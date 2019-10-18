Миллиард на игрушки

В сургутские детские сады закупили новые игрушки, музыкальные инструменты и всякие интерактивные прибамбасы. Потратили на всю эту малышовую радость почти миллиард рублей (сами бы не потянули, конечно, деньги выделил округ). Это вам не деревянные кубики с буквами, пластиковые пирамидки и куклы с пищалками из моего детства. Тут мультимедийные экраны, столы и целые стены, по которым дошколята «гоняют» пальчиками картинки и кусочки пазлов. Симуляторы банкоматов, чтобы с пеленок воспитывать финансовую грамотность. Игровые (но не игрушечные!) химлаборатории для проведения простейших опытов. Словом, прямо аж снова в детский сад захотелось!

Дети счастливы. Родители в восторге. Педагоги говорят о том, как новые игровые комплексы прямо-таки необходимы для развития «ключевых когнитивных и коммуникативных навыков». Логопеды довольны – с таким игровым оборудованием быстрее пойдет процесс коррекции нарушений речи, а значит очередь в специализированные логопедические группы будет двигаться быстрее. А то сейчас с этим большая проблема – детей с различными речевыми отклонениями становится все больше, а сами нарушения становятся все тяжелее.

И вот тут у меня возникает вопрос: может быть техническое усложнение игрушек (и не только) и возрастающие проблемы у детей с речью как-то связаны? Ведь во времена деревянных кубиков и резиновых зайцев такого количества расстройств не было. Может быть потому, что у мам-пап и бабушек-дедушек в ту эпоху гаджеты тоже отсутствовали. А придуманные предками пальчиковые игры, запевки-потешки, сказки на ночь (не мультики, а именно сказки, даже не прочитанные, а рассказанные бабушкой!) развивали речь у ребенка гораздо лучше, чем мультимедийные панели. И в финансовом отношении не стоили ровно ничего, а нами, детьми, ценились куда дороже.

Ну это так, чисто мое дилетантское предположение.