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​Чиновники и депутаты Сургута стали героями комиксов

В сети набирает популярность сервис BubbleFace

В сети набирает популярность сервис Bubble Face — сайт с помощью технологии машинного обучения способен обработать фотографии в стиле комиксов. Идею уже опробовали на своих руководителях в администрации Сургутского района. СИА-ПРЕСС присоединился к флешмобу и представил, как бы выглядели городские чиновники, депутаты и известные личности Югры на страницах графических романов.

Наталья Комарова, губернатор Югры

Вадим Шувалов, глава Сургута


Алексей Жердев, заместитель главы Сургута


Николай Кривцов, заместитель главы Сургута


Владимир Шмидт, заместитель главы Сургута


Анна Томазова, заместитель главы Сургута


Анна Шерстнева, заместитель главы Сургута


Владимир Богданов, генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз»


Андрей Трубецкой, заместитель главы Сургутский район


Наталья Красноярова, председатель думы Сургута


Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута


Владимир Болотов, депутат думы Сургута, председатель совета Сургутской торгово-промышленной палаты


Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута


Максим Слепов, депутат думы Сургута, главный врач городской поликлиники №1


Евгений Барсов, депутат думы Сургута, президент РОО «Федерация самолетного спорта Югры»

И бонус — редакция СИА-ПРЕСС в роли персонажей комиксов:

Тарас Самборский, издатель газеты «Новый Город» и ИА СИА-ПРЕСС


Людмила Осьминкина, главный редактор СИА-ПРЕСС


Анастасия Семихатских, шеф-редактор СИА-ПРЕСС


Дмитрий Щеглов, обозреватель СИА-ПРЕСС


Константин Шперлинг, корреспондент ИА СИА-ПРЕСС

Анастасия Якупова, корреспондент ИА СИА-ПРЕСС.

Смотрите также: как могли бы выглядеть в старости известные сурутяне.


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Сегодня в 19:38, просмотров: 215, комментариев: 1


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