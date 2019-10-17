​Такие важные и стратегические отрасли, как тепло, не следует отдавать частникам-монополистам

В Тюмени почти два года прошло с момента передачи всей тепловой инфраструктуры единому частному оператору – «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании». СИА-ПРЕСС попросил депутата думы Тюмени Александра Чепика (КПРФ) подвести промежуточные итоги этой концессии.

Ситуация в Тюмени такая: УСТЭК – единственная организация, которая может проводить работы на теплосетях, и она нанимает своих подрядчиков, и у нее есть планы работ. Но тюменцы наблюдают, как многие участки в городе раскопаны с мая, а ремонты там не идут.

В итоге в августе было совещание, на котором городские власти ругались, что сорваны все сроки работ, и глава Руслан Кухарук подписал старт отопительного сезона 23 сентября. Все потому, что ремонты к этому времени не были закончены. Поэтому я предложил инициировать прокурорскую проверку УСТЭК – из-за сорванных сроков ремонтной кампании.

Итого: мы передали теплосети в концессию, и что получили? Монополиста, который может не соблюсти сроки жизненно важных работ на теплосетях, найти этому тысячу причин, и мы ничего с этим не можем сделать. А Сургут – еще севернее, у вас если в холода выключить тепло – жители просто перемерзнут.

Сейчас я понимаю, что такие важные стратегические отрасли не должны отдаваться частникам в одни руки. Должна быть конкурентная среда, должно быть участие и контроль муниципалитета. Ведь сети принадлежат жителям, которые доверяют администрации и думе города управлять этим активом, а мы, получается, заключаем договор концессии – и отдаем имущество всех горожан частникам, и теперь ругаемся с ними, добиваясь нормальной работы.

И глава теперь находится в заложниках – завтра они вообще забьют на ремонты или начнут шантажировать, требуя какие-то преференции, и какой выбор будет у администрации? И чем севернее города, тем большими заложниками они будут у концессионеров.

Понятно, что муниципалитетам зачастую тяжело содержать коммунальные сети, поэтому их передают в концессии. Но Сургут, если планирует так же это делать, должен учесть следующее: во-первых, у городской администрации должны быть жесткие инструменты контроля над работой концессионера, чтобы на него можно было повлиять; во-вторых – должны быть какие-то страховочные структуры, нельзя просто сдать основу жизнеобеспечения города в руки неподотчетного монополиста.

И еще раз: обязательно нужен прописанный в законе контроль за тем, как используются, модернизируются и содержатся сети, принадлежащие всем горожанам.