разница в том, что в Лондоне разрешение на высокоэтажное строительство можно получить только в том случае, если рядом находится достаточно мощный транспортный узел. Это видно по макету города, где высотки (как для жилья, так и для бизнеса) вылезают «островками», а большая часть Лондона по-прежнему малоэтажна.

Подобные «островки» небоскребов разбросаны по всему Лондону

Вполне стандартный жилой район Лондона — цепочка двухэтажных таунхаусов

То есть это абсолютная противоположность российскому подходу, по которому сначала строится гигантский дом, а потом к нему подводят какой-нибудь один несчастный автобусный маршрут или когда-нибудь там появляется станция метро (если речь о мегаполисе). Это в том случае, если к нему вообще подведена дорога. В общем, есть чему поучиться у англичан.

Они, кстати, дошли до подобных истин не сразу, а в ходе послевоенного строительства крупных жилых комплексов, которые, в случае транспортной отрезанности от города, быстро превращались в дикие трущобы и приходили в упадок (в одном из таких, например, Стенли Кубрик снимал свой знаменитый «Заводной апельсин»). В итоге город потратил сотни миллионов фунтов на подведение к подобным районам метро и наземных поездов (DLR), что возвращало их в нормальное состояние.

5. Лондон всё меньше внимания уделяет парковкам

«Священная корова» российских проектировщиков – количество паркомест возле нового жилого дома или офиса, в меньшей степени волнует Лондон. Определенные нормативы там существуют, но они колеблются от района к району, и могут вообще отменяться в случае особого строительства – например, в новых деловых районах, типа Canary Wharf, стоят сплошные небоскребы на многие тысячи рабочих мест, а парковок практически нет (зачастую их немного и они в цоколе).

Дело в том, что в Лондоне в принципе идет большая кампания, которая стимулирует отказываться от личного автомобиля в пользу велосипедов и общественного транспорта. Сейчас в столице Британии 36 процентов населения катаются на машинах, к 2041 году, по планам мэрии, их доля должна снизиться до 20 процентов.

То есть в ведущих городах мира осознали, что прокормить зверя под названием «личный автомобиль» в принципе невозможно, сколько ни строй магистралей и парковок. Будущее – за общественным транспортом и пешеходно-велосипедной инфраструктурой. Даже если у вас очень холодно и снежно (об этом ниже).

6. В Лондоне владеть машиной – дорогое удовольствие

Стоит начать с того, что в принципе парковать машину в Лондоне стоит недешево. Даже если вы живете не в центре (а там, как правило, парковки располагаются вдоль дорог или на небольших участках возле домов), то отдавать придется в среднем от 50 до 300 фунтов в месяц – это от 4250 до 25500 рублей. Покупка паркоместа будет стоить очень дорого – десятки тысяч фунтов.

Въезд в центр Лондона стоит 11,50 фунтов (почти 1000 рублей) в день. Кроме того, в городе есть так называемые Ultra Low Emission Zone (зона ультра-низких выхлопов), для въезда в которые старым машинам с сильными выхлопами будет стоит 12.50 фунтов (1050 рублей), а для крупных грузовиков – все 100 фунтов (8500 тысяч рублей).

Городские власти планируют постепенно распространить ULEZ на весь Лондон и таким образом сократить количество желающих кататься на машинах (как минимум бензиновых) и сделать воздух чище.

7. А вот велосипеды там продвигают очень активно

Ежедневно лондонцы совершают более 700 тысяч поездок на велосипедах. Это, конечно, не уровень Амстердама или Копенгагена, но тоже очень много. Причем сторонники велосипедных поездок не прерываются на время частых дождей и на время выпадения снега (если оно происходит). В то же время город в целом и отдельные районы в частности активно вкладывают деньги в велосипедную инфраструктуру – дорожки, парковки, перехватывающие стоянки для велосипедов, и так далее.

А также в одном из районов города идет эксперимент с созданием «тихих» территорий, где количество машин будет минимальным, и приоритет в движении даже на дорогах отдается велосипедистам и пешеходам (об этом необычном явлении мы напишем отдельный материал).

8. Лондон активно осваивает территории старой промышленной застройки

Раньше Лондон был промышленной столицей мира, но с тех пор производство из него утекло в более дешевые районы мира, и осталось множество территорий типа «промзона». И она активно осваивается – на месте бывших заводов иногда строят различные конгресс-холлы, спортивные объекты или парки, иногда пустующее здание перестраивают, украшают и адаптируют под культурные или офисные центры.

Так, из бывшей угольной электростанции Баттерси, которая прекратила работу в 1983 году, ныне делают новый район с престижным жильем, ресторанами и офисными помещениями, куда в 2021 году переедет британский филиал Apple.

Вероятно, Сургуту тоже нужно будет рано или поздно посмотреть на север города, занятый промзоной, и взяться за его вторичное освоение.

9. Лондонские власти очень много знают про своих жителей (те недовольны)

Власти Лондона собирают огромное количество данных о жителях и гостях города. Делается это в основном при помощи информации со смартфонов. При помощи этих данных, например, формируется полная картина перемещений народа по городу, что позволяет отлаживать транспортную систему. А еще в Лондоне – самая крупная в мире сесть уличных камер слежения с системой распознавания лиц, и это, с одной стороны, усиливает безопасность, но сильно напрягает общественность, которая пытается сберечь неприкосновенность частной жизни.

10. В Лондоне есть место, где каждый день бесплатно раздают тысячи бананов

Под конец – забавный факт из жизни британской столицы. Возле офиса Amazon каждый день идет бесплатная раздача бананов. Эту акцию компания запустила в 2015 году в качестве своеобразной пиар-кампании и стимулирования здорового питания лондоцев, и с тех пор выдала страждущим несколько миллионов бананов.

Точка по раздаче бананов. На заднем плане — строящийся жилой небоскреб, цены за квартиру в котором превышают миллион фунтов (85 млн рублей)

Местные бедняки пользуются случаем и набивают сумки халявными плодами доброты одной из богатейших компаний мира. (Интересно, что бы в имиджевых целях мог раздавать на улицах Сургутнефтегаз?)


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29 октября в 08:44, просмотров: 1363, комментариев: 31


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Комментарии:
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не нравится
29 октября в 09:22
"Дело в том, что в Лондоне в принципе идет большая кампания, которая стимулирует отказываться от личного автомобиля в пользу велосипедов и общественного транспорта." Вот и нам бы перенять этот опыт
Сергей Б
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29 октября в 09:46
Про Лондон почитать было интересно. Но с Сургутом Лондон состыковывается как океанический лайнер с трактором.

С другой стороны, хорошо хоть, что Дмитрий не в Пхеньян съездил.
Моби
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29 октября в 10:04
Хех, Дмитрий, зачем чиновникам и депутатам делать пародии на Лондон в Сургутах и прочих городах, когда они проще своих жен и детей в сам Лондон отправят
Сергей Б
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29 октября в 10:09
Гы. Дмитрию и самому туда проще уехать.
Сергей Б
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29 октября в 10:09
Хотя, конечно, и из Лондона можно почерпнуть мировой опыт проживания в малоэтажном жилье. Но велосипедами личный транспорт в Сургуте точно не заменишь. Тогда уж лыжами.

Полезно было бы почитать про ботанический сад «Эдем» в графстве Корнуолл, накрытый геодезическими куполами. В Сургуте такой опыт точно пригодился бы.

Ю.Н. Сергей Б
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29 октября в 10:11
Да, позабавил, позабавил Д.Щ.

