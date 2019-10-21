​Единственная женщина среди губернаторов: 12 фактов о Наталье Комаровой

Сегодня, 21 октября, губернатор Югры Наталья Комарова отмечает День рождения. В честь этого СИА-ПРЕСС решил собрать о ней 12 малоизвестных фактов.

Комарова выросла за пределами СССР

Наталья Комарова родилась в Псковской области, но ее школьные годы прошли в Болгарии.

Бывший муж Комаровой — музыкант

Со своим будущим супругом — Вадимом — Наталья Комарова познакомилась в школе, они поженились на третьем курсе института. Вадим Комаров — музыкант, соучредитель продюсерского центра и студии звукозаписи. Брак Комаровых распался в 2012 году. У них двое взрослых дочерей.

Автором Лесного кодекса РФ является Наталья Комарова

В 2006 году Госдумой был принят Лесной кодекс, ответственным комитетом по которому руководила Комарова.

Комарову поначалу не любили в правительстве региона

После своего назначения в 2010 году Наталья Комарова попала в недружелюбную среду: отношения с югорской элитой и окружной администрацией новому губернатору пришлось выстраивать с нуля. А расположение своего предшественника Александра Филипенко Комаровой завоевать не удалось, несмотря на то, что его именем она даже назвала Центр зимних видов спорта в Ханты-Мансийске.

Фото: admhmao.ru

Комарова «ушла» Сидорова…

Во время первого публичного приезда Комаровой в Сургут в марте 2010 года, Александр Сидоров сказал журналистам: «На правах хозяина позвольте вам представить нашего губернатора». Глава региона безапелляционно поправила мэра: Вообще-то хозяйка здесь яБуквально спустя полгода Сидоров покинул пост главы Сургута. Это было одним из первых крупных решений Комаровой на посту губернатора.

… и уговорила Попова стать мэром

Следующей градоначальник — Дмитрий Попов — долго сомневался, хочет ли он занять предложенную ему должность. Наталья Комарова просила гендиректора «Сургутнефтегаза» (где работал Попов) Владимира Богданова убедить его в этом. Не удалось. Тогда губернатор лично позвала Попова к себе на разговор, который продлился четыре часа и дал положительный результат. По слухам, во время этой беседы в приемной ждал Александр Сидоров.

Наталья Комарова не вмешивается в следствия в отношении своих подчиненных

Однако ходили слухи, что в случае с Дмитрием Поповым и «песочным делом», губернатор убедила следственные органы пойти по варианту «лайт», — то есть без ареста.

Комарова могла выбрать Владимира Базарова на пост главы Сургута

В 2016 году Наталья Комарова долго выбирала, кому больше подходит кресло мэра Сургута: Вадиму Шувалову или заместителю бывшего главы — Владимиру Базарову. Остановилась на первом. Но только после того, как обсудила его кандидатуру с Александром Сидоровым, заместителем гендиректора Сургутнефтегаза по кадрам Михаилом Кириленко, генеральным директором «Газпром трансгаз Сургут» Юрием Важениным и и.о. главы Сургута на тот момент Олегом Лапиным.

Комарова есть в соцсетях

Наталья Комарова какое-то время лично вела твиттер (как и назначивший ее президент Медведев), но со времен Майдана и присоединения Крыма прекратила это делать. 1 марта 2019 года она завела аккаунт в Инстаграме.

Наталья Комарова ослушалась президента

Во время сочинской олимпиады 2014 года, несмотря на рекомендацию президента Путина не летать на игры, югорский губернатор поступила по-своему: она поехала в Сочи вместе с делегацией молодых спортсменов, сирот и инвалидов.

Фото: Пресс-служба Президента России

Комарова всегда летает эконом-классом

В самолете для губернатора ХМАО всегда бронируют места в эконом-классе, но в количестве трех штук. То есть выкупают весь ряд.

Комарова — единственная женщина-губернатор в стране

После отставки губернатора Мурманской области Марины Ковтун 21 марта 2019 года, Наталья Комарова осталась единственной в России женщиной, которая занимает должность главы региона.