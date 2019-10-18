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Может, хватит уничтожать город?

Помните, недавно на Энергетиков вырезали березовую рощу? Город утерся. Теперь получите еще одну варварскую вырубку

Фото автора
Фото автора

Трактор ползал вдоль барака, разравнивая землю. В пятницу, 11-го октября, тут еще были деревья. Сколько – никто не считал. Штук сорок берез. Высоких. Сургутяне посадили их лет сорок тому назад.

Было так

Теперь тут не осталось ничего. Сырая серо-коричневая земля с белеющими, как кости, ободранными корнями деревьев.

Стало так

Двухэтажная деревяшка по адресу ул.Парковая, 14, подлежит сносу. Тут, в районе Строитель, много таких. Одна за другой они исчезают. Людей расселяют, дома разбирают, мусор вывозят. Жители ближайших домов не без удивления отмечали, как аккуратно строители делали свою работу: несколько домов по улице Юности уже были снесены, лишь разровненная песчаная площадка была на их месте.

Но деревья, многолетние березы, из-за которых Строитель всегда считался одним из самых зеленых районов города, – деревья оставались.

Очень высокий стандарт обустройства этой территории был задан компаниями, построившими дома вдоль улицы 30 лет Победы и «термомуры»: экскаваторы, грузовики и краны бережно обходили многолетние зеленые насаждения, высаженные молодыми жителями молодого развивающегося города под окнами своих домов в 1960-х, 1970-х, 1980-х. Деревья досаживались и обновлялись как централизованно, на субботниках, так и без всяких разнарядок сверху. Потому что люди хотел и жить здесь, и хотели, чтобы было красиво.

Но, конечно, район не мог оставаться неизменным. Город рос. И где-то тут наметился будущий «городской центр». Параллельно старой улице Рабочей построилась современная магистраль Университетской, на месте частного сектора появились 20-этажные дома. И жильцы этих домов ждали, что на месте устаревших двухэтажек появятся новые детский сад и школа, так необходимые в этом районе. То, что здесь могут появиться и жилые дома, тоже все понимали, но ждали продолжение «разумной» малоэтажной застройки.

По словам местных жителей, деревья были варварски срыты экскаватором в ночь на субботу, 12-го октября. Стало так.

Первый тревожный звонок прозвенел весной 2019-го года. Но его, как водится, услышали немногие. Для обустройства парковки на улице Энергетиков рядом с университетом была вырублена березовая аллея.

Заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко сказал, что вырубкой деревьев «нам всем – сургутянам и прежде всего власти плюнули в лицо. Не просто плюнули, но еще и посмеялись при этом».

Потом, разумеется, получили разъяснение от городской администрации, что «территория частная, хозяин-барин, что хочу – то и ворочу». О том, что в рамках действующего законодательства так все и обстоит, высказался юрист.

«Начало вырубке положено! Теперь надо ждать продолжения! Ведь еще немало земельных участков в собственности у бизнеса, где растут деревья. Теперь прецедент создан! Вперед, товарисчи!!! А что станет с городом, это, похоже, никого не волнует???» – выразила в комментариях к заметке одна из читательниц портала siapress.ru.

Утерлись.

Собственно, примерно такого же развития событий я ожидал и в этой ситуации. Чтобы не затягивать с бумажной перепиской написал на странице в соцсетях главе города. Он, разумеется, с ответом не спешил, поэтому через день продублировал запрос на портале «Твой Сургут». Тут ответили оперативнее. Час спустя копия ответа появилась и в соцсетях.

Цитата:

Данный земельный участок находится в частной собственности у ОАО «Генеральная дирекция по строительству «под ключ» «Сургутнефтегазстрой».

Цель предоставления земельного участка: для размещения административного здания дирекции (АБК).

Данная информация так же подтверждается сведениями из публичной кадастровой карты Росреестра.

Согласно гражданского кодекса РФ деревья, произрастающие на земельном участке, находящегося в частной собственности, являются имуществом правообладателя. Он вправе им распоряжаться на свое усмотрение.

По результатам проведенных мероприятий фактов незаконной вырубки деревьев не установлено.

Спасибо за обращение!

Чудинов Павел Андреевич

Начальник отдела экологической безопасности

Управление по природопользованию и экологии

Что и требовалась доказать. Остается только удивляться, почему полтора года назад такая буча с отставкой заместителя мэра была заварена из-за одного деревца в парке на Сайме, которое было срублено ради строительства действительно необходимого там общественного туалета, но никто не обращает внимания на варварскую вырубку десятков деревьев в городе ради никому не нужных коммерческих объектов.

