16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,7606   EUR  71,1696  

Ушел из жизни основатель школы № 46 Николай Фёдорович Иванисов

21 октября на 78-ом году жизни скончался Иванисов Николай Фёдорович, основатель МБОУ СОШ № 46, депутат IV и V созывов Думы города Сургута, активный деятель Профсоюза работников народного образования и науки города Сургута.

Педагогический стаж этого удивительного человека – 44 года. Умный, яркий, он был талантлив во всем, любим всеми: учениками, коллегами, друзьями.

Николай Федорович Иванисов родился 5 мая 1942 года в селе Развильное Ростовской области. В 1968 году окончил Свердловский государственный педагогический институт. По 1970 год работал в городе Асбесте Свердловской области учителем физики. С 1970 по 1984 – директором школы.

В Сургут приехал в 1984 году, где по 2004 год работал директором средней школы № 14, ставшей в 1992 году лицеем № 1. В 1992 году школа победила в Республиканском конкурсе «Школа года – 92». С 2004 года по 2014 год Николай Федорович возглавил среднюю общеобразовательную школу № 46 с углубленным изучением отдельных предметов.

В 1990 году был избран депутатом Тюменского областного Совета народных депутатов. С 1996 по 1997 год по итогам выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа по шестимандатному национально-территориальному округу работал в составе Ассамблеи коренных народов Севера.

За добросовестный труд и новаторство Николаю Федоровичу Иванисову присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации».

Николай Федорович награжден орденом «Знак Почета», значками «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», Серебряной и Бронзовой медалями «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью в честь 50-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945, Почетными грамотами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа и Губернатора Тюменской области.

За многолетнюю плодотворную деятельность, способствующую развитию Российской Федерации, в 2015 году Всероссийским комитетом по общественным наградам и званиям Николай Федорович награждён Высшим орденом общественного признания «Почётный гражданин России».

Николай Фёдорович был требовательным, но справедливым человеком, и за это заслуженно пользовался безграничным уважением педагогического сообщества города Сургута.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая Федоровича, всем, кто знал и любил его. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах!

Глава города Вадим Шувалов

Коллектив администрации г. Сургута

Прощание с Николаем Федоровичем Иванисовым пройдет 23 октября в 10.30 в ритуальном зале по адресу: Энергетиков, 14/2


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 18:32, просмотров: 272, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Ушел из жизни основатель школы № 46 Николай Фёдорович Иванисов

Ушел из жизни основатель школы № 46 Николай Фёдорович Иванисов
Глава города Вадим Шувалов Коллектив администрации г. Сургута Сегодня в 18:32
271 0
​Единственная женщина среди губернаторов: 12 фактов о Наталье Комаровой

​Единственная женщина среди губернаторов: 12 фактов о Наталье Комаровой
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 17:11
349 2
Что делать, если со счёта списали деньги за кредит, который вы не брали?

Что делать, если со счёта списали деньги за кредит, который вы не брали?
Кристина Горобченко, старший помощник прокурора Сургута Сегодня в 12:12
442 0
​Командир сургутского ОМОН «Стерх» — о несанкционированных митингах, кадровом дефиците, службе в Чечне и страхах

​Командир сургутского ОМОН «Стерх» — о несанкционированных митингах, кадровом дефиците, службе в Чечне и страхах
Интервью с полковником полиции Евгением Дерягиным
Анастасия Якупова Сегодня в 08:32
817 10
​Депутаты Сургута обратятся к губернатору с просьбой повысить тарифы для своих избирателей

​Депутаты Сургута обратятся к губернатору с просьбой повысить тарифы для своих избирателей
Сергей Глинских, сургутянин 19 октября в 17:26
5573 20
Может, хватит уничтожать город?

Может, хватит уничтожать город?
Помните, недавно на Энергетиков вырезали березовую рощу? Город утерся. Теперь получите еще одну варварскую вырубку
Кирилл Акинцев, сургутянин 18 октября в 09:57
2303 25
​Такие важные и стратегические отрасли, как тепло, не следует отдавать частникам-монополистам

​Такие важные и стратегические отрасли, как тепло, не следует отдавать частникам-монополистам
Должна быть конкурентная среда, а также обязательное участие и контроль муниципалитета
Александр Чепик, депутат думы Тюмени 17 октября в 13:37
1054 2
​За последние два года аварийность на теплосетях Тюмени падает на 10-15 процентов

​За последние два года аварийность на теплосетях Тюмени падает на 10-15 процентов
В 2020 году мы планируем направить на строительство новых теплотрасс в областной столице 1,3 млрд рублей – на треть больше, чем в 2019 году
Корпорация СТС 17 октября в 13:34
851 0
​Концессия теплосетей в Тюмени случилась два года назад. Что сейчас об этом говорят в областной столице

​Концессия теплосетей в Тюмени случилась два года назад. Что сейчас об этом говорят в областной столице
Это интересно, потому что концессионер – та же компания, что хочет взять в управление тепло в Сургуте
Дмитрий Щеглов 17 октября в 13:30
1482 5
​Наталья Зубаревич: «Радуйтесь, что у вас Богданов. И что Сургутнефтегаз инвестирует в город»

​Наталья Зубаревич: «Радуйтесь, что у вас Богданов. И что Сургутнефтегаз инвестирует в город»
Анастасия Семихатских 17 октября в 08:41
3206 26
Нам говорят, что «монопрофильная экономика — это смерть Севера». Да нет в Югре никакой монопрофильной экономики!

Нам говорят, что «монопрофильная экономика — это смерть Севера». Да нет в Югре никакой монопрофильной экономики!
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 16 октября в 21:54
1224 6
Впервые вижу. Джокер

Впервые вижу. Джокер
Первая половина фильма сюжетом напомнила мне «Реквием по мечте», когда с каждой минутой становится все хуже и хуже, герои несутся в пропасть из которой им уже не выбраться. Но у Джокера получается
Светлана Мосендз, кинолюбитель 16 октября в 19:53
929 0
Почему нужно ходить на публичные слушания

Почему нужно ходить на публичные слушания
Часто приходится разбираться с наследием прошлых лет. Поднимаешь документы, например, по строительству ТЦ на месте сквера или высотки в тихом дворе меж пятиэтажек. Оказывается, сами жители так решили! Народ высказал свою волю. Точнее, не высказал, ибо просто не пришел на слушания
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 16 октября в 15:36
1023 10
​Что с концессией теплосетей в Сургуте: рассказываем пять главных фактов о прошедшем совещании в администрации города

​Что с концессией теплосетей в Сургуте: рассказываем пять главных фактов о прошедшем совещании в администрации города
Дмитрий Щеглов 16 октября в 15:03
1186 4
Труд депутата должен оплачиваться, а именно, в размере средней заработной платы граждан

Труд депутата должен оплачиваться, а именно, в размере средней заработной платы граждан
Сергей Бражников, читатель siapress.ru 15 октября в 11:44
1327 12
Скоростной спутниковый интернет для дома и офиса в Сургутском районе – теперь реальность

Скоростной спутниковый интернет для дома и офиса в Сургутском районе – теперь реальность
Спутниковый интернет SenSat доступен на всей территории страны
Антон Орлов 15 октября в 10:10
811 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика