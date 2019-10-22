Найдите их и убейте

В свете трагедии в Саратове, где была убита 9-летняя девочка, россияне в очередной раз просят Кремль снять мораторий на смертную казнь. Просят так, как давно не просили – таких горячих и массовых споров на эту тему не было уже давно.

Предположим, что смертную казнь все-таки вернули, и теперь убийц и насильников лишают жизни. Но устроит ли это людей? Остудит ли это их пыл? Закроет ли спрос на социальную справедливость, когда все виновные получают заслуженное наказание?

Нет.

Смерть от пули или вакцины не может искупить вину перед обществом, потому что это слишком быстрая смерть. Преступник не испытал тех мук, что причинил своим жертвам. Виновный должен страдать.

Дело в том, что смертная казнь – это развлечение для разгневанной толпыВысшая мера наказания должна быть публичным линчеванием с красочной демонстрацией наказания. Чем жестче был забит виновный, тем глубже люди почувствуют торжество справедливости. Потому что требование вернуть высшую меру наказания – это желание человека лично забить преступника до смерти самым жестоким образом.

Поэтому даже если смертную казнь вернут, это никого не устроит. Преступников будут стрелять за закрытыми дверями, и смерть их будет быстрой. Социальная справедливость не восторжествует, пока казни не начнут показывать по телевизору.

Но это не единственная проблема отмены моратория. Высшей мерой наказания будут злоупотреблять – сложно устоять перед легальным убийством. Да и от ошибки следствия никто не застрахован.

В конце концов, сильно ли смертная казнь жестче, чем то, что есть у нас сейчас? Навряд ли пожизненное наказание можно считать чем-то менее страшным, чем расстрел. Главная задача тюремных надзирателей в тюрьмах, где отбывают пожизненный срок – не дать заключенным совершить самоубийство. Их лечат и кормят (иногда насильно), чтобы они прожили как можно дольше, мечтая каждую минуту своей загубленной жизни о том, чтобы их прикончили.