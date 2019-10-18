Может, хватит уничтожать город?

Трактор ползал вдоль барака, разравнивая землю. В пятницу, 11-го октября, тут еще были деревья. Сколько – никто не считал. Штук сорок берез. Высоких. Сургутяне посадили их лет сорок тому назад.

Было так

Теперь тут не осталось ничего. Сырая серо-коричневая земля с белеющими, как кости, ободранными корнями деревьев.

Стало так

Двухэтажная деревяшка по адресу ул.Парковая, 14, подлежит сносу. Тут, в районе Строитель, много таких. Одна за другой они исчезают. Людей расселяют, дома разбирают, мусор вывозят. Жители ближайших домов не без удивления отмечали, как аккуратно строители делали свою работу: несколько домов по улице Юности уже были снесены, лишь разровненная песчаная площадка была на их месте.

Но деревья, многолетние березы, из-за которых Строитель всегда считался одним из самых зеленых районов города, – деревья оставались.

Очень высокий стандарт обустройства этой территории был задан компаниями, построившими дома вдоль улицы 30 лет Победы и «термомуры»: экскаваторы, грузовики и краны бережно обходили многолетние зеленые насаждения, высаженные молодыми жителями молодого развивающегося города под окнами своих домов в 1960-х, 1970-х, 1980-х. Деревья досаживались и обновлялись как централизованно, на субботниках, так и без всяких разнарядок сверху. Потому что люди хотел и жить здесь, и хотели, чтобы было красиво.

Но, конечно, район не мог оставаться неизменным. Город рос. И где-то тут наметился будущий «городской центр». Параллельно старой улице Рабочей построилась современная магистраль Университетской, на месте частного сектора появились 20-этажные дома. И жильцы этих домов ждали, что на месте устаревших двухэтажек появятся новые детский сад и школа, так необходимые в этом районе. То, что здесь могут появиться и жилые дома, тоже все понимали, но ждали продолжение «разумной» малоэтажной застройки.

По словам местных жителей, деревья были варварски срыты экскаватором в ночь на субботу, 12-го октября. Стало так.

Первый тревожный звонок прозвенел весной 2019-го года. Но его, как водится, услышали немногие. Для обустройства парковки на улице Энергетиков рядом с университетом была вырублена березовая аллея.

Заместитель председателя думы Сургута Артем Кириленко сказал, что вырубкой деревьев «нам всем – сургутянам и прежде всего власти плюнули в лицо. Не просто плюнули, но еще и посмеялись при этом».

Потом, разумеется, получили разъяснение от городской администрации, что «территория частная, хозяин-барин, что хочу – то и ворочу». О том, что в рамках действующего законодательства так все и обстоит, высказался юрист.

«Начало вырубке положено! Теперь надо ждать продолжения! Ведь еще немало земельных участков в собственности у бизнеса, где растут деревья. Теперь прецедент создан! Вперед, товарисчи!!! А что станет с городом, это, похоже, никого не волнует???» – выразила в комментариях к заметке одна из читательниц портала siapress.ru.

Утерлись.

Собственно, примерно такого же развития событий я ожидал и в этой ситуации. Чтобы не затягивать с бумажной перепиской написал на странице в соцсетях главе города. Он, разумеется, с ответом не спешил, поэтому через день продублировал запрос на портале «Твой Сургут». Тут ответили оперативнее. Час спустя копия ответа появилась и в соцсетях.

Цитата:

Данный земельный участок находится в частной собственности у ОАО «Генеральная дирекция по строительству «под ключ» «Сургутнефтегазстрой».

Цель предоставления земельного участка: для размещения административного здания дирекции (АБК).

Данная информация так же подтверждается сведениями из публичной кадастровой карты Росреестра.

Согласно гражданского кодекса РФ деревья, произрастающие на земельном участке, находящегося в частной собственности, являются имуществом правообладателя. Он вправе им распоряжаться на свое усмотрение.

По результатам проведенных мероприятий фактов незаконной вырубки деревьев не установлено.

Спасибо за обращение!

Чудинов Павел Андреевич

Начальник отдела экологической безопасности

Управление по природопользованию и экологии

Что и требовалась доказать. Остается только удивляться, почему полтора года назад такая буча с отставкой заместителя мэра была заварена из-за одного деревца в парке на Сайме, которое было срублено ради строительства действительно необходимого там общественного туалета, но никто не обращает внимания на варварскую вырубку десятков деревьев в городе ради никому не нужных коммерческих объектов.

Еще раз: вот как было, и вот как стало

Итак, что делать в сложившейся ситуации?

Предлагаю:

Депутатам города (или даже округа, т.к. проблема, наверняка, не ограничивается Сургутом) взять вопрос на контроль и разработать закон, согласно которому многолетние зеленые насаждения на территории города не могут быть признаны «частной собственностью» и уничтожены по прихоти владельца. Я не знаю, как это проводить юридически: присваивать зеленым насаждениям некий статус «городских лесов» или «территорией экологического обременения» – наверняка, мы не первые, перед кем встает такой вопрос.

Определить ответственность и порядок возмещения причиненного ущерба: в северном городе вырубка деревьев – это преступление, за которое нужно наказывать.

Управлению по экологии оценить возможность заведения «зеленых паспортов» многолетних деревьев на территории города. Как вариант, разработать в сети интернет «зеленую карту», на которой горожане сами смогут внести деревья. Уверен, что под такой проект можно вполне получить Губернаторский или президентский грант.

Всем горожанам: не стесняться сообщать о подобных случаях через портал «Твой Сургут» или средства массовой ситуации. Чем больше говорят о проблеме, тем больше это свидетельствует об ее актуальности. А чем актуальнее проблема – тем скорее она будет решена.