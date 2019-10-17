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​Концессия теплосетей в Тюмени случилась два года назад. Что сейчас об этом говорят в областной столице

Это интересно, потому что концессионер – та же компания, что хочет взять в управление тепло в Сургуте

Фото vsluh.ru
Фото vsluh.ru

Решение о создании частного оператора в сфере теплоснабжения в Тюмени было объявлено 24 октября 2017 года, 18 декабря того же года Министерство энергетики утвердило АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания» (УСТЭК) в качестве единой теплоснабжающей организации. Это акционерное общество – совместное предприятие ПАО «Фортум» и ООО «Корпорация СТС», последняя предлагает Сургуту взять в концессию теплосети города. СИА-ПРЕСС узнал, как частники управляют главным коммунальным активом в Тюмени.

Минусы

Анализ публикаций в прессе и опрос тюменских депутатов и общественников привел к двум ключевым взаимосвязанным проблемам теплосетей в Тюмени: довольно частые аварии и затянутая летняя ремонтная кампания. Недавно это стало поводом для городского скандала, когда в конце августа руководство тюменской администрации публично высказывало свои претензии представителям УСТЭК из-за сорванных сроков работы.

Так, в некоторых районах города из-за долгих ремонтов горячая вода была отключена около двух месяцев. Пользователи соцсетей рассказывали о том, как иногда трубы раскапывались, а потом рабочие исчезали на несколько недель. В итоге, по данным Znak.com, на 1 октября 2019 года в прокуратуру Тюменской области пришло 70 жалоб на сбои в отопительном сезоне и капремонт домов.

«Я разделяю мнение горожан, которые говорят, что как будто специально дождались, когда лето закончится, и приступили к работам, – цитирует выступление главы Тюмени Руслана Кухарука 72.ru. – Мы в начале года договорились о том, что работа будет слаженной, сделали общую карту, чтобы все синхронизировать, составили графики, нарисовали схемы, чтобы не было коллапса. В итоге сейчас получаем, что только в сентябре, когда дети пошли в школу и все вернулись из отпусков, мы реально включились в работу».

Представители УСТЭК в свою очередь обвинили департамент городского хозяйства Тюмени в бюрократических проволочках, но в срочном порядке работу все же сделали, и вскоре конфликт был исчерпан – 23 сентября в столице области был запущен отопительный сезон. По некоторым данным, в течение нескольких недель администрация города в ручном режиме отрабатывала с концессионером каждый проблемный участок ремонта. Позже депутаты думы Тюмени предложили Руслану Кухаруку инициировать прокурорскую проверку УСТЭКа, но тот отказался, а сложности прошедшей кампании объяснил огромными объемами, выполненными в 2019 году – капремонт провели на 17 км теплотрасс (несколько лет назад нормой для Тюмени было обновить 1-2 км).

Депутат думы Тюмени Александр Чепик (КПРФ) в разговоре с СИА-ПРЕСС выразил мнение, что проблема заключается в передаче всех сетей одной компании, которую сложно контролировать: «Мы передали теплосети в концессию, и что получили? Монополиста, который может не соблюсти сроки жизненно важных работ на теплосетях, найти этому тысячу причин, и мы ничего с этим не можем сделать». Читайте также полное мнение депутата Чепика по поводу концессии по теплу в Тюмени.

Что касается аварий на теплосетях, то их действительно много – например, в 2018 году количество порывов превысило 400, многие инциденты происходили зимой, что приводило к отключению отопления на целых улицах и вызывало возмущение тюменцев и множество критических публикаций в СМИ.

Но надо признать, что раньше этих проблем было больше – из-за того, что в «доконцессионный» период, особенно начиная с 90-х годов, норматив по ремонту сетей не выполнялся. Как заявили СИА-ПРЕСС в «Корпорации СТС», количество подобных ЧП в Тюмени за последние годы снижается: «По итогам прохождения отопительных периодов 2017-2018 гг. и 2018-2019 гг., количество технологических инцидентов по сравнению с предыдущими сезонами снизилось соответственно на 15 и 26 процентов». В середине 2010-х, по заявлениям компании «Тепло Тюмени», которая на тот момент заведовала инфраструктурой, в течение суток происходило 20 порывов труб.