Процитирую классику: "Вы даете нереальные планы. Это... как его... волюнтаризм!"
Сергей Б Ю.Н.
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29 октября в 10:20
Во, во – сплошной волюнтаризм. А все от того, что не по лондонам надо шлындать, чтобы практические советы давать. Хотя, пабы там хорошие.
Д.Щеглов Сергей Б
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29 октября в 10:27
А почему бы и не лыжами? Так же экологично, удобно и полезно для здоровья, и те же дорожки нужны. Летом по ним двигают велосипедисты, зимой - лыжники.
Д.Щеглов Ю.Н.
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29 октября в 10:38
Ну а что плохого в том, чтобы хотя бы пытаться показывать людям, что можно жить по-другому? Не в говне, не проталкиваться через кучи машин, не строить необеспеченные ничем (дорогами, автобусами, детсадами) небоскребы, не доверять свою жизнь и судьбу одному-единственному начальнику, и так далее. Ну да, сейчас надо мной поржут, скажут: "во дебил". Но если этого не делать, то вообще никакого шанса на улучшение не будет. А так - хотя бы 0,001%. Всяко лучше, чем ничего.
Ю.Н. Д.Щеглов
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29 октября в 10:43
Да ничего плохого, но... Чему поучиться Сургуту у Лондона - это все равно что ребенка в ясельках заставлять решать интеграл вместо того, чтобы учить дрыгаться с погремушкой.
Альберт Леонов
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29 октября в 10:50
Надо продвигать велосипеды в городе летом, зимой прокат лыж и снегокатов. Летом все на велосипеды садятся, катаются везде где хотят в гидрокостюмах. Зимой на лыжах... Если вело-такси представить еще можно, то вот саночное такси , сложнее. Зато нигде не будет - только у нас!
Одно плохо, в месяцы осенней и весенней распутице - как передвигаться.. Можно кеативно поступить, пешком ходить на работу, в супермаркеты... последние завоют, много на себе не унесешь, выручка упадет ..
А так Сургут - круче Лондона будет, хотя бы в одном ...
Д.Щеглов Ю.Н.
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29 октября в 10:53
Немного не соглашусь в таком плане: города и страны, пропустившие некоторые достижения цивилизации, иногда делают очень нетипичные рывки вперед, пропуская целые эволюционные звенья. Например, в Африке в жизни не было проводных телефонов. Пока цивилизованный мир тянул кабели, там была разруха (не то чтобы щас там сады цветут, но все же). Но Африке не пришлось тянуть проводные телефоны - они сразу перешли к сотовой связи.

Точно так же в какой-нибудь Германии бывает непросто расплатиться карточкой, а в Сургуте, который, как ты метко подмечаешь, ни разу не Германия и не Англия, можно вообще наличку выбросить и ходить даже не с картой, а с телефоном - и ты везде получишь любой товар и услугу.

Ну то есть - смысл наблюдать за опережающим развитием есть, ровно для того, чтобы избежать ошибок и получить идеи для собственного опережающего развития.
Ю.Н. Д.Щеглов
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29 октября в 11:00
Ну, заметь, у тебя примеры, касающиеся замены материального нематериальным. То есть в Африке не было проводов, ну и прекрасно, время ушло, они и не нужны; в Сургуте налички не было - отлично, Apple Pay прекрасная штука.

С Лондоном - наоборот. У них тотальной многоэтажной застройки нет, вот как-то не повезло британцам, не случилось у них Сибпромстроя, а у нас всё это уже отгрохано, загажен весь город, и что с этими дворцами делать, вообще непонятно. Впору как раз Лондону советы давать: как убить город - поучитесь у нас.
Сергей Б Д.Щеглов
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29 октября в 11:42
И все-таки, наверное, надо начинать хотя бы с системы образования сравнивать. Почему-то, даже мне, необразованному человеку, кажется, что, начиная с образования закладываются принципиально разные понятия территорий, ресурсов, экономики, права и т.д., которые формируют совершенно разных людей. Образование и еще что-то.

А так, с российским менталитетом перенимать заокеанский опыт, получится как всегда – задница.

