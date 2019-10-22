Всю свою жизнь он посвятил призванию - учить детей

Депутаты и аппарат Думы города Сургута выражают глубокое соболезнование родным и близким Николая Федоровича Иванисова, посвятившего свою трудовую жизнь призванию учить детей, а общественную - своим землякам.

Четыре раза Николай Федорович избирался депутатом Асбестовского городского Совета народных депутатов, был депутатом Тюменского областного Совета народных депутатов. В Думе города Сургута работал в двух созывах - IV и V.

За добросовестный труд и новаторство Иванисову присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации», он награжден орденом «Знак Почета», значками «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», Серебряной и Бронзовой медалями «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью в честь 50-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945, Почетными грамотами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа и Губернатора Тюменской области.

За многолетнюю плодотворную деятельность, способствующую развитию Российской Федерации, Всероссийским комитетом по общественным наградам и званиям в 2015 году Николай Федорович награждён Высшим орденом общественного признания «Почётный гражданин России».

Светлая память об этом замечательном человеке, талантливом педагоге, добром и отзывчивом друге навсегда сохранится в наших сердцах.