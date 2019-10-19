​Депутаты Сургута обратятся к губернатору с просьбой повысить тарифы для своих избирателей

Такое обращение является необходимым требованием действующего законодательства, без которого концессионное соглашение по теплоснабжению заключить будет не возможно. Об этом в своем обращении депутатам сообщил заместитель председателя думы Артем Михайлович Кириленко.

Как объясняет сам Артем Михайлович такой порядок обусловлен тем, что, согласно представленной финансовой модели, планируется существенно поднять тарифы на услуги ЖКХ, что, в свою очередь, требует в начале принятия этого решения депутатами города на заседании думы, а потом обращения к губернатору, который передаст соответствующие документы в федеральный орган исполнительной власти по урегулированию тарифов.

На много ли повысятся тарифы? Артем Михайлович приводит следующие цифры. В 2020 на 8,23 процента, в 2021 на 3,74 процента, в 2022 на 3,88 процента. Таким образом только за первые три года тариф вырастет почти на 16 процентов от показателей 2019 года.

Возникает вопрос, что ж это за концессия такая, когда «инвестор» еще не вложил не копейки, а с населения дерут уже три шкуры. У Артема Михайловича есть ответ и на этот вопрос. Вот, что он ответил журналисту, на его вопрос об отношении к этой концессии. «Сам механизм концессионных соглашений задумывался для двух вещей, первое это для того, что бы привлечь инвестиции частной компаний, второе, подразумевается что частная компания управляет имуществом лучше. В принципе, это заложено в логику всех концессионных соглашений...»

Я понимаю эту логику следующим образом. Напомню, что в данном случае речь идет о муниципальном имуществе и органе местного самоуправления, в функциях которого – защищать интересы жителей. Предположим, имуществом (в данном смысле система теплоснабжения) управляют плохо, но, во-первых, это нигде не показано, а, во-вторых, если оно управляется все-таки плохо, то не доказано, что концессия – это единственный выход улучшить управление активами.

Теперь, что касается инвестора. Я полагаю, смысл прихода инвестора в том, что он, вложив свои деньги в отрасль сделает производительность больше, оптимизирует издержки, и в рамках этих улучшений с одной стороны будет получать прибыль, а с другой стороны предоставлять населению услуги более высокого качества за меньшие деньги. А получается совсем наоборот. Так называемый инвестор, судя по тому, что он говорил на встрече рабочей группы, не может толком объяснить откуда он возьмет деньги, но в карман сургутянину уже лезет. Причем как лезет! 16 процентов повышения тарифа за несколько первых лет.

Ну и самый главный вопрос. Предадут ли депутаты интересы своих избирателей? Черт их знает! С одной стороны, их личный интерес в этой теме не прослеживается (ну, по крайней мере, для большинства). История с концессией сляпана кое-как, неубедительна совершенно. Наконец, это может оказаться политическим самоубийством. Однако аргументы в нашем случае работать не будут. Как показала практика большинство наших депутатов совершенно бесхребетны. Все будет зависеть от нескольких формальных и неформальных лидеров. Остальные покорно пойдут за ними, движимые исключительно стадным инстинктом или превратно понимаемой «политической необходимостью».

И в этой связи предельно интересно наблюдать за поведением Кириленко. Артем Михайлович оседлал эту тему, которая может сделать из него настоящего политика. Если, конечно, он найдет в себе силы и не прогнется под педалируемые администрацией интересы.