Зимой, жители Сургута, закутанные в тулупы, будут надрываться, крутя педали велосипедов. А летом, надорвавшись от зимнего сафари, массово побегут приобретать автомобили.
Сергей Б
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29 октября в 12:11
И вообще, не в личных автомобилях дело, которые в Сургуте скорее необходимость, чем роскошь. Люди детей возят по садам, школам, секциям. Люди по грибы ягоды ездят, на рыбалку. Люди на дачи ездят. Людям для работы авто необходимы. И т.п. и т.д..

И все это в стране и где земли немерено и большие расстояния.

И очень странно, когда, борясь за комфортную жизнь для граждан – борются с самими гражданами. Хотя, для России ничего странного. Все же родом из народа – и чиновники и граждане.
444 Ю.Н.
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29 октября в 12:12
У вас, Юрий, получается, что на Сургуте надо жирный крест поставить. Раз уж, начиная с совка, наворотили дел с многоэтажным строительством, то все - вычеркнуть к чертовой матери. Пусть таким и помирает. Но вы не учитываете одного маленького обстоятельства. Начальство-то собралось практически еще один такой же Сургут построить, чтобы до 500 тысяч население довести. А тут уж, по-моему, регулярные заметки Дмитрия Щеглова как нельзя кстати. Это дважды два четыре надо знать не начальству (им все божья роса), в первую очередь - жителям Сургута. Избирателям, знакомым, друзьям, семьям чиновников. Чтобы не было им покоя нигде. И за чашкой кофе в газете в нос тычут, мол, так нельзя, невозможно, немыслимо в XXI-м веке делать. И в ресторане дадут понять, что во всем мире так не строят, так не живут. И на встрече одноклассников про двухэтажный Лондон расскажут. И стоматолог, пока с разинутым ртом в кресле товарищ сидит, что-нибудь эдакое про освоение промзон ввернет. И дома любимая теща, жена с сыном-двоечником в одну дуду - что ж ты старый пень делаешь, когда все знают - на эти грабли уже сто раз в истории прыгали с неизменным результатом. Может, хоть так удастся достучаться до ... Не знаю, разумом это не назовешь, но что-то же должно в голове оставаться. Мыло же люди не едят. Норовят икру все больше...
Я Дмитрия поддерживаю.
Ю.Н. 444
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29 октября в 12:15
Ну, не то чтобы крест поставить, но... Я все-таки за эволюцию, а не за революцию. Гетто не снести, так что картинки из лондонов и норвегий всяких для нас еще очень долгое время будут оставаться картинками. А вот более-менее решаемые темы педалировать надо, уверен. Тротуары там, газоны и прочее. Хотя, как показывает практика, даже этот предплинтусный уровень слишком высок для нашего городского чиновника.
Сергей Б
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29 октября в 12:29
…тротуары там, газоны и прочее», стояночные места, малоэтажное жилье где еще участки остались, ботанический сад, крытый геодезическими куполами и т.п..

Ну уж точно не раскулачивать и не расстреливать граждан, у которых личное авто.
Сергей Б
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29 октября в 12:32
В раскулачивании автомобилистов, как-то либералы со сталинистами прям ноздря в ноздрю во мнении сходятся. Может это в России одно и тоже?..
Д.Щеглов Сергей Б
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29 октября в 12:44
Я бы не называл этот процесс "раскулачиванием" (как минимум, со стороны т.н. либералов). Дело совсем в другом. Просто практика всего мира показала, что нельзя удовлетворить потребности автомобилизации - расходы на дороги (строительство + содержание), парковки (строительство + содержание + занятая земля, на которой могли быть детсады/парки), развязки и так далее. Это происходит бесконечно, и с каждой итерацией забирает все больше ресурсов, и конца этому нет. И это при условии, что как правило автомобилями владеют и пользуются меньше половины граждан. Поэтому все города мира переключают приоритеты на общественный транспорт, последовательно улучшая систему и комфорт работы общественного транспорта и ухудшая условия для автомобилистов, стимулируя их пересаживаться в автобусы/метро и на велосипеды. Это, возможно, не единственно правильный путь (мало ли что еще придумают), но как минимум единственная реальная альтернатива существующему порядку.
йося
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29 октября в 12:48
Точка по раздаче бананов. На заднем плане — строящийся жилой небоскреб, цены за квартиру в котором превышают миллион фунтов (85 млн рублей)
-похоже на зоопарк.
Тонкий английский юмор.
Сергей Б Д.Щеглов
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29 октября в 12:56
Вах. Автомобиль сделал Америку и мериканцы уже сто лет этим благом пользуются. А россиянам только, только, личный автомобиль доступным стал и гоп-стоп? Что-то тут не сходится.

