​В Сургутском районе планируется масштабный ремонт и строительство транспортных сетей

На эти цели в следующем году из бюджета муниципалитета выделят рекордные 250 млн рублей. Общая сумма необходимая для ремонта и строительства в транспортной сфере составляет порядка 1,3 млрд рублей. Объем отремонтированных дорог при этом на ближайшие три-четыре года составит около 230 тысяч кв. м.

По словам главы Сургутского района Андрей Трубецкого, крупные траты позволят начать комплексный ремонт дорог с охватом всех поселений, вместо залатывания ям.

В проект бюджета на следующий год принималась информация по проблемным территориям от глав поселений. В перечень уже вошли более 25 объектов из всех 13 поселений. Для запланированного объема на сегодняшний день необходимо выделить из местной казны порядка 860 млн рублей. Эту сумму разобьют на три-четыре года.

Трубецкой уточнил, что к строительству дорожной сети администрация старается привлечь деньги из окружного бюджета, а также от недропользователей.

Также в реализации планов муниципалитету помогают окружные власти — для строительства дорожной сети в микрорайоне Гидронамыв в Белом Яре из югорской казны выделят более 400 млн рублей в течение нескольких лет, и еще 50 млн рублей — это софинансирование муниципалитета на данный объект.

Кроме того, ремонта требует перевесный мост через ручей в Белом Яре. Сейчас он находится в аварийном состоянии. «Здесь мы проведем ремонт за счет средств местного бюджета. Необходимая сумма — почти 58 млн рублей. Хочу сказать жителям поселения, что эти деньги мы предусматриваем в своем бюджете и постараемся приступить к проектным работам и непосредственно ремонту как можно скорее», — отметил глава Сургуткого района.

Стоит отметить, что помимо информации от чиновников администрация муниципалитета учитывает мнение жителей поселений. В группе «Глава в районе» в соцсети «Вконтакте» и на странице мэрии в Facebook каждый желающий мог указать на проблемные участки дорог.

Кроме того, пользователи сети ознакомились с полным списком планируемых к реконструкции дорог. «Чиновники могли что-то упустить, поэтому в ближайшее время мы займемся доработкой проекта и сбором мнения жителей муниципалитета. Также планируем утвердить план по капитальному строительству и реконструкции транспортных объектов, — пояснил глава. — Надо работать, имея четкий план. Это касается всех направлений».

Стоит отметить, что жители района активно комментируют и предлагают администрации свои идеи по модернизации транспортной сети. В соцсетях уже высказались пользователи из Лянтора, Сайгатина, Солнечного, Федоровского и Нижнесортымского.

Также Андрей Трубецкой проявил инициативу начать работу в этом направлении с отдаленных и труднодоступных поселений. «Десятилетиями ни копейки не вкладывалось в ремонт и строительство новых дорог в Сытомино, Лямина, Высоком Мысе, Русскинской. Как глава района, я поддерживаю предложения начать активную реконструкцию транспортной сети именно там. В малых поселениях крайне низкая финансовая обеспеченность и состояние дорог там действительно плачевное», — заключил глава муниципалитета.