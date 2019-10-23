Речь идет не о необходимости концессии в Сургуте, а о необходимости заключения соглашения с вполне определенными людьми

В думе Сургута прошло совещание, на котором обсуждалась возможность передачи в частные руки всей инфраструктуры городских теплосетей. Сначала с докладом выступил возможный концессионер — ООО «Корпорация СТС», а затем депутаты дали слово сургутянам. С речью к народным избранникам обратился бизнесмен Владимир Самборский. СИА-ПРЕСС публикует расшифровку его слов:

Прежде чем принимать какое-либо решение, нужно задать вопрос: нужно ли это? Докладчик без лишней аффектации говорит, что нужно.

Когда задаешься вопросами «почему, как, зачем» получаешь ясную, четкую картину. Это безусловно, вне всякого сомнения, выгодно. Только вот кому? Как только узнаешь фигуранта, — тогда выстраивается совсем другая картина. Теперь смотрите.

Ни разу не сдерживалось слово, которое давалось в таких сделках. В качестве примера приведу следующее. Фигуранта этой сделки знают очень хорошо в нашем регионе все слои населения. 20 лет назад они обещали построить пиковую котельную. И не построили. А все молчат. А власть знает.

Более того, решение о приватизации городских электросетей было принято против воли той думы. Почему так?

Прежде чем принимать решение, нужно было заказать энергоаудит. Это очень просто. Он стоит от 500 тысяч до миллиона рублей в месяц. Приезжает московская фирма или ленинградская – никаких наших! – и говорит о том, что в Сургуте избыток тепла. Я отвечаю за свои слова, если здесь есть хотя бы один теплоэнергетик, кроме докладчика, то он это знает. Да и докладчик наверняка тоже.

От 10 до 20 процентов – это избыток тепла. Я не говорю о прямых потерях при транспортировке и открытых форточках, речь просто о факте избытка. Без проведения энергоаудита эти разговоры можно считать лишь обменом мнений и никак иначе.

Следующий вопрос очень остроумно задал один человек: почему я должен платить за новых жителей? Вот строится новый микрорайон – прекрасно! Но почему мы должны платить за то, что там не хватает тепла? Где логика? – нет логики. Платить должен тот, кому это нужно. Я-то буду платить, мне наплевать на эти 200 рублей, но речь ведь не обо мне, а о жителях города, которые живут по-разному.

Об эффективности компании я приготовил документы. Эта фирма, которая работала в разных регионах нашей страны. В Ленинградской области они просадили четыре миллиарда и просто ушли. Фигурантом этой акции мы знаем все, я в том числе лично. Даже не хочется читать эти гадости, я не могу поверить, что вы не читали об этом – все есть в открытых источниках, некоторым из вас я разослал эти материалы, чтобы вы задумались. И мы хотим иметь дело с этими людьми?

Почему, что за загадка природы? В Сургуте я знаю минимум три прекрасные фирмы, но о них даже разговора не идет, а ведь у них опыт работы 20-25 лет.

Почему? Потому что речь идет не о необходимости концессии, а о необходимости заключения концессионного соглашения с определенными людьми.

Хочу сказать сверхважный момент. Город хочет вырасти до 500 тысяч человек. Вадим Николаевич, дарю вам схему, как наш город растет до 600 тысяч одним росчерком пера. Белый яр, Солнечный, Нефтеюганск, еще можно Нягань приписать.

Но 500 тысяч… Зачем, где они жить будут? «Построим. А вот поскольку всем не хватит тепла, тогда возьмем концессионера». Понимаете, выстраиваются ложные предпосылки, чтобы охмурять людей.

Докладчик не говорил о том, что есть разные способы отопления.

Я не говорю об углях и каминах. Я говорю о человеке здесь, в Сургуте, который построил несколько домов, которые отапливаются электричеством. И там отопление суммарно за горячую и холодную воду дешевле на тридцать процентов. Сторожук. Черный мыс. А они хотят протащить трубу с ГРЭС.

Что дешевле: протащить трубу или что-то другое? Очевидно, что выберут то, что принесет больше денег и выйдет дороже.

Это всё в принципе не изучалось. Примитивная схема – навешать лапши людям. Они считают, что тут сидят идиоты? Я так не считаю. И жители города так не считают.

Я ни слова не сказал о коррупции. Я исключаю этот фактор. Я не говорю о схемах. Я говорю о том, что этот бизнес не на пользу городу.

И последнее.

Я категорический сторонник концессии. Но на условиях города и с испытательным сроком, а также с депонированием средств потенциального инвестора под контролем администрации города. И никак иначе.

А в качестве испытания можно дать им не самое отлаженное хозяйство, а проблемное. Они рвутся в бой, они хотят показать, что они не такие, как написано о них в прессе. Вперед, забирайте канализацию. Пусть за два-три года улучшат состояние коллекторов и ливневок.

Сдайте в концессию систему канализации, а после ее реконструкции и модернизации, вернитесь через три года к обсуждению этой темы. Если это понадобится.

Система теплоснабжения у нас работает как одна из лучших во всей стране, особенно учитывая, что наш город находится на севере. Я ни разу не слышал об авариях. Это заслуга Юркина, Новицкого и Попова Владимира Афанасьевича.

Поэтому я считаю, что передача теплосетей в концессию абсолютно надумана и – добавлю фантастический допуск – с элементами «коррупционерности».

Прошу принять во внимание, если сочтете разумным то, что я сказал. Как дума примет решение, так и будет. Для этого и избирал вас, чтобы вы защищали интересы народа.

Удачи вам в этом выборе.

Хотя он и очевиден: нет, категорически нет.