И все-таки, «прекрасную» жизнь надо начинать с того – чему нас учит семья и школа. Чтобы разные казусы не возникали.

Разруха в голове – классика.
Сергей Б
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29 октября в 13:04
Вообще страшное дело получается. Получается, что советская идеология была правильной – зарплата граждан не должна превышать текущие расходы, чтоб не забуржуялись и транспорт только общественный, чтоб тоже не забуржуялись.

От Дмитрия не ожидал.
Сергей Б
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29 октября в 13:06
Забыл сказать – тех, у кого малиновые штаны это не касается.
Сергей Б
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29 октября в 13:21
Блин, тут Дмитрий велосипедами мозги запудрил, а самое главное то – какие там доходы у граждан в англиях? Может у них на автомобиль денег не хватает. Кстати, сколько они там стоят?
Д.Щеглов Сергей Б
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29 октября в 13:21
Я попробовал с вами поговорить, и быстро понял, почему несколько недель назад прекратил это делать. Потому что я пишу одно, а вы все перековеркиваете и переиначиваете раз пять. Исправляюсь.
Сергей Б Д.Щеглов
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29 октября в 13:24
Вы же сами говорили, что на Сиа комментаторы не хухры-мухры – злые.
Сергей Б Д.Щеглов
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29 октября в 13:28
И я не переиначиваю, просто пытаюсь разобраться – «Что ты имела в виду?»
mention
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30 октября в 01:41
Хорошая статья, было интересно читать.
Думаю для нашего климата зимой все-же нужен теплый транспорт.
Надо начинать с головы, пересаживаем всех чиновников на общественный транспорт, причем так чтобы без билетика на работу не пускали
Возможно тогда повысится комфорт в этом транспорте и люди станут охотнее отказываться от автомобилей.
Обратите внимание на водителей маршруток, которые со стороны не людей везут, а дрова. Или на водителей автобусов которые частенько подрезают другие транспортные средства. В общем много чего происходит в нашем общественном транспорте, поэтому да, оно доступно, но не комфортно. Такси, может выходить дороже содержания своего транспорта, но выгоднее с точки зрения экономии времени. Нужна золотая середина!

Возможно децентрализованное управление было бы интересно в рамках нашего города, но не поспособствует ли это раздуванию аппарата чиновников...
Сергей Б
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30 октября в 10:40
Ладно. Претензии Дмитрия Щеглова в свой адрес принимаю, но с оговоркой: чувство юмора, это пожалуй единственное, что может спасти обычных граждан проживающих в этой стране от хронической депрессии и тупой агрессии.

Начнем с децентрализации управления. Камушек скорее всего в огород Москвы. В Сургуте децентрализовывать нечего, поскольку по численности населения Сургут примерно равен одному из 32 районов Лондона.

Сокращение единиц личного транспорта. Конечно, развитие сети общественного транспорта в Сургуте снизило бы использование личного транспорта в городе, но не его количество. Совершенно очевидно, что от личного транспорта в Сургуте никто отказываться не будет. Поэтому выход из дефицита парковочных мест, это все-таки банальное создание парковочных мест в достаточном количестве.

Развитие сети общественного транспорта в Сургуте тоже вопрос интересный. Увеличение парка автобусов и размера самих автобусов не приведет к разгрузке автомагистралей Сургута. Качественный скачок в развитии общественного транспорта, те же трамваи и монорельсовый транспорт, требуют строительства новых транспортных сетей и финансовых вложений, вопрос: у Сургута как у города есть такие перспективы роста, чтобы серьезно вкладываться в развитие общественного транспорта?

