​Как можно спасти Сургут

С большим интересом читаю мнения и отчеты с Форума северных муниципалитетов, который сейчас проходит в Сургуте. Поделюсь парой тезисов и комментариев.

Несмотря на массовое «примагничивание» населения мегаполисами, у малых городов есть шансы (это я сейчас не свои измышлизмы говорю, а пересказываю умных людей, выступавших на форуме «Среда для жизни: города» в Великом Новгороде). Пока мы находимся на этапе сбора людей и ресурсов в крупных центрах, но мировой опыт показывает, что самые мощные агломерации со временем начинают терять людей – те, не будучи дураками и наевшись урбанистических прелестей мегаполисов, перебираются в более тихие и спокойные места. Тут-то на сцену выпрыгивают территории, которые готовы предложить людям свои услуги по организации тихой и комфортной жизни.

Не знаю, сможет ли такой площадкой стать Сургут или прилегающие к нему поселения, но призрачный шанс есть – если правильно организовать городскую жизнь и устройство. То есть не нужно гнаться за 500 тысячами населения, нужно гнаться за обеспечением человеческой жизни с возможностью учиться, работать и отдыхать цивилизованно по современным меркам.

О том, как это сделать, рассказала руководитель ИТП «Град» Анна Береговских. По ее словам, для развития Севера требуется «включение населения в управленческие процессы, вовлечение в развитие своей территории». В этом плане восхитила реакция (ну как, восхитила, – прочитав ее, я упал плашмя со стула) на это главы Сургутского района Андрея Трубецкого: «О том, что у нас люди уже потихоньку начинают мыслить в эту сторону, говорит тот факт, что дети прислали на конкурс более 300 рисунков, а молодежь стихи и эссе о том, как им нравится жить в Сургутском районе».

Позволю себе расшифровать слова уважаемого руководителя ИТП «Град» для Андрея Александровича и других участников форума: «включение населения в управленческие процессы» – это значит допуск народа до принятия локальных решений. А делается это ровно одним способом (иные не работают): организацией как можно большего количества регулярных, открытых, честных и конкурентных выборов на всех уровнях, включая выборов глав городов / поселений / региона. Детские рисунки – это прекрасно, но только в качестве дополнения к полной электоральной свободе граждан.

Местные умники опять начнут мне говорить, мол, «как связаны эти твои выборы с обустройством города и вообще его будущим?» Еще как связаны. Во-первых, возможность влиять на конкретные градостроительные решения будут вызывать у местных жителей чувство сопричастности к территории. Условно — если вы вместе с соседями или через депутата решили, что на пустыре возле вашего дома будет сквер — это как будто вы сами его сделали. То есть это — как минимум привязка местных «вахтовиков» к территории. Во-вторых, если уж люди (таковых будет немного, процентов пять, но их хватит) начнут делать что-то для себя, то другие люди получат стимул делать ровно то же самое, и город будет преображаться и притягивать других людей. Принцип домино, только не разрушающий, а созидательный.

Так что спасение Севера состоит ровно в том, чтобы эти прописные истины доперли до начальства разных уровней чуть раньше, чем подведомственные территории будут обескровлены снижением спроса на нефть, и пока еще есть хоть сколько-нибудь времени и ресурсов на исправление нынешней малоперспективной экономической и урбанистической парадигмы.