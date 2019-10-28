16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,8700   EUR  70,8382  

​В Сургутском районе планируется масштабный ремонт и строительство транспортных сетей

На эти цели в следующем году из бюджета муниципалитета выделят рекордные 250 млн рублей. Общая сумма необходимая для ремонта и строительства в транспортной сфере составляет порядка 1,3 млрд рублей. Объем отремонтированных дорог при этом на ближайшие три-четыре года составит около 230 тысяч кв. м.

По словам главы Сургутского района Андрей Трубецкого, крупные траты позволят начать комплексный ремонт дорог с охватом всех поселений, вместо залатывания ям.

В проект бюджета на следующий год принималась информация по проблемным территориям от глав поселений. В перечень уже вошли более 25 объектов из всех 13 поселений. Для запланированного объема на сегодняшний день необходимо выделить из местной казны порядка 860 млн рублей. Эту сумму разобьют на три-четыре года.

Трубецкой уточнил, что к строительству дорожной сети администрация старается привлечь деньги из окружного бюджета, а также от недропользователей.

Также в реализации планов муниципалитету помогают окружные власти — для строительства дорожной сети в микрорайоне Гидронамыв в Белом Яре из югорской казны выделят более 400 млн рублей в течение нескольких лет, и еще 50 млн рублей — это софинансирование муниципалитета на данный объект.

Кроме того, ремонта требует перевесный мост через ручей в Белом Яре. Сейчас он находится в аварийном состоянии. «Здесь мы проведем ремонт за счет средств местного бюджета. Необходимая сумма — почти 58 млн рублей. Хочу сказать жителям поселения, что эти деньги мы предусматриваем в своем бюджете и постараемся приступить к проектным работам и непосредственно ремонту как можно скорее», — отметил глава Сургуткого района.

Стоит отметить, что помимо информации от чиновников администрация муниципалитета учитывает мнение жителей поселений. В группе «Глава в районе» в соцсети «Вконтакте» и на странице мэрии в Facebook каждый желающий мог указать на проблемные участки дорог.

Кроме того, пользователи сети ознакомились с полным списком планируемых к реконструкции дорог. «Чиновники могли что-то упустить, поэтому в ближайшее время мы займемся доработкой проекта и сбором мнения жителей муниципалитета. Также планируем утвердить план по капитальному строительству и реконструкции транспортных объектов, — пояснил глава. — Надо работать, имея четкий план. Это касается всех направлений».

Стоит отметить, что жители района активно комментируют и предлагают администрации свои идеи по модернизации транспортной сети. В соцсетях уже высказались пользователи из Лянтора, Сайгатина, Солнечного, Федоровского и Нижнесортымского.

Также Андрей Трубецкой проявил инициативу начать работу в этом направлении с отдаленных и труднодоступных поселений. «Десятилетиями ни копейки не вкладывалось в ремонт и строительство новых дорог в Сытомино, Лямина, Высоком Мысе, Русскинской. Как глава района, я поддерживаю предложения начать активную реконструкцию транспортной сети именно там. В малых поселениях крайне низкая финансовая обеспеченность и состояние дорог там действительно плачевное», — заключил глава муниципалитета.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

28 октября в 17:09, просмотров: 343, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Разделяя боль утраты…

Разделяя боль утраты…
27 октября не стало Григорьева Андрея Семеновича.
Генеральный директор АО «СПОПАТ» А.В.Попов 28 октября в 17:19
1347 0
​В Сургутском районе планируется масштабный ремонт и строительство транспортных сетей

​В Сургутском районе планируется масштабный ремонт и строительство транспортных сетей
Анастасия Якупова 28 октября в 17:09
342 0
​Чиновники и депутаты Сургута стали героями комиксов

​Чиновники и депутаты Сургута стали героями комиксов
В сети набирает популярность сервис BubbleFace
Константин Шперлинг, Анастасия Якупова 24 октября в 19:38
4803 12
Как живут и умирают пешеходы

Как живут и умирают пешеходы
И как высокую смертность россиян на дорогах можно исправить, если обратить внимание на опыт передовых стран
Дмитрий Щеглов 24 октября в 02:08
1560 24
Тарас Самборский: «Я сделал карьеру в любимой профессии и не дал себя трахнуть никому. Я счастливый человек»

Тарас Самборский: «Я сделал карьеру в любимой профессии и не дал себя трахнуть никому. Я счастливый человек»
Откровенное интервью с издателем «Нового Города» и siapress.ru о коллективе, семье, политических покровителях, продаже бизнеса и «эмиграции»
Анна Богдевич 23 октября в 18:27
4115 54
Речь идет не о необходимости концессии в Сургуте, а о необходимости заключения соглашения с вполне определенными людьми

Речь идет не о необходимости концессии в Сургуте, а о необходимости заключения соглашения с вполне определенными людьми
Владимир Самборский 23 октября в 11:02
3940 14
Семь вопросов о концессии, которые задали депутаты Сургута. Ответы думу не устроили

Семь вопросов о концессии, которые задали депутаты Сургута. Ответы думу не устроили
Илья Низовских 23 октября в 07:01
1368 2
Найдите их и убейте

Найдите их и убейте
​В свете трагедии в Саратове, где была убита 9-летняя девочка, россияне в очередной раз просят Кремль снять мораторий на смертную казнь.
Илья Низовских 22 октября в 21:55
1225 13
Всю свою жизнь он посвятил призванию - учить детей

Всю свою жизнь он посвятил призванию - учить детей

Дума Сургута 22 октября в 18:11
963 0
​Как дорожал проезд в Сургуте на протяжении 16 лет

​Как дорожал проезд в Сургуте на протяжении 16 лет
Анастасия Семихатских 22 октября в 15:27
1155 6
Ушел из жизни основатель школы № 46 Николай Фёдорович Иванисов

Ушел из жизни основатель школы № 46 Николай Фёдорович Иванисов
Коллектив администрации г. Сургута 21 октября в 18:32
1916 5
​Единственная женщина среди губернаторов: 12 фактов о Наталье Комаровой

​Единственная женщина среди губернаторов: 12 фактов о Наталье Комаровой
Редакция СИА-ПРЕСС 21 октября в 17:11
2590 11
Что делать, если со счёта списали деньги за кредит, который вы не брали?

Что делать, если со счёта списали деньги за кредит, который вы не брали?
Кристина Горобченко, старший помощник прокурора Сургута 21 октября в 12:12
1297 1
​Командир сургутского ОМОН «Стерх» — о несанкционированных митингах, кадровом дефиците, службе в Чечне и страхах

​Командир сургутского ОМОН «Стерх» — о несанкционированных митингах, кадровом дефиците, службе в Чечне и страхах
Интервью с полковником полиции Евгением Дерягиным
Анастасия Якупова 21 октября в 08:32
1595 12
​Депутаты Сургута обратятся к губернатору с просьбой повысить тарифы для своих избирателей

​Депутаты Сургута обратятся к губернатору с просьбой повысить тарифы для своих избирателей
Сергей Глинских, сургутянин 19 октября в 17:26
6611 22
Может, хватит уничтожать город?

Может, хватит уничтожать город?
Помните, недавно на Энергетиков вырезали березовую рощу? Город утерся. Теперь получите еще одну варварскую вырубку
Кирилл Акинцев, сургутянин 18 октября в 09:57
3115 25
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика