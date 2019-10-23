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Речь идет не о необходимости концессии в Сургуте, а о необходимости заключения соглашения с вполне определенными людьми

В думе Сургута прошло совещание, на котором обсуждалась возможность передачи в частные руки всей инфраструктуры городских теплосетей. Сначала с докладом выступил возможный концессионер — ООО «Корпорация СТС», а затем депутаты дали слово сургутянам. С речью к народным избранникам обратился бизнесмен Владимир Самборский. СИА-ПРЕСС публикует расшифровку его слов:

Прежде чем принимать какое-либо решение, нужно задать вопрос: нужно ли это? Докладчик без лишней аффектации говорит, что нужно.

Когда задаешься вопросами «почему, как, зачем» получаешь ясную, четкую картину. Это безусловно, вне всякого сомнения, выгодно. Только вот кому? Как только узнаешь фигуранта, — тогда выстраивается совсем другая картина. Теперь смотрите.

Ни разу не сдерживалось слово, которое давалось в таких сделках. В качестве примера приведу следующее. Фигуранта этой сделки знают очень хорошо в нашем регионе все слои населения. 20 лет назад они обещали построить пиковую котельную. И не построили. А все молчат. А власть знает.

Более того, решение о приватизации городских электросетей было принято против воли той думы. Почему так?

Прежде чем принимать решение, нужно было заказать энергоаудит. Это очень просто. Он стоит от 500 тысяч до миллиона рублей в месяц. Приезжает московская фирма или ленинградская – никаких наших! – и говорит о том, что в Сургуте избыток тепла. Я отвечаю за свои слова, если здесь есть хотя бы один теплоэнергетик, кроме докладчика, то он это знает. Да и докладчик наверняка тоже.

От 10 до 20 процентов – это избыток тепла. Я не говорю о прямых потерях при транспортировке и открытых форточках, речь просто о факте избытка. Без проведения энергоаудита эти разговоры можно считать лишь обменом мнений и никак иначе.

Следующий вопрос очень остроумно задал один человек: почему я должен платить за новых жителей? Вот строится новый микрорайон – прекрасно! Но почему мы должны платить за то, что там не хватает тепла? Где логика? – нет логики. Платить должен тот, кому это нужно. Я-то буду платить, мне наплевать на эти 200 рублей, но речь ведь не обо мне, а о жителях города, которые живут по-разному.

Об эффективности компании я приготовил документы. Эта фирма, которая работала в разных регионах нашей страны. В Ленинградской области они просадили четыре миллиарда и просто ушли. Фигурантом этой акции мы знаем все, я в том числе лично. Даже не хочется читать эти гадости, я не могу поверить, что вы не читали об этом – все есть в открытых источниках, некоторым из вас я разослал эти материалы, чтобы вы задумались. И мы хотим иметь дело с этими людьми?

Почему, что за загадка природы? В Сургуте я знаю минимум три прекрасные фирмы, но о них даже разговора не идет, а ведь у них опыт работы 20-25 лет.

Почему? Потому что речь идет не о необходимости концессии, а о необходимости заключения концессионного соглашения с определенными людьми.

Хочу сказать сверхважный момент. Город хочет вырасти до 500 тысяч человек. Вадим Николаевич, дарю вам схему, как наш город растет до 600 тысяч одним росчерком пера. Белый яр, Солнечный, Нефтеюганск, еще можно Нягань приписать.

Но 500 тысяч… Зачем, где они жить будут? «Построим. А вот поскольку всем не хватит тепла, тогда возьмем концессионера». Понимаете, выстраиваются ложные предпосылки, чтобы охмурять людей.

Докладчик не говорил о том, что есть разные способы отопления.

Я не говорю об углях и каминах. Я говорю о человеке здесь, в Сургуте, который построил несколько домов, которые отапливаются электричеством. И там отопление суммарно за горячую и холодную воду дешевле на тридцать процентов. Сторожук. Черный мыс. А они хотят протащить трубу с ГРЭС.

Что дешевле: протащить трубу или что-то другое? Очевидно, что выберут то, что принесет больше денег и выйдет дороже.

Это всё в принципе не изучалось. Примитивная схема – навешать лапши людям. Они считают, что тут сидят идиоты? Я так не считаю. И жители города так не считают.

Я ни слова не сказал о коррупции. Я исключаю этот фактор. Я не говорю о схемах. Я говорю о том, что этот бизнес не на пользу городу.

И последнее.

Я категорический сторонник концессии. Но на условиях города и с испытательным сроком, а также с депонированием средств потенциального инвестора под контролем администрации города. И никак иначе.

А в качестве испытания можно дать им не самое отлаженное хозяйство, а проблемное. Они рвутся в бой, они хотят показать, что они не такие, как написано о них в прессе. Вперед, забирайте канализацию. Пусть за два-три года улучшат состояние коллекторов и ливневок.

Сдайте в концессию систему канализации, а после ее реконструкции и модернизации, вернитесь через три года к обсуждению этой темы. Если это понадобится.

Система теплоснабжения у нас работает как одна из лучших во всей стране, особенно учитывая, что наш город находится на севере. Я ни разу не слышал об авариях. Это заслуга Юркина, Новицкого и Попова Владимира Афанасьевича.

Поэтому я считаю, что передача теплосетей в концессию абсолютно надумана и – добавлю фантастический допуск – с элементами «коррупционерности».

Прошу принять во внимание, если сочтете разумным то, что я сказал. Как дума примет решение, так и будет. Для этого и избирал вас, чтобы вы защищали интересы народа.

Удачи вам в этом выборе.

Хотя он и очевиден: нет, категорически нет.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 536, комментариев: 5


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Комментарии:
Gopnik
не нравится
Сегодня в 11:35
Молодец Трофимыч.Хоть и некоторые считают его демагогом. Молодца.
6xz34e
не нравится
Сегодня в 12:27
Заслуга толковых руководителей.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:25
Немножко импульсивно и сбивчиво.
Но лично я так понял.

Трофимыч, в принципе за концессии в том виде в каком это предполагается. То есть, когда концессионер вкладывает инвестиции в необходимое создание, модернизацию или ремонт чего-либо и потом закономерно получает оговоренную прибыль от вложенных инвестиций.

Но в случае с теплосетями Сургута все принципы концессии трещат по швам. То есть, сама надобность создания, модернизации и ремонта теплосетей в том объеме, который без всякого обоснования указывают лица из администрации, притянута за уши. И притянута за уши под выгоду определенных лиц.

И чего уж тут скромничать – это обычная коррупционная схема. Которые так любят российские чиновники.

Здесь появляются вопросы к депутатам.

В случае если необоснованность концессии теплосетей будет окончательно установлена, на повестке дня появится вопрос о соответствии главы города занимаемой должности? В связи с тем, что он на этой концессии настаивал.
Ну и тут, надо сказать, это вам не песок с дамбы тырить.

Ну и если депутаты в этом случае поступят как с пенсионной реформой – граждане мы плакали, утверждая концессию, но сделали все чтобы снизить причиняемый вам ущерб – то, конечно, на повестке дня возникнет вопрос о соответствии депутатов статусу народных представителей.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:33
Альберт, выводи яхту для залпа по Думе. На всякий случай.
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 13:36
Владимир Трофимович, спасибо Вам! Хоть одна здравая и выверенная точка зрения! Адекватные горожане именно так и воспринимают навязываемую городу Шуваловым и его компанией концессию. Юркина внедрили в теплосети не зря. Он уже в Кургане с Биковым и Бобровым эту схему провентилировал. Результат, судя по тем статьям, которые есть в Интернете, известен. Как выражается молодежь, полная ж..па.. Но у нас СЕВЕР. ТЕПЛО в домах - это главное! Зачем модернизировать то, что надежно работает? Правильное предложение - пусть сделают в городе ливневки, приведут в порядок канализацию. А не разевают рот на то, что принесет очень хорошую маржу. И не только БоБикАМ. Прям зла не хватает на этих жердевых!!!

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