Как живут и умирают пешеходы

Находясь в пресс-туре в Лондоне, я очень заинтересовался местным дорожным движением, а конкретно — тем, как местные жители переходят дороги. На первый взгляд россиянина, этот процесс представляет собой полнейший хаос: люди постоянно идут через проезжую часть на красный цвет светофоров, и им за это ничего не бывает.

Казалось бы — это должно приводить к массовой смертности и вообще аду. Оказывается, все ровно наоборот. Я разобрался, как все на самом деле, и что из опыта Британии может почерпнуть Сургут и в целом Россия.

Как убивают пешеходов

В 2017 году смертность на дорогах Великобритании (всей страны) составила 1800 человек, в 2018 — почти столько же, 1770. Процент погибших пешеходов тоже стабилен — около четверти, то есть 450-470 человек. К слову, это один из самых низких показателей в Евросоюзе: меньше на дорогах умирают только в Швейцарии, Швеции и Норвегии.

В России в 2017 году в ДТП погибли 19 тысяч человек, в 2018 — немного меньше, 18 тысяч (это примерно как население Покачей в Югре). При этом доля пешеходов чуть выше, но сопоставима — 5600 и 5100 человек соответственно (это около 28 процентов).

Если учесть население двух стран (Великобритания — 64,4 млн человек, Россия — 144,5 млн человек), то статистика не вдохновляет: в Соединенном Королевстве в ДТП ежегодно умирает один из 35,7 тысяч, в нашей стране — один из 8000. Если смотреть на смертность пешеходов, то становится еще грустнее: в Британии в год гибнет один из 137 тысяч граждан, в России — один из 28 тысяч. Разница — в пять раз.

Еще раз: британцев не штрафуют за неправильный переход?

Да, ни в одном кодексе Соединенного Королевства нет наказания за, условно, переход улицы в неположенном месте или на красный цвет светофора. Понятно, что люди не впадают в анархию, не кидаются под колеса и не пытаются прорваться сквозь плотный поток машин на другую сторону улицы. Но если они видят, что транспорта на полосе нет, или что машины достаточно далеко — они спокойно идут. Хотя некоторые предпочитают дождаться светофора и пойти на условно «более законных» основаниях.

Почему их так мало сбивают?

На то есть несколько причин. Поговорив с местными журналистами и прочитав несколько отчетов британского департамента транспорта, могу вывести несколько главных.

Основная причина: в Лондоне (вероятно, Великобритании в целом) довольно низкая средняя скорость движения транспорта. Этому способствуют несколько факторов:

— общая загруженность дорог не позволяет быстро гонять;

— дороги устроены таким образом, что водитель постоянно сбрасывает скорость: то из-за искусственных неровностей, то из-за сужения проезжей части, то из-за соответствующих знаков ограничения (к слову, этому еще способствует превращение перекрестков в круговое движение — этого я не видел в Лондоне, но видел в Скандинавии, перед въездом на круг водители всегда сбрасывают скорость);

— допустимое превышение скорости тут ниже, чем в России. Оно действует по принципу: ограничение скорости + 10 процентов + 2 мили в час (3,2 км/ч). То есть если действует запрет на разгон выше 30 миль в час (48 км/ч), то ты можешь ехать максимум 35 миль в час (56 км/ч, в России это было бы 67 км/ч), получается, чем ниже порог — тем ниже допустимая скорость;

— в центре Лондона постепенно вводится ограничение в 20 миль в час (32 км/ч) — городские власти посчитали, что даже если машина ударит пешехода на этой скорости, то шанс на его выживание в пять раз выше, чем при возможных 30 милях (48 км/ч). Заметьте: в России базовое ограничение по городу — 60 км/ч, а при нынешнем уровне допустимого превышения — 79 км/ч. Понятно, что на такой скорости столкновение с пешеходом скорее всего его убьет.

И это не все — если вы, например, решили разогнаться на допустимый предел возле школы — инспекторы могут вас прищучить. В некоторых случаях, когда высокая скорость потенциально опасна, допускаемый порог можно не учитывать. А еще: в Лондоне ОЧЕНЬ много камер, через которые нарушителям прилетает много штрафов.

Плюс: британцы стремятся к так называемому «vision zero» — полному устранению смертей на дорогах. И для этого они, не поверите, не планируют штрафовать зарвавшихся пешеходов, гуляющих по дороге как бог на душу положит, а при помощи: улучшения дорожной сети, подсветке пешеходных переходов, дополнительному и более тщательному обучению молодых водителей (они дают самый большой процент ДТП в стране), стимулированию развития беспилотных автомобилей и так далее.

Итого

Я не имею в виду, что в России нужно срочно отменить наказания для пешеходов за пересечение улиц в неположенном месте — сейчас это только усугубит наши проблемы со смертностью на дорогах. Я хочу сказать, что цивилизованный мир не останавливается на запретительных мерах, которые как бы обозначают: «парень, мы тебе сказали, чего нельзя делать — если ты это сделал, то дальше твои проблемы». Цивилизованный мир для спасения жизней на дорогах старается отсекать варианты событий, при которых человек в ДТП может погибнуть. В первую очередь это — планомерное сокращение скорости автомобилей на улицах.

Мне кажется, из перечисленного мной нет почти ничего такого, чего нельзя было бы реализовать в Сургуте и Югре.