Нет, конечно, администрация города уверяет, что Сургут скоро достигнет численности населения в полмиллиона. Но смутные сомнения имеются. А может администрация, делая такие заявления не опирается на факты, а просто руководствуется текущими личными меркантильными интересами, чтобы иметь обоснования для создания крупных проектов и заработать на них. Та же концессия теплосетей.

И опять же заметьте, куда администрация собирается расселять растущее по численности, со слов чиновников, население? В малоэтажное жилье как в Лондоне? Нет, надо думать в муравейники – скопление людей и машин. Здесь есть чему поучится у Лондона и не только. Совершенно очевидно, что малоэтажное газифицированное жилье решило бы проблему с парковками для проживающих и с теплосетями, вместе взятыми. Ну а уж по комфортной среде проживания малоэтажное жилье никакие мега проекты парков и ядер города не переплюнут.

Дороги, тротуары, велодорожки. С этим в Сургуте вроде не так уж и плохо. Строят, ремонтируют. С велодорожками конечно не очень. Ну так выделить на тротуарах, нарисовать краской.

Вопрос качества, дорог и тротуаров, время от времени возникает. Здесь конечно можно постараться чтоб не хужей чем в Лондоне. Но вот странное дело, вопрос стоимости строительства и ремонта дорог, и тротуаров, как-то находится в тени. Может стоимость работ такая как в Лондоне, а граждане то и не знают. Типа, это не ваше дело. А было бы странно, если бы строительство дорог и тротуаров в Сургуте по цене обходилось как в Британии или даже больше. Потому что экономики разные. Потому что в Британии разница в доходах между истеблишментом и средним классов не превышает шесть раз, а в России эта разница в шестьдесят раз.

И вот тут возникает вопрос: может в России две экономики? Одна для истеблишмента, к которому можно отнести и руководящих лиц из администрации, а другая для граждан.

Так пардон, зачем тогда государственной администрации вообще ориентироваться на потребности граждан, если эта администрация живет в другой экономики, которой и озабочена. Ну, вот с этого надо было и начинать.
Сергей Б
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30 октября в 11:39
Еще можно добавить, что современный Лондон создали религиозно верующие люди. А в России пробел – 100 лет атеизма. Не маленький такой.

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В сети набирает популярность сервис BubbleFace
Константин Шперлинг, Анастасия Якупова 24 октября в 19:38
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Как живут и умирают пешеходы

Как живут и умирают пешеходы
И как высокую смертность россиян на дорогах можно исправить, если обратить внимание на опыт передовых стран
Дмитрий Щеглов 24 октября в 02:08
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Тарас Самборский: «Я сделал карьеру в любимой профессии и не дал себя трахнуть никому. Я счастливый человек»

Тарас Самборский: «Я сделал карьеру в любимой профессии и не дал себя трахнуть никому. Я счастливый человек»
Откровенное интервью с издателем «Нового Города» и siapress.ru о коллективе, семье, политических покровителях, продаже бизнеса и «эмиграции»
Анна Богдевич 23 октября в 18:27
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Речь идет не о необходимости концессии в Сургуте, а о необходимости заключения соглашения с вполне определенными людьми

Речь идет не о необходимости концессии в Сургуте, а о необходимости заключения соглашения с вполне определенными людьми
Владимир Самборский 23 октября в 11:02
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Семь вопросов о концессии, которые задали депутаты Сургута. Ответы думу не устроили

Семь вопросов о концессии, которые задали депутаты Сургута. Ответы думу не устроили
Илья Низовских 23 октября в 07:01
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Найдите их и убейте

Найдите их и убейте
​В свете трагедии в Саратове, где была убита 9-летняя девочка, россияне в очередной раз просят Кремль снять мораторий на смертную казнь.
Илья Низовских 22 октября в 21:55
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