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Хоругви на глазах

Жители одного из домов Санкт-Петербурга решили провести крестный ход против тараканов. В смысле, не против всего вида, а конкретно против тех тараканов, которые им докучают и выселить которых не получается классическими методами. «Просто человеческими усилиями мы не можем избавиться от них. Нам нужна помощь единственной Силы, способной их прогнать — помощь Господа, Творца и Создателя всяческих», — написали инициативные петербуржцы в объявлении на подъезде.

Понятно, что многие наши сограждане изрядно поиздевались в сети над этой инициативой: например, предположили, что будет, если тараканы первыми проведут крестный ход об избавлении от людей. Все это в какой-то степени смотрится весело, но демонстрирует одну жуткую особенность нашей российской действительности.

Она в том, что реальные, опробованные современностью действия по решению конкретных проблем некоторые наши соотечественники подменяют попыткой обратиться к высшим силам. Проще говоря: хватают хоругви и начинают наворачивать круги вокруг своих сложностей в надежде, что высшие силы их решат (читай — что проблема рассосется сама собой).

Над крестным ходом против тараканов можно поржать. Ну, или попытаться объяснить верующим, что проще скинуться на найм услуг профессиональной дезинсекции. Но есть другие вещи, где не отдельные граждане, а целое государство отчаянно бегает с хоругвями, старательно не обращая внимание на опробованные всем миром мирские способы решить проблему.

В частности — ВИЧ. Эпидемия этого вируса у нас — на африканском уровне, и единственное отличие — что на черном континенте тенденцию более-менее переламывают, а у нас ситуация с каждым годом ухудшается. На все советы компетентных людей, что нужно вводить комплекс адекватных мер (в частности, сексуальное просвещение молодежи и необходимость предохраняться) нам отвечают, что на все воля Божья, а ВИЧ это вообще миф, который придумали американцы, чтобы нас поработить.

Так как государство далеко не всегда выделяет должные деньги на терапию против ВИЧ, которая позволяет зараженным по сути прожить более-менее нормальную жизнь и даже родить детей, а людей заражается все больше, речь идет о многих тысячах сломанных жизней. Именно из-за пещерного восприятия этой темы властью и некоторыми ее сторонниками.

Хоругви и молитвы хороши там, где они дают символическую поддержку участникам. Пускай священники опрыскивают ракеты святой водой — от этого они явно не будут хуже летать. Пускай будут крестные ходы против, я не знаю, атаки рептилоидов на Россию — если кому-то от этого полегчает и будет спокойнее — пожалуйста. Но все эти шествия с иконами против реальных тараканов, которых можно вытравить химическими способами, или против ДТП, которые можно прекратить комплексом мер по улучшению дорог и воспитанию водителей — это такой изощренный способ отвергнуть реальность и пустить свою жизнь на самотек. Как правило, из этого не получается ничего хорошего.


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