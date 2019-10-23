В Нижневартовске изнасиловали девушку в подъезде. Сейчас делом занимается Следственный комитет, и пока специалисты не раскрывают обстоятельства произошедшего. Подробности преступления стали известны от очевидцев, жильцов того дома, где изнасиловали девушку.

«Мы обнаружили ее голую и всю в крови, вызвали скорую и мужа. Женщина в сознании, сидела где-то в кафе — вот результат», — написали свидетели в местных пабликах.

Причинно-следственную связь «если женщина находится вне дома с наступлением темноты, значит непременно ищет приключений» моментально поддержали пользователи сети.

Комментарии содержания «сама виновата» встречаются через один. Преступник, человек, нарушивший закон — просто не понял знаков отказа, запутался или же он самец, который может себе позволить воспользоваться женщиной, которая якобы и не против продолжения вечера.

Вот только всех подробностей мы не знаем: где сидела эта девушка и как. Да, и не в обстоятельствах дело — даже по предварительным данным, насильник затащил жертву в подъезд и душил ее. В современном обществе можно представить, что кто-либо заслужил подобное?

И почему-то никто из интернет-аналитиков не моделирует ситуацию, где несчастье случилось с близким человеком. Как бы отреагировал комментатор, если бы на месте изнасилованной девушки оказалась собственная жена, дочь, сестра или мать. Вероятно, тогда домостроевское мышление — забить неугодную женщину — сошло бы на «нет».