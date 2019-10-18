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​Как можно спасти Сургут

Фото forum.admsr.ru
Фото forum.admsr.ru

С большим интересом читаю мнения и отчеты с Форума северных муниципалитетов, который сейчас проходит в Сургуте. Поделюсь парой тезисов и комментариев.

Несмотря на массовое «примагничивание» населения мегаполисами, у малых городов есть шансы (это я сейчас не свои измышлизмы говорю, а пересказываю умных людей, выступавших на форуме «Среда для жизни: города» в Великом Новгороде). Пока мы находимся на этапе сбора людей и ресурсов в крупных центрах, но мировой опыт показывает, что самые мощные агломерации со временем начинают терять людей – те, не будучи дураками и наевшись урбанистических прелестей мегаполисов, перебираются в более тихие и спокойные места. Тут-то на сцену выпрыгивают территории, которые готовы предложить людям свои услуги по организации тихой и комфортной жизни.

Не знаю, сможет ли такой площадкой стать Сургут или прилегающие к нему поселения, но призрачный шанс есть – если правильно организовать городскую жизнь и устройство. То есть не нужно гнаться за 500 тысячами населения, нужно гнаться за обеспечением человеческой жизни с возможностью учиться, работать и отдыхать цивилизованно по современным меркам.

О том, как это сделать, рассказала руководитель ИТП «Град» Анна Береговских. По ее словам, для развития Севера требуется «включение населения в управленческие процессы, вовлечение в развитие своей территории». В этом плане восхитила реакция (ну как, восхитила, – прочитав ее, я упал плашмя со стула) на это главы Сургутского района Андрея Трубецкого: «О том, что у нас люди уже потихоньку начинают мыслить в эту сторону, говорит тот факт, что дети прислали на конкурс более 300 рисунков, а молодежь стихи и эссе о том, как им нравится жить в Сургутском районе».

Позволю себе расшифровать слова уважаемого руководителя ИТП «Град» для Андрея Александровича и других участников форума: «включение населения в управленческие процессы» – это значит допуск народа до принятия локальных решений. А делается это ровно одним способом (иные не работают): организацией как можно большего количества регулярных, открытых, честных и конкурентных выборов на всех уровнях, включая выборов глав городов / поселений / региона. Детские рисунки – это прекрасно, но только в качестве дополнения к полной электоральной свободе граждан.

Местные умники опять начнут мне говорить, мол, «как связаны эти твои выборы с обустройством города и вообще его будущим?» Еще как связаны. Во-первых, возможность влиять на конкретные градостроительные решения будут вызывать у местных жителей чувство сопричастности к территории. Условно — если вы вместе с соседями или через депутата решили, что на пустыре возле вашего дома будет сквер — это как будто вы сами его сделали. То есть это — как минимум привязка местных «вахтовиков» к территории. Во-вторых, если уж люди (таковых будет немного, процентов пять, но их хватит) начнут делать что-то для себя, то другие люди получат стимул делать ровно то же самое, и город будет преображаться и притягивать других людей. Принцип домино, только не разрушающий, а созидательный.

Так что спасение Севера состоит ровно в том, чтобы эти прописные истины доперли до начальства разных уровней чуть раньше, чем подведомственные территории будут обескровлены снижением спроса на нефть, и пока еще есть хоть сколько-нибудь времени и ресурсов на исправление нынешней малоперспективной экономической и урбанистической парадигмы.


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18 октября в 10:21, просмотров: 2381, комментариев: 17


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Комментарии:
Сергей Б
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18 октября в 12:50
Я — на гору впопыхах,
Чтоб чего не вышло.
А на горе стоит ольха,
А под горою — вишня.
Хоть бы склон увить плющом —
Мне б и то отрада.
Эх! Хоть бы что-нибудь ещё...
Всё не так, как надо!

Эх, раз, да еще раз
Да еще много-много много раз.
Сергей Б
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18 октября в 12:53
Главная стратегическая сессия форума северных муниципалитетов «Судьба малых северных территорий», которая завершилась в Сургуте, конечно, взбудоражила умы активных граждан, проживающих на этих территориях. Но, пожалуй, простую и точную характеристику этого события дала приехавшая на это мероприятие специалист в области социально-экономического развития регионов, профессор МГУ имени Ломоносова Наталья Зубаревич – «партхозактив» – «…чтобы сделать голливудский «чиз» и дать кому-то поговорить. Такая каша с гвоздями. Как обычно».

Вполне согласен с Дмитрием Щегловым, который «упал плашмя со стула» восхитившись незамысловатой реакцией главы Сургутского района Андрея Трубецкого на заявление руководителя ИТП «Град» Анна Береговских о том, что для развития Севера требуется «включение населения в управленческие процессы, вовлечение в развитие своей территории». Но дело в том, что от этого заявления Анны Береговских, лично я тоже «упал со стула», хотя и не плашмя.

