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Нам говорят, что «монопрофильная экономика — это смерть Севера». Да нет в Югре никакой монопрофильной экономики!

В Сургуте проходит Форум северных муниципалитетов, на котором обсуждались перспективы Югры с точки зрения жизни. Мы публикуем мнение главы Сургутского района Андрея Трубецкого о высказанных идеях на этот счет.

Что сломает пылесос мегаполисов? Что делать, когда закончится нефть? Завершилась главная стратегическая сессия форума северных муниципалитетов «Судьба малых северных территорий». Разговор получился горячим, очень живым и познавательным. Правда, лом, которым можно было бы сломать «пылесос мегаполисов», пока никто не предложил. Самый популярный спикер мероприятия – Наталья Зубаревич, профессор МГУ им. Ломоносова, считает, что в целом у Севера больших перспектив нет. И что конкретно югорскому Северу повезло — у нас не было такого обвала, как, например, в Мурманске и Якутии, и мы до сих пор можем позволить себе жить в затратной советской освоенческой парадигме. Но все равно придется переходить на рыночную, сокращая издержки содержания инфраструктуры. И главное, утверждает Наталья Васильевна, совершить этот переход с минимальными издержками для населения. «Вы все делаете правильно», — заключила профессор.

Было и противоположенное мнение, что с «северами» все будет в порядке, потому что для государства территории крайнего Севера — это ресурсы и безопасность, поэтому госфинансирование будет всегда.

Анна Береговских, руководитель ИТП «Град», считает, что Северу поможет включение населения в управленческие процессы, вовлечение людей в развитие своей территории. О том, что у нас люди уже потихоньку начинают мыслить в эту сторону, говорит тот факт, что дети прислали на конкурс более 300 рисунков, а молодежь стихи и эссе о том, как им нравится жить в Сургутском районе. Анна Николаевна оценила сильные стороны района: развитие спорта и строительство детсадов. И назвала минусы: отсутствие собственного аэропорта и вузов.

Ведущий предложил сидящим в зале проголосовать за причины, которые помогут задержать людей на Севере. Результаты таковы: первое место и 34 процента голосов — развитая городская среда, 2) 27 проценто — медицина и образование, 3) 21 процент — разнообразные профтраектории. А пункта «большая зарплата» в списке не было, хотя, очевидно, что именно это для нашего региона является решающим фактором.

Эксперты говорили, что больше всего настораживает, и с чем мы вынужденно столкнемся: это снижение потребления нашего главного актива, того, чем богат Сургутский район и Югра, — нефти. Это неизбежная мировая тенденция, и об этом надо думать прямо сейчас. Я не считаю, что прогноз пессимистический, это реальный взгляд на наше ближайшее будущее, тенденции его развития. Могу заверить, прятать голову в песок, подобно страусам, мы не будем. Будем вырабатывать соответствующие сценарии развития. При этом я считаю, что всё идёт хорошо, и мы работаем в правильно направлении.

Если бы 15 лет назад руководителя района спросили, как дела, он бы, вероятно, ответил, что тяжело, денег не хватает. Но за последние несколько лет произошли большие изменения. С 2010 года Югра по доходам на душу населения находится в лидерах в Российской Федерации. Есть такое выражение: «Плакать лучше в мерседесе, чем в маршрутке». Вот это и есть наши слезы. И нам есть еще на чем экономить. У меня нет универсального рецепта, но главной парадигмой, возведенной в абсолют, я считаю идею максимальной эффективности расходования бюджетных средств. Надо не вообще перестать тратить бюджетные деньги, а делать это максимально эффективно. Сегодня на региональном уровне половина процедур проходит без конкурса, а это 20-30 процентов муниципальных средств.

И еще момент. Нужно договориться, что мы будем считать развитием? Строительство детсадов, школ или поддержку отраслей, которые нам дадут эффект и завтра, и через год? Я больше склоняюсь ко второму. Это мы можем реально сделать и сделаем уже в следующем бюджетном году.

Также в рамках форума проходила дискуссия о том, Север скорее жив или мертв.

Север, конечно, жив, это даже не обсуждается. Но было важно послушать экспертов федерального уровня. Разбирали пять тревожных мыслей о нашем будущем на дебатах «Север скорее жив / Север скорее мертв». Естественно, выступал за светлую команду — «Север скорее жив». Вместе со мной плечом к плечу встали Алексей Сафиоллин, Анна Береговских и Александр Сазанович. За «темную» команду «Север скорее мертв», играли: Азат Газизов, Наталья Зубаревич, Владимир Самборский, Мурат Уметов и Сергей Ермак.

Пессимистов оказалось больше, и их первым тезисов стало: «Монопрофильная экономика – это смерть Севера». Ответ нашей команды был таким: «Да нет в Югре никакой моноэкономики!» Даже в Сугутском районе, где добывается 80 млн тонн нефти, нефтедоходы составляют только 54 процента бюджета. В экономике Югры – 45 процентов. Все остальное – это энергетика, строительство, малый и средний бизнес, обрабатывающая промышленность. Нет моноэкономики, это устаревший термин. А доходы населения таковы, что регион входит в ТОП-10 страны — до 200 тысяч рублей на одного человека в месяц. Это в шесть-семь раз выше, чем в других регионах России. А значит, перспективы у нас есть, мы развиваемся, вкладываем средства в развитие НЕ нефтяного сектора, воспитываем детей в любви к малой родине, помогаем бизнесу, строим большие производства, так что всё у нас хорошо, а будет ещё лучше.

Наша позиция в том, что «Север скорее жив», была более обоснованной и по мнению Александра Степанова, заместителя руководителя департамента градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства РФ. Так как мы оперировали конкретными данными и результатами своей деятельности, а противоположенная команда только высказывала опасения. Но их нужно учитывать.

Мне лично ближе тезис Андрея Крылова: «Нельзя говорить, что Север скорее жив. Север обязан жить!».


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16 октября в 21:54, просмотров: 402, комментариев: 0


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Мнения

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