16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,8600   EUR  71,1400  

Найдите их и убейте

​В свете трагедии в Саратове, где была убита 9-летняя девочка, россияне в очередной раз просят Кремль снять мораторий на смертную казнь.

В свете трагедии в Саратове, где была убита 9-летняя девочка, россияне в очередной раз просят Кремль снять мораторий на смертную казнь. Просят так, как давно не просили – таких горячих и массовых споров на эту тему не было уже давно.

Предположим, что смертную казнь все-таки вернули, и теперь убийц и насильников лишают жизни. Но устроит ли это людей? Остудит ли это их пыл? Закроет ли спрос на социальную справедливость, когда все виновные получают заслуженное наказание?

Нет.

Смерть от пули или вакцины не может искупить вину перед обществом, потому что это слишком быстрая смерть. Преступник не испытал тех мук, что причинил своим жертвам. Виновный должен страдать.

Дело в том, что смертная казнь – это развлечение для разгневанной толпыВысшая мера наказания должна быть публичным линчеванием с красочной демонстрацией наказания. Чем жестче был забит виновный, тем глубже люди почувствуют торжество справедливости. Потому что требование вернуть высшую меру наказания – это желание человека лично забить преступника до смерти самым жестоким образом.

Поэтому даже если смертную казнь вернут, это никого не устроит. Преступников будут стрелять за закрытыми дверями, и смерть их будет быстрой. Социальная справедливость не восторжествует, пока казни не начнут показывать по телевизору.

Но это не единственная проблема отмены моратория. Высшей мерой наказания будут злоупотреблять – сложно устоять перед легальным убийством. Да и от ошибки следствия никто не застрахован.

В конце концов, сильно ли смертная казнь жестче, чем то, что есть у нас сейчас? Навряд ли пожизненное наказание можно считать чем-то менее страшным, чем расстрел. Главная задача тюремных надзирателей в тюрьмах, где отбывают пожизненный срок – не дать заключенным совершить самоубийство. Их лечат и кормят (иногда насильно), чтобы они прожили как можно дольше, мечтая каждую минуту своей загубленной жизни о том, чтобы их прикончили.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

22 октября в 21:55, просмотров: 846, комментариев: 11


QR код
Комментарии:
Gopnik
не нравится
23 октября в 04:41
Это установка пущена сверху как и поклонение Сталину.
Gopnik
не нравится
23 октября в 04:58
Автоматически выходим из ЕСПЧ все правильно ведь там, геи одни сидят.
sst
не нравится
23 октября в 07:22
с нашими ручными судами и прогнившей полис.....полстраны невиновных сляжет...
Gopnik
не нравится
23 октября в 07:39
" Гибридная смертная казнь". Лисин, Березовский.
Сергей Б
не нравится
23 октября в 09:12
Вообще-то устанавливаемые меры наказания за преступные деяния и утверждения их неотвратимости, прежде всего призваны предотвратить эти преступные деяния перед страхом возмездия и исполнения наказания. И предотвращение преступлений, это целый комплекс мероприятий. Что касается меры самого наказания, которая с большей вероятностью может внушить страх маньякам чтобы остановить их, такую формулу наказания могут вывести только профессиональные психологи, специализирующиеся на маньяках и сотрудники органов, которые имели практический опыт общения с маньяками.
Ю.Н. sst
не нравится
23 октября в 10:47
Суды, полиция - это да. Но что с мозгом сограждан?

- Вы доверяете полиции?
- НЕЕЕЕЕТ!
- Вы доверяете суду?
- НЕЕЕЕЕТ!
- Вы хотите вернуть смертную казнь?
- ДААААА!
Швондер
не нравится
23 октября в 11:05
А что скажет товарищ яхтсмен?
Сергей Б
не нравится
23 октября в 11:28
Он Аврору на прямую наводку выводит.
kosha
не нравится
23 октября в 20:06
На каторгу ,без всяких условных и досрочное только в порядке исключения за особые заслуги перед органами. Стимул к исправлению должен быть только один - " ДБ" за каждое нарушение ,как в армии на губе.Только и читаешь в сводках : "....судимый недавно за тяжкое преступление..".
йося
не нравится
23 октября в 21:24
Мочить, без жалости и сострадания
Мочить, как бешеных собак,
Давить как тараканов
Травить как крыс
Выжигать каленым железом
йося
не нравится
23 октября в 21:25
Без суда и следствия и права на переписку

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Тарас Самборский: «Я сделал карьеру в любимой профессии и не дал себя трахнуть никому. Я счастливый человек»