Еще раз: вот как было, и вот как стало

Итак, что делать в сложившейся ситуации?

Предлагаю:

Депутатам города (или даже округа, т.к. проблема, наверняка, не ограничивается Сургутом) взять вопрос на контроль и разработать закон, согласно которому многолетние зеленые насаждения на территории города не могут быть признаны «частной собственностью» и уничтожены по прихоти владельца. Я не знаю, как это проводить юридически: присваивать зеленым насаждениям некий статус «городских лесов» или «территорией экологического обременения» – наверняка, мы не первые, перед кем встает такой вопрос.

Определить ответственность и порядок возмещения причиненного ущерба: в северном городе вырубка деревьев – это преступление, за которое нужно наказывать.

Управлению по экологии оценить возможность заведения «зеленых паспортов» многолетних деревьев на территории города. Как вариант, разработать в сети интернет «зеленую карту», на которой горожане сами смогут внести деревья. Уверен, что под такой проект можно вполне получить Губернаторский или президентский грант.

Всем горожанам: не стесняться сообщать о подобных случаях через портал «Твой Сургут» или средства массовой ситуации. Чем больше говорят о проблеме, тем больше это свидетельствует об ее актуальности. А чем актуальнее проблема – тем скорее она будет решена.


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18 октября в 09:57, просмотров: 1814, комментариев: 25


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
18 октября в 10:43
Жуть.
tdn
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18 октября в 10:51
Представляю как завелся бы человек, когда увидел как варварски вырубают на ЖД, лес с вековыми кедрами.. Но он в центре живет Поэтому пишет про березки..
Д.Щеглов tdn
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18 октября в 10:58
А что, у нас один человек теперь назначен ответственным за весь город? Он обязан по каждой улице бегать и смотреть за сохранностью деревьев? Почему другие люди, которые наблюдали за вырубкой леса на ЖД, не сигнализировали?
йося
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18 октября в 11:07
Товарищи, не впадайте в маразм!
Из за трех березок такая вонь?!
Моби
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18 октября в 11:28
Надо, конечно, вникнуть в законодательство, но вряд ли собственник участка может делать что угодно. Чинуши лукавят.
Сергей Б
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18 октября в 13:04
Кругом-то урбанистические форумы про комфортную среду кипят. А на деле уничтожение той что есть и нагромождение муравейников. Лохотрон.

Натульчик Моби
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18 октября в 14:13
А Вы хоть одну березка посадили, чтобы так рассуждать? Видео, что Вам по фигу на город! И вдыхаться выхлопные газы, для Вас привычнее, чем гулять вдоль берёзовых аллей.
Натульчик йося
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18 октября в 14:54
Потому как ночью вырубили ! Утром была уже ровная площадка! Знали, что люди возмутятся, вот и поступили так "по-тихому"!
Швондер
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18 октября в 15:22
Ой да было бы че спасать - десяток дохлых веников
Сергей Б
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18 октября в 15:44
В Сургуте и веник секвойя.
kosha
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18 октября в 19:14
Кончать с частной собственностью ,о вреде которой говорили большевики,источнике всех бедствий.
Сергей Б kosha
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18 октября в 20:05
Большевики или частная собственность, источник всех бедствий?
Аванес
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18 октября в 20:44
Если бы я купил землю под застройку, нафик мне эти берёзки
Флудер Аванес
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18 октября в 22:18
Данные по аукционам. Сайт торги-россии.рф Лот №295319
Начало приёма заявок:04.03.2019 00:00
Конец приёма заявок:09.04.2019 00:00
Цена 9.000.000
Здание, назначение: нежилое; площадь 550,50 кв.м.; Кадастровый номер: 86:10:0101031:247; адрес: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Парковая, 14, принадлежащее продавцу на праве собственности на основании Договора об отступном № 1 от 28.03.2012, дата государственной регистрации 24.05.2012, номер государственной регистрации 86-86-03/046/2012-286; Земельный участок, кадастровый номер: 86:10:0101031:40; категория земель: земли населенных пунктов; вид разрешенного использования: для размещения административного здания дирекции; площадь 2104 кв.м.; адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка: Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, мкр. 18-19, ул. Парковая, принадлежащее продавцу на праве собственности на основании Договора об отступном № 1 от 28.03.2012, дата государственной регистрации 24.05.2012, номер государственной регистрации 86-86-03/046/2012-287.
Флудер Аванес
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18 октября в 22:19
Здание 550 м2 + участок 2104 м2 в центре города за 9 млн.рублей?
Это дешевле, чем квартира в доме напротив.
Удивительно, удивительно.
Моби Натульчик
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18 октября в 22:46
Тётя, камент мой прочитайте внимательнее, прежде чем какашками кидаться
йося Натульчик
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18 октября в 23:36
Мадмуазель, сколько Йося посадил у тебя волос не будет, Йосины березки уж скоро в три обхвата будут, Йося помнит когда в Сургуте вообще с березками напряг был и ничё дышали и привычно было, а вот ты чушь несусветну пишешь, три лысых веника погоды не делают и не надо тут сопли по столу размазывать
йося
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18 октября в 23:39
Короче, спилили и забыли! Ну или забили!
Кирилл Акинцев
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Сегодня в 00:55
Доброй ночи всем! Спасибо за ваши отзывы.
К сожалению, с текущим режимом работы в интернете бываю реже, чем хотелось бы, но по правилам обычной вежливости должен ответить всем.
Сергей Б. - Да, жуть. Да, форумы. А толку? "В Сургуте и веник - секвойя" - это отлично!