Однако, тот же Андрей Трубецкой и ответил на вопрос, что требуется для развития Севера, в том числе и «как можно спасти Сургут» – «А пункта «большая зарплата» в списке не было, хотя, очевидно, что именно это для нашего региона является решающим фактором». Я почему-то тоже совершенно твердо убежден в том, что все остальное зиждется именно на этом решающем факторе. В противном случае, если низкие доходы населения, живущего на северах, будут провоцировать отток этого населения, то все блага цивилизации на северах потеряют смысл. Пожинать их будет попросту некому. И включать в управленческие процессы, и вовлекать в развитие своей территории, тоже будет некого.

Где-то кони пляшут в такт,
Нехотя и плавно.
Вдоль дороги всё не так,
А в конце — подавно.
Сергей Б
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18 октября в 13:46
И вот в чем заключаются смутные сомнения? А заключаются они в том, что все эти призывы про «включение населения в управленческие процессы, вовлечение в развитие своей территории» и про развитие «комфортной среды», отодвигающие на десятый план вопросы о доходах населения, это либо от небольшого ума, или намеренное козлячество.

Все выглядит так, что грядет политика партии о снижении доходов граждан, проживающих и работающих на территории Югры. Это типа, когда зарплата в Сургуте будет ниже чем в Тюмени, потому что Тюмень столица деревень, а Сургут деревня, а крепостные в Сургуте будут крепится к рабочим местам всякой там «комфортной средой» с проживанием в эконом. бараках Сибпромстрой и ипотекой за эти бараки.

Сергей Б
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18 октября в 13:54
Однако, в случае с тем же «Северавтодор», где работают граждане, приехавшие в Сургут с мечтой о благосостоянии, видно, что желающих работать за низкую зарплату в Сургуте, взамен на «комфортную среду» и ««включение населения в управленческие процессы, вовлечение в развитие своей территории» – НЕТ.
444 Сергей Б
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18 октября в 14:22
Только Трубецкой-то говорил, что большая зарплата у сургутян уже есть. И это факт. Но вы, как всегда... Недопоняли.
Специально для вас от Трубецкого про ваши крокодиловы слезы о сургутской нищете: "Есть такое выражение: «Плакать лучше в мерседесе, чем в маршрутке». Вот это и есть наши слезы. И нам есть еще на чем экономить."
Сергей Б 444
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18 октября в 15:07
Та, я вас умоляю, Мазурин. Вы, меня еще в симпатиях к Трубецкому заподозрите. Тогда я точно со стула свалюсь. Плашмя.
444 Сергей Б
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18 октября в 15:31
Странно, что ж вы, Бражников, тогда Трубецкого к месту и не к месту цитируете, даже не разобравшись в смысле сказанного?
Факт остается фактом. Доходы населения Югры находятся на уровне, недоступном большинству граждан России, которые зарабатывают минимум в два раза меньше.
Сергей Б 444
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18 октября в 15:48
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Сергей Б
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18 октября в 17:29
А что, слово «мудак» теперь тоже нельзя? Или только в сочетании со словом «либерал»? Предупреждать надо.

Редакция СИА-ПРЕСС Сергей Б
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18 октября в 17:56
Вы оскорбили другого комментатора.
Сергей Б
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18 октября в 18:25
Вах.
kosha
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18 октября в 19:05
Мощные агломерации начигнают терять людей со временем ? Вы расчитываете на приток пенсионеров ? И кто их здесь будет содержать ?
Аванес Сергей Б
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18 октября в 20:30
реакция главы не просто незамысловата, а трогательна и наивна, простой деревенский парень...что с него взять
Сергей Б Аванес
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18 октября в 21:11
Ну, да. Вспоминается советская песенка про дипломата и напрашивается ее интерпретация на современный лад.

А кто я есть?
Простой российский парень.
Простой российский голова.
И мой доход мешок бабла.

Сергей Б
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Сегодня в 09:46
И вот еще маленькая деталь. Еще одна ложка дегтя в «организацию как можно большего количества регулярных, открытых, честных и конкурентных выборов на всех уровнях, включая выборов глав городов / поселений / региона».

Какая разница в том, будет глава города избран или назначен, если в любом случае это будет марионетка уполномоченная всего лишь осваивать бюджетные деньги, которые сбрасываются из центра по разнарядке. Об этом же говорила профессорша Зубаревич на форуме.

Вот вам и «включение населения в управленческие процессы, вовлечение в развитие своей территории».

Тоже самое и с депутатами – хоть назначай, хоть выбирай, в этой системе это будут марионетки «центра», который содержит Думу. Представьте себе, Москва перекрывает финансирование на содержание Думы Сургута – и все эти депутаты, выбранные в «открытых, честных и конкурентных выборах» превращаются в пшик.

Не на чужой площадке надо бестолку скакать, а создавать свою. А если нет тяма, то на нет и суда нет.
Сергей Б
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Сегодня в 10:09
Честное слово смешно, когда в коровнике барин организовал форум и доярка требует «включение населения в управленческие процессы, вовлечение в развитие своей территории». Да, будет ей «включение населения в управленческие процессы, вовлечение в развитие своей территории». В том же коровнике.

Флудер
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Сегодня в 10:33
Однажды и доярки могут взяться за вилы.
Сергей Б
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Сегодня в 10:43
Вот это, будет выглядеть органично.

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