​10 фактов о Лондоне, на которых Сургут мог бы поучиться

Лондон сейчас – одна из столиц мировых финансов, а также центр борьбы с автомобилизацией и развития «умных» технологий в городской среде. Несмотря на то, что жизнь мегаполиса существенно отличается от жизни небольших городов, мы выделили несколько интересных фактов про столицу Великобритании, которые могут быть полезны Сургуту.

1. Лондон не управляется из единого центра

Мэр Лондона Садик Хан, строго говоря, не управляет своим городом как Сергей Собянин рулит Москвой или Вадим Шувалов – Сургутом. Столица Соединенного Королевства разбита на 32 района (население самых крупных – около 300 тысяч человек), которые обладают достаточно мощными полномочиями и независимостью. Их руководство определяется через выборы, которые проходят каждые четыре года – там избираются районные советы (council), в которых победившая партия определяет главу и фактически формирует управленческий аппарат этой территории. Они же оперируют бюджетами своего района, к ним поступают налоги и сборы, и так далее – в общем, полноценные города в рамках города.

Вот краткая схема системы управления Лондоном. Объяснить ее практически невозможно, но они так живут, и получается неплохо

Так, например, разрешение на строительство выдает администрация района, и именно она в переговорах с застройщиком обсуждает параметры и этажность зданий, а мэр Лондона влияет на это только работой с мастер-планом города (и другими общими для столицы документами), который «спускается» на места. Приказать местному главе что-то сделать мэр не может.

2. Лондонцы получают от мэра деньги на благоустройство, если собирают часть суммы сами

В Лондоне, как и в российских городах, власть софинансирует благоустройство в районах, но на особых условиях. Если жители нескольких домов придумали какой-то проект по усовершенствованию своего жизненного пространства, они могут получить от мэра до 20 тысяч фунтов (1,7 млн рублей), если соберут половину (в некоторых случаях, если район бедный – 25 процентов) суммы. Разница в том, что лондонцы зачастую не просто скидываются на благоустройство, как в России, а подходят к процессу творчески: устраивают аукционы, концерты, привлекают спонсоров.

В итоге статистика получилась такой: в 2015 году, когда тема краудфандинга была запущена, мэр выделил на 35 проектов 600 тысяч фунтов (51 млн рублей), а лондонцы на них же собрали 830 тысяч фунтов (70,5 млн рублей).

3. В Лондоне не получится построить небоскреб, который затмит важную достопримечательность

Несмотря на высокую самодеятельность районных глав, они не могут согласовать стройку небоскреба, который бы закрыл перспективу, например, на Вестминстерское аббатство, или стал бы доминантой над Тауэром. Для этого в Лондоне действуют особые архитектурные правила линий обзора. Будь такие нормы в Сургуте – рядом с храмом Преображения Господня не появился бы комплекс «Возрождение».

4. Высотное строительство возможно только возле крупных транспортных узлов

Крупные влиятельные девелоперы, которые жаждут строить как можно более высокие жилые дома, чтобы продать больше квартир – реальность не только российская, но и британская. Разница в том, что в Лондоне разрешение на высокоэтажное строительство можно получить только в том случае, если рядом находится достаточно мощный транспортный узел. Это видно по макету города, где высотки (как для жилья, так и для бизнеса) вылезают «островками», а большая часть Лондона по-прежнему малоэтажна.

Подобные «островки» небоскребов разбросаны по всему Лондону

Вполне стандартный жилой район Лондона — цепочка двухэтажных таунхаусов

То есть это абсолютная противоположность российскому подходу, по которому сначала строится гигантский дом, а потом к нему подводят какой-нибудь один несчастный автобусный маршрут или когда-нибудь там появляется станция метро (если речь о мегаполисе). Это в том случае, если к нему вообще подведена дорога. В общем, есть чему поучиться у англичан.

Они, кстати, дошли до подобных истин не сразу, а в ходе послевоенного строительства крупных жилых комплексов, которые, в случае транспортной отрезанности от города, быстро превращались в дикие трущобы и приходили в упадок (в одном из таких, например, Стенли Кубрик снимал свой знаменитый «Заводной апельсин»). В итоге город потратил сотни миллионов фунтов на подведение к подобным районам метро и наземных поездов (DLR), что возвращало их в нормальное состояние.

5. Лондон всё меньше внимания уделяет парковкам

«Священная корова» российских проектировщиков – количество паркомест возле нового жилого дома или офиса, в меньшей степени волнует Лондон. Определенные нормативы там существуют, но они колеблются от района к району, и могут вообще отменяться в случае особого строительства – например, в новых деловых районах, типа Canary Wharf, стоят сплошные небоскребы на многие тысячи рабочих мест, а парковок практически нет (зачастую их немного и они в цоколе).

