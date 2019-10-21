Что делать, если со счёта списали деньги за кредит, который вы не брали?

«Обнаружил, что с моей сберкнижки все сняли. Позвонил в поддержку Сбербанка, мне ответили, что деньги списаны в счет оплаты кредита. Но кредит я не оформлял, из-за отсутствия постоянной работы мне бы его никто не оформил. Что делать в таком случае, есть ли смысл писать заявление в банк?»

В случае оформления кредитного договора без согласия гражданина необходимо обратиться в подразделение Федеральной службы судебных приставов с заявлением об обжаловании действий судебного пристава – исполнителя по списанию денежных средств с Вашего счета, а также об ознакомлении с материалами исполнительного производства и предоставлении надлежаще заверенных копий материалов исполнительного производства.

Заявление по факту совершенного мошенничества следует направить в подразделение полиции по месту жительства.

Помимо этого, заявление с требованием о расторжении кредитного договора необходимо направить в кредитную организацию, в которой он был оформлен. В заявлении также следует указать требование о предоставлении копии данного договора и других документов по нему (выписку со счета, график платежей и др.).

В случае отказа кредитной организацией в добровольном порядке расторгнуть этот кредитный договор, расторгнуть его можно в судебном порядке. На действия кредитной организации, незаконно оформившей кредитный договор, можно обратится с жалобой в Роспотребнадзор или в региональное подразделение Центрального Банка России.

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