tdn - вырубка кедров - это страшно! Я сам высадил в Сургуте 20 кедров, из них прижился только один. Поэтому сейчас предпочитаю сажать осины, они хоть и "сорные" деревья, но приживаемость выше.

йося - увы, но это не три берёзы (группа "Чиж", я понял), но прецедент. Коммерсы сейчас постараются снести всё, что возможно, пока закон обратно не ужесточили.
Кирилл Акинцев Моби
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Сегодня в 00:58
Честно, не знаю. Я не юрист. Но вполне понимаю, что юристы защищают интересы своих клиентов, а не "общечеловеческую справедливость". И если юристы работают на городскую администрацию, равно как на самого ублюдочного маньяка-убийцу, то они обязаны и будут доказывать, что он прав, невиновен и не мог поступить иначе.
Кирилл Акинцев Швондер
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Сегодня в 01:02
Вы очень правильно вспомнили притчу Льва Толстого о венике. Пока каждый сам по себе - переломают каждый прутик, как нефиг нафиг. Когда связаны в единый крепкий веник - то это сила!
Кирилл Акинцев kosha
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Сегодня в 01:10
Я так понимаю, что вы представитель коммунистов? Это замечательно, что коммунисты держат руку на пульсе текущих событий в городе, акцию поддержки "Доступное жилье молодым" я заметил, хотя и не со всеми пунктами согласен.
Так, я не согласен, что "частная собственность" это категорическое зло, но "как мы у вас, так и вы у нас" - о том, что хозяин обязан заботится о своих работниках, как и землевладелец о своей земле. А не по китайскому образцу.
Кирилл Акинцев Флудер
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Сегодня в 01:18
Да, я тоже первым делом поднял общедоступные данные росреестра, кому принадлежит земля. Но я нагуглил, что некому ООО "Лидер", выставлено на аукцион, но аукцион не состоялся. В городской администрации ответили, что земля принадлежит "«Генеральная дирекция по строительству «под ключ» «Сургутнефтегазстрой»" (там те ещё шулеры сидят, поэтому принтскрины ответов я сохранил), а название фирмы уж очень кандакавское "Сургутгазстрой" напоминает. Вроде по слухам пан-голова с ними в контрах, поэтому готов скомпрометировать каждым доступным способом, но не забываем, что если бы мы былии такими же умными, то были такими же богатыми.
Сергей Б
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Сегодня в 08:41
Все бы ничего, но с веником Толстого явно маху дал – ищи дурака, который захочет веником быть.

shpargalo@gk.ru
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Сегодня в 14:46
этот дом организация, вот, что,хочу ворочу.,на против дом где мы жили может хватит землю раздавать....аукнеться его детям...

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Может, хватит уничтожать город?

Может, хватит уничтожать город?
Помните, недавно на Энергетиков вырезали березовую рощу? Город утерся. Теперь получите еще одну варварскую вырубку
Кирилл Акинцев, сургутянин 18 октября в 09:57
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