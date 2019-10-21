Ушел из жизни основатель школы № 46 Николай Фёдорович Иванисов

21 октября на 78-ом году жизни скончался Иванисов Николай Фёдорович, основатель МБОУ СОШ № 46, депутат IV и V созывов Думы города Сургута, активный деятель Профсоюза работников народного образования и науки города Сургута.

Педагогический стаж этого удивительного человека – 44 года. Умный, яркий, он был талантлив во всем, любим всеми: учениками, коллегами, друзьями.

Николай Федорович Иванисов родился 5 мая 1942 года в селе Развильное Ростовской области. В 1968 году окончил Свердловский государственный педагогический институт. По 1970 год работал в городе Асбесте Свердловской области учителем физики. С 1970 по 1984 – директором школы.

В Сургут приехал в 1984 году, где по 2004 год работал директором средней школы № 14, ставшей в 1992 году лицеем № 1. В 1992 году школа победила в Республиканском конкурсе «Школа года – 92». С 2004 года по 2014 год Николай Федорович возглавил среднюю общеобразовательную школу № 46 с углубленным изучением отдельных предметов.

В 1990 году был избран депутатом Тюменского областного Совета народных депутатов. С 1996 по 1997 год по итогам выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа по шестимандатному национально-территориальному округу работал в составе Ассамблеи коренных народов Севера.

За добросовестный труд и новаторство Николаю Федоровичу Иванисову присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации».

Николай Федорович награжден орденом «Знак Почета», значками «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», Серебряной и Бронзовой медалями «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью в честь 50-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945, Почетными грамотами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа и Губернатора Тюменской области.

За многолетнюю плодотворную деятельность, способствующую развитию Российской Федерации, в 2015 году Всероссийским комитетом по общественным наградам и званиям Николай Федорович награждён Высшим орденом общественного признания «Почётный гражданин России».

Николай Фёдорович был требовательным, но справедливым человеком, и за это заслуженно пользовался безграничным уважением педагогического сообщества города Сургута.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Николая Федоровича, всем, кто знал и любил его. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах!

Глава города Вадим Шувалов

Коллектив администрации г. Сургута

Прощание с Николаем Федоровичем Иванисовым пройдет 23 октября в 10.30 в ритуальном зале по адресу: Энергетиков, 14/2