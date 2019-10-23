Семь вопросов о концессии, которые задали депутаты Сургута. Ответы думу не устроили

В думе Сургута прошло очередное совещание, где обсуждалась возможность передачи теплосетей города в пользование корпорации СТС. На сессии присутствовали все депутаты, некоторые представители администрации, включая главу города, а также директор корпорации СТС Николай Казаков.

Дума решила отложить решение о передаче теплосетей Сургута на месяц, так как депутаты не получили полных ответов на свои вопросы от возможного концессионера, касающиеся его инвестиционной программы и условий соглашения с городом. Вопросов было много. СИА-ПРЕСС выделил основные сомнения народных избранников.

1. Тарифы могут подняться еще выше.

Чтобы заняться модернизацией сетей, концессионер поднимет тарифы. Планируется, что они вырастут почти на 300 рублей – в среднем на семью из двух человек. В течение последующих лет после заключения соглашения цены еще вырастут, но не так резко. Депутат Алексей Кучин предположил, что концессионер из-за непредвиденных расходов может повысить тарифы сверх своего плана. «Где-нибудь фиксируются предельные нормы роста тарифов в рамках соглашения?», – спросил Алексей Кучин. Директор корпорации СТС пообещал, что повышения тарифов сверх инвестплана не будет, однако на вопрос о фиксации предельных норм не ответил.

2. Концессионер не обязан устранять аварии.

Сейчас авариями в теплосетях занимается муниципальное предприятие ГТС. Его ликвидируют, так как место этой организации займет концессионер. При этом обязательства по устранению аварий на него не перекладываются, заметила председатель думы Надежда Красноярова: «Любая внештатная ситуация не учтена в финансовой модели, не прописана в условиях соглашения. Если мы заключили концессионное соглашение, мы закроем ГТС через год, а концессионер проработает ближайшие 25 лет. Если за этот период случится авария, а у администрации не будет мощностей для ее ликвидации, то что тогда делать?».

На ее вопрос ответил заместитель главы Сургута Николай Кривцов. Он сослался на существующий городской план по ликвидации ЧП и заявил, что у ГТС не исчерпывающая роль по их устранению – в ликвидации аварий участвуют также Сургутнефтегаз, ГРЭС-1, 2 и другие организации, однако такой ответ не развеял сомнений думы.

3. Ликвидация ГТС приведет к закрытию всех управляющих компаний в Сургуте.

Чтобы закрыть муниципальные предприятия, придется начать процедуру их банкротства. Зампред думы Артем Кириленко считает, что судебный процесс приведет не только к ликвидации СГМУП, но и закрытию всех управляющих компаний в городе: «Ликвидация будет не только «Тепловика» и ГТС, но и абсолютно всех управляющих компаний, потому что у них есть просроченные долги перед ресурсоснабжающими организациями. Судебные иски в управляющие компании разорят их».

Представители сургутских властей смотрят на вопрос оптимистичней. Замглавы Николай Кривцов предполагает, что как только в управляющие компании придут иски, они сразу же начнут эффективнее собирать с жильцов деньги, чтобы остаться на плаву.

4. Привлечение концессионера лишь вопрос смены менеджеров.

Депутат Татьяна Калиниченко заметила, что концессионер не привнесет с собой ни нового оборудования, ни дополнительных средств: «Получается, суть в том, что мы получаем за счет привлечения инвестора только управленческие решения, которые позволят эффективно использовать существующее оборудование? То есть вы не вносите денег, вы вносите только свои профессиональные компетенции, правильно?».

Директор СТС косвенно подтвердил вопрос депутата, заявив, что опыт не менее ценен, чем миллиарды привлеченных рублей.

5. Сургут может накопить 25-летний долг концессионеру, который выплатит за свой счет.

Если концессионер в процессе своей работы превысит плановые расходы, то всю разницу с реальными тратами должен возместить город. На это обратила внимание Надежда Красноярова: «За 25 лет, пока вы будете строить котельные и трубопроводы, стоимость строительства может вырасти из-за инфляции. По закону вы имеете право потребовать возместить разницу. Мы будем должны выкупить то, за что не доплатили за все эти годы. Это будет, это есть по закону, и от этого никуда не деться».

Директор корпорации считает, что не выпадет из своего планового бюджета. К тому же, по соглашению концессионер не может превысить стоимость объектов, которые он будет строить.

6. Непонятно, куда денется долг ГТС.

Зампредседателя думы Артем Кириленко заметил, что сейчас непонятно, куда денется долг, имеющийся у ГТС: «Что планируется делать с кредиторской задолженностью? Долги не входят в концессионное соглашение и в принципе в данном случае непонятно, как лежат в правовом поле».

Представители сургутской администрации вкратце пояснили, что весь имущественный комплекс ГТС перейдет концессионеру, включая долг. Артем Кириленко попросил муниципальных служащих подготовить подробный письменный ответ на этот вопрос.

7. Почему нельзя оставить ГТС?

Депутаты не понимают, откуда возникла сама необходимость передачи теплосетей в частные руки. «Нам реально нужна концессия или это дань времени? Или мы можем развиваться как развивались?», — спросил глава комитета думы по нормотворчеству Валерий Голодюк.

Депутаты хотят получить от властей Сургута ответ, что будет с городом, если с концессионером не получится подписать соглашение.

Для этого дума попросила администрацию составить альтернативную программу развития теплосетей на тот же период, с той же инвестиционной программой, с тем же повышением тарифов, но с сохранением муниципальных предприятий ГТС и «Тепловик».

Чиновники попробуют составить ответ в течение нескольких недель.

«Мы отдаем вам в руки основную инфраструктуру, которая обеспечивает нашу жизнь в течение почти девяти месяцев в году. Поэтому мы и задаем столько вопросов», - подытожила совещание председатель думы Надежда Красноярова.