Дело в том, что в Лондоне в принципе идет большая кампания, которая стимулирует отказываться от личного автомобиля в пользу велосипедов и общественного транспорта. Сейчас в столице Британии 36 процентов населения катаются на машинах, к 2041 году, по планам мэрии, их доля должна снизиться до 20 процентов.

То есть в ведущих городах мира осознали, что прокормить зверя под названием «личный автомобиль» в принципе невозможно, сколько ни строй магистралей и парковок. Будущее – за общественным транспортом и пешеходно-велосипедной инфраструктурой. Даже если у вас очень холодно и снежно (об этом ниже).

6. В Лондоне владеть машиной – дорогое удовольствие

Стоит начать с того, что в принципе парковать машину в Лондоне стоит недешево. Даже если вы живете не в центре (а там, как правило, парковки располагаются вдоль дорог или на небольших участках возле домов), то отдавать придется в среднем от 50 до 300 фунтов в месяц – это от 4250 до 25500 рублей. Покупка паркоместа будет стоить очень дорого – десятки тысяч фунтов.

Въезд в центр Лондона стоит 11,50 фунтов (почти 1000 рублей) в день. Кроме того, в городе есть так называемые Ultra Low Emission Zone (зона ультра-низких выхлопов), для въезда в которые старым машинам с сильными выхлопами будет стоит 12.50 фунтов (1050 рублей), а для крупных грузовиков – все 100 фунтов (8500 тысяч рублей).

Городские власти планируют постепенно распространить ULEZ на весь Лондон и таким образом сократить количество желающих кататься на машинах (как минимум бензиновых) и сделать воздух чище.

7. А вот велосипеды там продвигают очень активно

Ежедневно лондонцы совершают более 700 тысяч поездок на велосипедах. Это, конечно, не уровень Амстердама или Копенгагена, но тоже очень много. Причем сторонники велосипедных поездок не прерываются на время частых дождей и на время выпадения снега (если оно происходит). В то же время город в целом и отдельные районы в частности активно вкладывают деньги в велосипедную инфраструктуру – дорожки, парковки, перехватывающие стоянки для велосипедов, и так далее.

А также в одном из районов города идет эксперимент с созданием «тихих» территорий, где количество машин будет минимальным, и приоритет в движении даже на дорогах отдается велосипедистам и пешеходам (об этом необычном явлении мы напишем отдельный материал).

8. Лондон активно осваивает территории старой промышленной застройки

Раньше Лондон был промышленной столицей мира, но с тех пор производство из него утекло в более дешевые районы мира, и осталось множество территорий типа «промзона». И она активно осваивается – на месте бывших заводов иногда строят различные конгресс-холлы, спортивные объекты или парки, иногда пустующее здание перестраивают, украшают и адаптируют под культурные или офисные центры.

Так, из бывшей угольной электростанции Баттерси, которая прекратила работу в 1983 году, ныне делают новый район с престижным жильем, ресторанами и офисными помещениями, куда в 2021 году переедет британский филиал Apple.

Вероятно, Сургуту тоже нужно будет рано или поздно посмотреть на север города, занятый промзоной, и взяться за его вторичное освоение.

9. Лондонские власти очень много знают про своих жителей (те недовольны)

Власти Лондона собирают огромное количество данных о жителях и гостях города. Делается это в основном при помощи информации со смартфонов. При помощи этих данных, например, формируется полная картина перемещений народа по городу, что позволяет отлаживать транспортную систему. А еще в Лондоне – самая крупная в мире сесть уличных камер слежения с системой распознавания лиц, и это, с одной стороны, усиливает безопасность, но сильно напрягает общественность, которая пытается сберечь неприкосновенность частной жизни.

10. В Лондоне есть место, где каждый день бесплатно раздают тысячи бананов

Под конец – забавный факт из жизни британской столицы. Возле офиса Amazon каждый день идет бесплатная раздача бананов. Эту акцию компания запустила в 2015 году в качестве своеобразной пиар-кампании и стимулирования здорового питания лондоцев, и с тех пор выдала страждущим несколько миллионов бананов.

Точка по раздаче бананов. На заднем плане — строящийся жилой небоскреб, цены за квартиру в котором превышают миллион фунтов (85 млн рублей)

Местные бедняки пользуются случаем и набивают сумки халявными плодами доброты одной из богатейших компаний мира. (Интересно, что бы в имиджевых целях мог раздавать на улицах Сургутнефтегаз?)