А что с тарифами?

Если говорить о периоде 2017-2019 годов, то тарифы на тепло росли в рамках инфляции – то есть в пределах 3-4 процентов (в 2019 году никто даже не обратил внимание на рост цен на тепло на фоне почти четырехкратного скачка тарифов на вывоз мусора – вот что действительно возмутило тюменцев). Другое дело, что, по данным Znak.com, куда быстрее растет коммерческая цена ресурсов (с 1 июля 2019 года тепло выросло на 12,8 процента), и разницу между «реальной» стоимостью и той, что выставляется тюменцам, как правило покрывает региональный бюджет.

Плюсы

Помимо уменьшения количества аварий, в сети пошли инвестиции. «На производственные программы в 2019 году по предварительным данным израсходовано порядка 2 млрд рублей, – пишет в ответах на вопросы нашей редакции «Корпорация СТС». – Из них: средства, выделенные администрацией Тюмени – 170,9 млн рублей, средства, предусмотренные тарифом на тепловую энергию, установленным департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области – 760 млн и еще 990 млн рублей – собственные инвестиции УСТЭК.

Для примера еще показательные цифры: в 2020 году УСТЭК планирует инвестировать в строительство новых теплотрасс 1 млрд 331 млн рублей (на треть больше планов 2019 года). На эти средства будет построено почти 7 км теплосетей. Для сравнения, 4,6 км – общая протяженность участков тепловой сети, реконструируемых УСТЭК за счет собственных финансовых вливаний в текущем году». Читайте также полный текст комментария «Корпорации СТС» на тему концессии в Тюмени.

Получить мнения представителей власти пока не удалось: замглавы Тюмени по городскому хозяйству Павел Перевалов и замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин не ответили на звонки редакции. В пресс-службу главы региона направлены вопросы, ответы на которые пока не пришли.

Итог

Экспертное сообщество в Тюмени почему-то не очень любит говорить про концессию теплосетей, и если допускает какие-то оценки, то скорее нейтральные – мол, еще притираемся. Основные критики концессии либо уехали из города, либо переключились на новый скандал — мусорную реформу (там, к слову, основной мишенью является все та же «Корпорация СТС»), и за теплосетями не следят.

Депутат думы Тюмени Мурат Тулебаев (ЛДПР) считает, что получается неплохо: «Концессия – это вещь необходимая, потому госструктуры далеко не всегда эффективно могут управлять активами. Но в разных городах концессия работает по разному. В Тюмени, например, переход случился довольно безболезненно, хотя два года назад были горячие споры на эту тему. Понятно, что проблемы в теплоснабжении есть, и они будут возникать, но в целом эта сфера в городе управляется нормально».

Депутат также предположил, что часть недочетов в работе УСТЭК вызвано тем, что в нем фактически сосуществуют две разные бизнес-структуры (те самые СУЭНКО и «Фортум»), которые до объединения конфликтовали.

«С другой стороны, у нас система водоснабжения отдана частному «Росводоканалу» (входит в «Альфа-групп» Михаила Фридманаприм. авт.), и никаких претензий к его работе нет», – резюмирует Тулебаев.

Его коллега Александр Чепик сделал предостережение Сургуту: «Если у вас планируют так же делать, нужно учесть следующее: во-первых, у городской администрации должны быть жесткие инструменты контроля над работой концессионера, чтобы на него можно было повлиять; во-вторых – должны быть какие-то страховочные структуры, нельзя просто сдать основу жизнеобеспечения города в руки неподотчетного монополиста».

Тотального неприятия, равно как и абсолютного восхваления концессии теплосетей в Тюмени практически не найти. Но видно, что есть нюансы, которые сургутским чиновникам и депутатам было бы полезно прояснить в общении с тюменскими коллегами. Благо, недалеко.

Читайте также разбор последнего совещания о концессии в Сургуте.


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Сегодня в 13:30, просмотров: 155, комментариев: 0


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