Тарас Самборский: «Я сделал карьеру в любимой профессии и не дал себя трахнуть никому. Я счастливый человек»
Откровенное интервью с издателем «Нового Города» и siapress.ru о коллективе, семье, политических покровителях, продаже бизнеса и «эмиграции»
Анна Богдевич 23 октября в 18:27
2729 30
Речь идет не о необходимости концессии в Сургуте, а о необходимости заключения соглашения с вполне определенными людьми

Речь идет не о необходимости концессии в Сургуте, а о необходимости заключения соглашения с вполне определенными людьми
Владимир Самборский 23 октября в 11:02
3092 11
Семь вопросов о концессии, которые задали депутаты Сургута. Ответы думу не устроили

Семь вопросов о концессии, которые задали депутаты Сургута. Ответы думу не устроили
Илья Низовских 23 октября в 07:01
975 0
Найдите их и убейте

Найдите их и убейте
​В свете трагедии в Саратове, где была убита 9-летняя девочка, россияне в очередной раз просят Кремль снять мораторий на смертную казнь.
Илья Низовских 22 октября в 21:55
845 11
Всю свою жизнь он посвятил призванию - учить детей

Всю свою жизнь он посвятил призванию - учить детей

Дума Сургута 22 октября в 18:11
708 0
​Как дорожал проезд в Сургуте на протяжении 16 лет

​Как дорожал проезд в Сургуте на протяжении 16 лет
Анастасия Семихатских 22 октября в 15:27
864 6
Ушел из жизни основатель школы № 46 Николай Фёдорович Иванисов

Ушел из жизни основатель школы № 46 Николай Фёдорович Иванисов
Коллектив администрации г. Сургута 21 октября в 18:32
1529 5
​Единственная женщина среди губернаторов: 12 фактов о Наталье Комаровой

​Единственная женщина среди губернаторов: 12 фактов о Наталье Комаровой
Редакция СИА-ПРЕСС 21 октября в 17:11
2103 11
Что делать, если со счёта списали деньги за кредит, который вы не брали?

Что делать, если со счёта списали деньги за кредит, который вы не брали?
Кристина Горобченко, старший помощник прокурора Сургута 21 октября в 12:12
954 1
​Командир сургутского ОМОН «Стерх» — о несанкционированных митингах, кадровом дефиците, службе в Чечне и страхах

​Командир сургутского ОМОН «Стерх» — о несанкционированных митингах, кадровом дефиците, службе в Чечне и страхах
Интервью с полковником полиции Евгением Дерягиным
Анастасия Якупова 21 октября в 08:32
1240 11
​Депутаты Сургута обратятся к губернатору с просьбой повысить тарифы для своих избирателей

​Депутаты Сургута обратятся к губернатору с просьбой повысить тарифы для своих избирателей
Сергей Глинских, сургутянин 19 октября в 17:26
6067 20
Может, хватит уничтожать город?

Может, хватит уничтожать город?
Помните, недавно на Энергетиков вырезали березовую рощу? Город утерся. Теперь получите еще одну варварскую вырубку
Кирилл Акинцев, сургутянин 18 октября в 09:57
2664 25
​Такие важные и стратегические отрасли, как тепло, не следует отдавать частникам-монополистам

​Такие важные и стратегические отрасли, как тепло, не следует отдавать частникам-монополистам
Должна быть конкурентная среда, а также обязательное участие и контроль муниципалитета
Александр Чепик, депутат думы Тюмени 17 октября в 13:37
1227 2
​За последние два года аварийность на теплосетях Тюмени падает на 10-15 процентов

​За последние два года аварийность на теплосетях Тюмени падает на 10-15 процентов
В 2020 году мы планируем направить на строительство новых теплотрасс в областной столице 1,3 млрд рублей – на треть больше, чем в 2019 году
Корпорация СТС 17 октября в 13:34
976 0
​Концессия теплосетей в Тюмени случилась два года назад. Что сейчас об этом говорят в областной столице

​Концессия теплосетей в Тюмени случилась два года назад. Что сейчас об этом говорят в областной столице
Это интересно, потому что концессионер – та же компания, что хочет взять в управление тепло в Сургуте
Дмитрий Щеглов 17 октября в 13:30
1785 5
​Наталья Зубаревич: «Радуйтесь, что у вас Богданов. И что Сургутнефтегаз инвестирует в город»

​Наталья Зубаревич: «Радуйтесь, что у вас Богданов. И что Сургутнефтегаз инвестирует в город»
Анастасия Семихатских 17 октября в 08:41
3622 26
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика