​Как дорожал проезд в Сургуте на протяжении 16 лет

Администрация Сургута и городские перевозчики пока не анонсировали подорожание проезда в автобусах и маршрутных такси, однако СИА-ПРЕСС решил вспомнить, как именно росла плата за автобусный билетик в течение последних 16 лет.

В 2003 году на автобусе можно было проехаться всего за 7 рублей. И этот показатель не менялся вплоть до 2005 года, когда проезд стал стоить 8,5 рублей.

Следующее подорожание было более ощутимым: в 2007 году кондукторы стали брать с пассажиров уже 12 рублей, а еще через год, в 2009-м, — 15 рублей.

В 2010-м цена проезда доросла до 16,5 рублей и держалась на этом уровне следующие три года, пока в 2013-м к ней не приплюсовали еще 1,5 рубля.

В 2014 году одна поездка стала обходиться сургутянам в 19 рублей. В 2015-м — уже 21 рубль. В 2017-м — 22,5.

Скачок произошел в конце 2018 года, когда стоимость поездки на маршрутах с регулируем тарифом грозилась подскочить аж до 45 рублей. После долгих дебатов и возмущений со стороны горожан, цену удалось удержать на уровне 25 рублей.

Информацию предоставил департамент городского хозяйства администрации Сургута.